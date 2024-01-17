Thursday, 18 January 2024 10:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزراء الخارجية العرب يدينون القصف الإيراني لأربيل

1/17/2024 11:50:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تبنت جامعة الدول العربية قرارا يدين القصف الإيراني الذي تعرضت له أربيل بإقليم كردستان شمال العراق.
وقالت الجامعة العربية في بيان عقب الاجتماع الوزاري الطارئ الذي دعا اليه العراق وأقيم عبر «الفيديو كونفرنس» أمس، إنها تدين بشدة القصف الإيراني الذي تعرضت له أربيل، لافتة الى تبني قرار عربي بهذا الشأن من سبعة بنود، تضمن الإدانة الشديدة للقصف الذي تعرض له إقليم كردستان العراق وأسفر عن مقتل عدد من المواطنين الأبرياء وتدمير عدد من المواقع المدنية واعتبار هذا الاعتداء عدوانا سافرا على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي وخرقا جسيما لمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية. وأدان القرار جميع المبررات والذرائع التي ساقتها الحكومة الإيرانية والتي لا تعطي الحق لأي دولة في انتهاك سيادة دولة أخرى وتعريض حياة مواطنيها للخطر بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وحملت الجامعة العربية في قرارها، إيران جميع عواقب هذا الانتهاك وما نتج عنه واعتباره سابقة خطيرة قد يؤدي تكرارها إلى تكدير السلم والأمن في المنطقة بشكل كامل. وأكدت على وحدة وسيادة الأراضي العراقية ضد أي اعتداء أو انتهاك خارجي والتأكيد على حق العراق بصفته عضوا مؤسسا في جامعة الدول العربية وعضوا في الأمم المتحدة باللجوء إلى جميع الوسائل الديبلوماسية والقانونية التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية في الرد على هذه الانتهاكات.
واختتم القرار بالطلب من العضو العربي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبالتنسيق مع العراق لحشد الدعم اللازم لإصدار القرارات التي تدين هذا الاعتداء بوصفه انتهاكا للسيادة العراقية وخرقا لمبدأ حسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية.
إضافة إلى ذلك، كلفت الجامعة العربية مجلس السفراء العرب في نيويورك وجنيف وفيينا وبروكسل وواشنطن ولندن وباريس وبكين وموسكو بإحالة القرار إلى وزارات خارجية تلك الدول فضلا عن المنظمات الدولية المتواجدة فيها والطلب من الأمين العام للجامعة متابعة هذا الموضوع ومخاطبة الدول الأعضاء في مجلس الأمن وسكرتير عام الأمم المتحدة بشأن مضمون هذا القرار، فضلا عن متابعة الشكوى التي تقدم بها العراق إلى مجلس الأمن وتقديم تقرير إلى مجلس الجامعة العربية في دورته المقبلة.
من جانب آخر، شدد وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي على أن القصف الإيراني على إقليم كردستان مدان ومرفوض رفضا قاطعا، فيما أفادت مصادر أن رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور برزاني ألغى اجتماعا مع وزير الخارجية الإيراني على هامش منتدى دافوس الاقتصادي احتجاجا على الضربات الصاروخية. وقال العباسي في تصريحات خاصة لقناتي «العربية» و«الحدث» الإخباريتين إن هذه الهجمات تتنافى مع الاتفاقية الأمنية مع إيران، والتي من الممكن الذهاب إلى تعليقها. وأضاف أن ما تقوم به إيران يضر بالعلاقات الثنائية وكان عليها تقديم ما تمتلكه من معلومات عن أنشطة تجسس في أربيل للسلطات العراقية للتحقق منها.
هذا، وقدم العراق شكوى ضد إيران إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن هجوم الحرس الثوري الأخير على مدينة أربيل.

MENAFN17012024000130011022ID1107735793

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث