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بلينكن لإسرائيل لن تحصلوا على الأمن الحقيقي في غياب دولة فلسطينية

1/17/2024 11:50:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لم يتوقف القصف الاسرائيلي المكثف على قطاع غزة رغم انجاز الاتفاق على ادخال المساعدات الانسانية إلى المحاصرين في المناطق الأكثر تضررا، مقابل ايصال الأدوية للمحتجزين الاسرائيليين في القطاع أمس، في وقت شددت واشنطن على ضرورة التوصل الى اقامة دولة فلسطينية.
وفي مؤشر على صعوبة المواجهات الميدانية التي يخوضها، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قام بإنزال جوي للفرقة 98 في خان يونس شمل السلاح والعتاد والوقود والغذاء، فيما أفاد بإصابة 35 عسكريا إسرائيليا في معارك قطاع غزة خلال 24 ساعة فقط.
وأعلنت كتائب عز الدين القسام تدمير 6 دبابات إسرائيلية من نوع «ميركافا» وناقلة جند في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وكذلك قنص 4 جنود واستهداف قوة من 7 جنود والإجهاز عليها من مسافة صفر، فضلا عن تفجير عبوة بمجموعة جنود تحصنوا داخل مسجد، وقد نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه وفقا للتقييمات الأخيرة للحرب المستمرة فإن «الصراع قد يستمر حتى عام 2025».
في المقابل، تواصلت الغارات الاسرائيلية المكثفة على عدة مناطق في القطاع وطال جباليا ومدينة وغزة ومخيم الدرج وخان يونس جنوب القطاع.
انتشار التهاب الكبد الوبائي
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة التابعة لـ «حماس» ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى «24448 شهيدا غالبيتهم من النساء والفتية والأطفال»، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر.
وأفادت الوزارة، في بيان أمس، بمقتل 163 شخصا خلال 24 ساعة، مشيرة إلى إصابة 61504 بجروح، وبحسب الوزارة لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا يمكن الوصول إليهم.
وفي إطار تداعيات الحرب المتواصلة منذ 103 أيام، حذرت الوزارة من انتشار مرض التهاب الكبد الوبائي في صفوف النازحين داخل مراكز الإيواء في القطاع، مع تواصل الحرب الإسرائيلية لليوم 103.
وقالت الوزارة في بيان إنه تم رصد انتشار التهاب الكبد الوبائي من نوع A في أماكن النزوح في قطاع غزة.
وأضافت أن «انتشار المرض نتيجة الاكتظاظ وتدني مستويات النظافة في أماكن النزوح بقطاع غزة».
الوساطة القطرية
ومرة أخرى تمكنت الوساطة القطرية من التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لتبادل إدخال المساعدات الإنسانية والأدوية.
وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري «نجاح وساطة دولة قطر بالتعاون مع الجمهورية الفرنسية الصديقة، في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل و«حماس»، يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لاسيما في المناطق الأكثر تأثرا وتضررا، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع».
ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) عن الأنصاري قوله إن الأدوية والمساعدات سيتم نقلها إلى مدينة العريش المصرية «على متن طائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة».
والأدوية التي سيتم إيصالها إلى المحتجزين في غزة تكفي لعلاجهم لمدة ثلاثة أشهر، وفقا لباريس التي تأمل تكرار هذه المبادرة إذا لم يتم الإفراج عنهم قبلا.
وتولى تنسيق عملية جمع الأدوية المطلوبة مركز الأزمات التابع لوزارة الخارجية الفرنسية، حسبما أعلن مديره فيليب لاليو.
وأوضح لاليو أن المركز اشترى الأدوية وأرسلها إلى الدوحة السبت ضمن «الحقيبة الديبلوماسية».
وقال ديبلوماسي مطلع على المباحثات لوكالة «فرانس برس» إن الاتفاق أتى بعد زيارة لقطر قامت بها أسر الرهائن والتقت خلالها رئيس الوزراء.
وأضاف الديبلوماسي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، «سرعت قطر جهودها لدى حماس وإسرائيل بشأن ضرورة توفير الأدوية للرهائن وللمدنيين الفلسطينيين في غزة»، مشددا على أن الطرفين وافقا.
سياسيا، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إسرائيل إلى مساعدة السلطة الفلسطينية بدلا من وضع العقبات أمامها، معتبرا أن ذلك ضروري لأمنها.
وفي حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، جدد بلينكن دعوته إلى «مسار يؤدي إلى دولة فلسطينية» حتى في الوقت الذي تدعم فيه واشنطن حملة القصف الإسرائيلي المدمرة على غزة.
وقال بلينكن «لن تحصلوا على الأمن الحقيقي الذي تحتاجونه في غياب ذلك. وبطبيعة الحال، لتحقيق هذا الهدف، يجب أن تتضمن المعادلة سلطة فلسطينية أقوى ومستصلحة يمكنها تقديم خدمات لشعبها على نحو فعال».
وأضاف بلينكن أن السلطة الفلسطينية الفعالة لا يمكنها أن تعمل إلا «بدعم من إسرائيل وبمساعدة من إسرائيل، وليس بمعارضتها المستمرة.. حتى السلطة الفلسطينية الأكثر فعالية ستواجه الكثير من المتاعب إذا ووجهت بمعارضة الحكومة الإسرائيلية».
تدهور في الضفة
وفي الضفة الغربية المحتلة، قتلت إسرائيل سبعة فلسطينيين على الأقل في هجومين بطائرات مسيرة، حيث تنفذ قواتها عمليات عسكرية واسعة، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.
وأعلن إسعاف الهلال الأحمر مقتل أربعة في قصف بطائرة مسيرة في مخيم طولكرم بشمال الضفة، بينما أفادت وكالة «وفا» عن مقتل ثلاثة بالطريقة نفسها في مخيم بلاطة بمدينة نابلس.
وأكد منسق لجنة الخدمات في المخيم فيصل سلامة حصيلة القتلى، وأوضح لـ «فرانس برس» أن الجيش الاسرائيلي حاصر المخيم بطائرات وأعداد كبيرة من الجيش الاسرائيلي، ومسيرات.
وأفاد مصور «فرانس برس» في المخيم بسماع «انفجارات مدوية وتصاعد دخان أسود كثيف» وإطلاق نار متقطع. وفي مخيم بلاطة، نقلت «وفا» عن مصادر أمنية «استشهد ثلاثة مواطنين، في قصف طائرة مسيرة للاحتلال، في مركبة قرب مخيم بلاطة».
واعترف الجيش الإسرائيلي أنه قتل في غارة جوية عبدالله أبوشلال، بزعم انه خطط مع أفراد خليته لتنفيذ عملية على المدى الوشيك، وأنه مسؤول عن «عدة عمليات» خلال العام الماضي تشمل هجوما في القدس الشرقية المحتلة.

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