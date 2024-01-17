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أفراح الحوطي والدويسان

1/17/2024 11:50:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفل أحمد عبدالله الحوطي بزفاف ابنه عبدالله على كريمة يوسف الدويسان بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بـــالمــنــاسبـة السعيدة.
ألف مبروك.



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