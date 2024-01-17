أفراح الحوطي والدويسان

أفراح الحوطي والدويسان
التاريخ
1/17/2024 11:50:36 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) احتفل أحمد عبدالله الحوطي بزفاف ابنه عبدالله على كريمة يوسف الدويسان بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بـــالمــنــاسبـة السعيدة.
ألف مبروك.
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