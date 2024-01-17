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تنظيم رائع لكأس آسيا في قطر

1/17/2024 11:50:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تواصل دولة قطر الشقيقة إبداعاتها في المجال الرياضي، بعد التنظيم الرائع لكأس العالم، والذي قال عنه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «تنظيم قطر لبطولة كأس العالم يعتبر الأنجح منذ تنظيم بطولات كأس العالم».
وها هي قطر اليوم تنظم كأس آسيا لكرة القدم أيضا، وقد كان حفل الافتتاح رائعا، ومما لا شك فيه أن حرص سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني واهتمامه بأنشطة الشباب والرياضة وحضوره الدائم لهو حافز للشباب القطري في تنظيم البطولة بهذا الشكل الرائع.
وقد تابعت افتتاح البطولة وبعض مجرياتها وحز في نفسي كثيرا عدم مشاركة منتخب الكويت فيها، وهو الذي فاز من قبل بالبطولة وكانت المشاركات مستمرة، إن ما يصيب الكرة الكويتية من احباطات وعدم الوصول إلى الأدوار النهائية، وهذا الغياب لمنتخب الكويت لكرة القدم يدعونا لأن نطالب المسؤولين عن الرياضة بالاهتمام بالمنتخب الكويتي لكرة القدم حتى يتمكن من المشاركة في البطولات العربية والقارية والدولية، كما لابد أن تتم معالجة الخلل وأسباب هذا التراجع في عدم بلوغ الأدوار النهائية.
ولا يسعنا هنا إلا أن نحيي صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تحية إكبار لما يوليه من عناية واهتمام بالأنشطة الشبابية والرياضية ودعمه المتواصل حتى يتمكن الشباب القطري من المشاركة في البطولات الرياضية، ليرفعوا علم قطر عاليا في هذه المحافل، وإنه لفخر كبير للشباب القطري مشاركتهم في البطولات الخارجية ليثبتوا للعالم مدى تقدم ورقي الرياضة القطرية.
من أقوال الأمير الراحل سمو الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراه، «إنما تبنى الأمم بسواعد أبنائها من الشباب فالشباب قوة وطاقة».
والله الموفق.

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