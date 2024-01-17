تنظيم رائع لكأس آسيا في قطر

(MENAFN
- Al-Anbaa) تواصل دولة قطر الشقيقة إبداعاتها في المجال الرياضي، بعد التنظيم الرائع لكأس العالم، والذي قال عنه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «تنظيم قطر لبطولة كأس العالم يعتبر الأنجح منذ تنظيم بطولات كأس العالم».
وها هي قطر اليوم تنظم كأس آسيا لكرة القدم أيضا، وقد كان حفل الافتتاح رائعا، ومما لا شك فيه أن حرص سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني واهتمامه بأنشطة الشباب والرياضة وحضوره الدائم لهو حافز للشباب القطري في تنظيم البطولة بهذا الشكل الرائع.
وقد تابعت افتتاح البطولة وبعض مجرياتها وحز في نفسي كثيرا عدم مشاركة منتخب الكويت فيها، وهو الذي فاز من قبل بالبطولة وكانت المشاركات مستمرة، إن ما يصيب الكرة الكويتية من احباطات وعدم الوصول إلى الأدوار النهائية، وهذا الغياب لمنتخب الكويت لكرة القدم يدعونا لأن نطالب المسؤولين عن الرياضة بالاهتمام بالمنتخب الكويتي لكرة القدم حتى يتمكن من المشاركة في البطولات العربية والقارية والدولية، كما لابد أن تتم معالجة الخلل وأسباب هذا التراجع في عدم بلوغ الأدوار النهائية.
ولا يسعنا هنا إلا أن نحيي صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تحية إكبار لما يوليه من عناية واهتمام بالأنشطة الشبابية والرياضية ودعمه المتواصل حتى يتمكن الشباب القطري من المشاركة في البطولات الرياضية، ليرفعوا علم قطر عاليا في هذه المحافل، وإنه لفخر كبير للشباب القطري مشاركتهم في البطولات الخارجية ليثبتوا للعالم مدى تقدم ورقي الرياضة القطرية.
من أقوال الأمير الراحل سمو الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراه، «إنما تبنى الأمم بسواعد أبنائها من الشباب فالشباب قوة وطاقة».
والله الموفق.
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