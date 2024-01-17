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((عابر سبيل))

1/17/2024 11:50:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

من بين كل تلك الأشجار كانت هناك واحدة معمرة مثمرة فارعة الظل، أصبح ظلها كغيمة في سماء قررت أن تمطر حبا وعطفا. كبرت ثمارها التي تعلقت في أغصانها الصلبة بين الظل والظل، حتى جاء ذلك العابر للسبيل، فاستظل بالشجرة وبتر بعض أغصانها كي يطهو طعامه من ذلك الأرنب الغبي، الذي تعود لطف الناس في الجوار.
لكن العابر لم يكن منهم، فحين اقترب من صاحب الفراء الناعم انقض عليه وأمسك به من أذنيه بقبضته التي لا ترحم. رفع الكائن السريع بين عينيه عاليا في السماء، وأخذ يتمتم بحروف في أذنيه الطويلتين بحروف لا تفهم، ومازال الأرنب يظن أنها دعابة من أحد العابرين المعتادين. لكن كلماته التي أطلقها من بين ناظريه كانت تقول له «لم تنفعك أذناك بل خدعتاك».
وخلال دقائق معدودة كان سريعنا وجبة كاملة البراءة تمضغ بين مطاحن وأنياب ذاك الغريب، أسفل تلك الشجرة الشامخة الكبيرة، التي شهدت على ما حصل ومازالت تشهد. وحين همّ الرجل بالرحيل لم ينس منظر تلك الثمرات الثلاثة في غصن الوارفة الخضراء، فاقتطفهن واحدة تلو الأخرى ورحل تاركا الشجرة كما هي، وهذا حال الجميع معها.
صاحت الشجرة.. ورقا وخريفا على ثمارها، وأبقت على أكبر أوراقها وكتبت عليها: احذروا عابري السبيل وارسلتها إلى بقية الأشجار!

MENAFN17012024000130011022ID1107735789

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