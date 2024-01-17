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آفات العصر

1/17/2024 11:50:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بلا شك أن العناد والاستكبار آفتان من آفات هذا العصر التي تهوي بصاحبها في هاوية واد سحيق لا قرار له.
والعناد هو أساس تدمير أحاسيس الإنسان وتحويل عقله من ميزان حكيم إلى ميزان عقيم، عندها يخسر هذا الإنسان محبة الله سبحانه وتعالى، ثم محبة الأهل والأصدقاء والمقربين منه، لذلك لا بد أن نتواضع وألا نكابر بالعناد، بل يجب أن نواكب الأعمال ذات النوايا الحسنة التي تربط العقل بالعقل والقلب بالقلب والروح بالجسد.
وبلا أدنى شك أننا كلما أحببنا بعضنا بعضاً وتواضعنا كلما تقربنا من الله سبحانه وتعالى وأصبحت أحاسيسنا هي الدليل على نوايانا الحسنة، أما آفة الاستكبار فلابد أن نحللها تحليلا عميقا من جذورها، ومن ثم نتقرب منها عن كثب لنتعرف على دقائق أمورها الخطيرة التي تضرب بعنف سهامها في قلوبنا الرقيقة والسليمة فتحيلها إلى سواد قاتم، وتوصلنا إلى الغرور الذي يؤدي بنا إلى الهلاك.
لذلك، عندما نملأ قلوبنا بكم هائل من الود والمحبة والتواضع، فحتما سنجني ثمارا طيبة حلوة المذاق، فهناك على ضفاف نهر الحياة أنواع عديدة من البشر وأخطرها التي تحمل غلا وحقدا وكراهية وكبرا، وكل هذه الصفات غير الحميدة التي يتنافر منهم الناس. وحقيقة أن الكبر صفة سيئة يكرهها ديننا الحنيف، حيث ذكرها الله عز وجل في آياته الكريمة كما أكدها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر»، والذرة هي أصغر جزء في المقاييس وقد تدخل الإنسان والعياذ بالله النار.
لذلك نوصي أبناءنا وأهلنا وجيراننا وأصدقاءنا بالامتثال لأوامر ديننا الحنيف وترك العناد والكبر جانبا، وإحلال السلام والمحبة والتواضع مكانهما حتى يشيع التراحم والترابط ويعم الخير بين مجتمعنا الذي يربطنا جميعا برباط واحد وهو «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله».
اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، واعف عنا، وقربنا من كل عمل يقربنا إليك يا أرحم الراحمين.

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