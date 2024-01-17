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((رفقاً بالقلوب))

1/17/2024 11:50:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عزيزي القارئ، عزيزتي القارئة، ليتنا نكون ممن يتعاملون مع الأشياء وكأنها زجاج خالص وأن نكون حذرين في التعامل، فهل خطر ببال أحدكم لماذا نعمل ذلك مع الزجاج؟ ولماذا أتمنى أن نتعامل مع الأشياء بهذه الطريقة؟
الجواب اننا نعامل الزجاج برفق حتى لا ينكسر، وليتنا ممن يعرفون الرفق في تعاملاتهم كلها، بل في كل أمور الحياة، فالرفق خلق جميل، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه» (رواه مسلم).
ان المرور بمشاعر الإجهاد النفسي التي يصاحبها توتر وقلق وحزن يأكل في القلب، فيصبح الشخص أكثر عرضة للإصابة بـ «متلازمة القلب المنكسر» التي تحدث عند تعرضه لإجهاد نفسي أو عاطفي أو جسدي، فهذه المشاعر السلبية تنتج من انتزاع الرفق من حياتنا حتى على أنفسنا فتزيد فرص حدوث مشاكل في عضلة القلب أو ضعف في البطين الأيسر للقلب.
فالانفعالات الشديدة تزيد هرمون التوتر (الأدرينالين) الذي يدمر القلب، فتتعطل وظيفة الضخ للقلب مؤقتا وتضعف عضلة القلب، ومن أهم أعراضه ألم في الصدر، ضيق التنفس، وأحيانا عدم انتظام ضربات القلب، وحدوث إغماء، التعرق الشديد، وفي بعض الأحيان قد تؤدي للإصابة بصدمة أو سكتة قلبية، حيث لا يتمكن القلب من ضخ ما يكفي من الدم لتلبية احتياجات الجسم وقد تكون سببا للوفاة.
ولذلك تعددت آيات الصبر في القرآن الكريم وعن عون الله للصابرين على الشدة والقلق والحزن مثل قوله تعالى (واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ـ البقرة: 45)، وكذلك قوله تعالى (واصبروا إن الله مع الصابرين ـ الأنفال 46)، وأيضا قوله تعالى (إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير ـ هود 11).
أعزائي.. علينا الترفق في كل شيء، ومع كل شيء، فإذا ما اتصف الإنسان بالرفق وتعامل مع الناس بالإحسان جمعت له الخيرات كلها. فالرفق عند البشر مفتاح كل خير وبه تستطيع إقناع غيرك، بل تسرق القلوب وتستميل نفوسهم المستعصية إلى نفوس تواقة تحب الحق وتركن إليه، فقد قال تعالى (فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ـ آل عمران: 159).
عليكم بالرفق قولا وعملا، فرفق القول يجنبك الإساءة للآخرين، فلا تجرح لهم شعورا، ولا تخدش لهم حياء، بل سيلقون منك المودة والرحمة لأنك كنت بهم ومعهم رفيقا. كذلك رفق العمل يجنبك كسر أدواتك ويجنبك الإضرار بنفسك، فالرفق كله خير.
فيا أحبتي لا للخشونة ونعم لليونة، لا للفظاظة ونعم للرحمة واللين، نعم لاستمالة الخلق والتودد و«رفقا بالقلوب».

MENAFN17012024000130011022ID1107735787

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