كيف نكتب للطفل؟

الطفولة عالم شائك بما يحمله من فضاء مليء بالأفكار المتعددة والمتغيرة! فالطفولة لا تعتبر مرحلة واحدة فقط لتكتب لها، بل هي مراحل عدة، ولكل مرحلة مفاهيمها وأسسها ومعاييرها، فبعض علماء النفس قام بتقسيم الطفولة إلى ثلاث مراحل، وبعض التربويين قام بالتقسيم الرباعي للمراحل العمرية للطفل، وبين هذا وذاك نجد عنصرا أساسيا يتواجد في جميع المراحل العمرية سواء أكانت ثلاثية أو رباعية وهو «الخيال الفكري».

والخيال الفكري هو ذلك العنصر الذي يعد من أصعب الأسس عند الكتابة للطفل سواء أكانت رواية أو قصة أو مسرحا أو دراما أو غيرها، وسواء أكانت سمعية أو بصرية في علم الكتابة للطفل، مع العلم أن البعض يعد «الخيال الفكري» من أسهل العناصر!

وهذا ليس بموضوعنا، لأنه إذا قمنا بتفكيك المفاهيم النفسية والتربوية لمنطق الخيال الفكري الخاص في سيكولوجية الطفل، فلا تكفي سطور مقالنا للكتابة عنها وتسليط الضوء على الدراسات المختصة في هذا العلم وذاك التخصص.

إن الكتابة للطفل تعد من بين الأصعب في بحر الكتابة الدرامية والأدبية لما تحمله الكثير من المفاهيم، وكل مفهوم يرتبط بمرحلة كما ذكرنا في بداية مقالنا، ويبقى السؤال: ماذا نكتب للطفل؟ وتلك هي المعضلة التي يواجهها الكثير من الكتاب عندما يرغبون بالخوض في الكتابة للأطفال!

نعم، هي معضلة وسطور شائكة لا تعرف من أين تبدأ بها، وبأي خيال تكتب حروف كلماتك؟ وعن أي مرحلة ستتحدث شخصياتك؟ وبأي سيكولوجية ستختار مناظر أحداث قصتك أو روايتك أو مسرحيتك؟ إلى أن تصل وتصبح أفكارك تبحر في فضاء الطفولة لكي تكتب بخيالها الفكري وترفرف خطوط قلمك بين أطياف المراحل العمرية والنفسية إلى أن يمكث قلمك في نقطة محددة لتحتوي فئة محددة ويبحر خيالك الفكري وفق تلك المرحلة ويسير قلمك بالكتابة من ذلك المنظور الفكري والنفسي لتلك الفئة ليواكب المرحلة العمرية للطفل، وهنا نقول إنك بدأت تكتب للطفل.

مسك الختام: إذا حملت طفولتك معك فلن تكبر أبدا.

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