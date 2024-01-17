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المنتدى السعودي للإعلام .. من نجاح إلى نجاح

1/17/2024 11:50:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يسير المنتدى السعودي للإعلام هذا العام (2024) من نجاح الى نجاح أكبر يحققه سنويا منذ بداية إقامته، ففي كل مناسبة يطل فيها علينا هذا المنتدى الجامع لأهم الشخصيات في العالم والتي لها باع طويل في شتى مناحي الحياة، يجمعها هذا المنتدى بهدف تحقيق أقصى معرفة توصل إليها الانسان والعلوم، وتحقيقا للفائدة العظيمة المرجوة من تجمع تلك الخبرات التي تخدم غاية تأهيل الجيل الجديد الناشئ، وللاستفادة من التقدم على صعيد الإعلام في العالم.
ويسعى هذا المنتدى لتحقيق توازن بين الأهمية التي يمثلها كل من المحتوى بما يرتبط به من مفاهيم الرسالة الإعلامية والرؤية وآليات وأسس الطرح والمصداقية، إضافة إلى عمق التحليل وغيرها من عناصر التقييم والتفرد، وذلك من خلال تناول قضايا الساعة المعاصرة للإعلام العالمي في المرحلة الحالية.
ومن ناحية أخرى، نقول: إن المضمون العام والمواد التي يطرحها المنتدى السعودي للإعلام ذات أهداف مهمة وتخدم المنظومة الإعلامية التي يتوجب أن تكون في أفضل أداء لها، ذلك إذا ما سلمنا بأن الإعلام اليوم هو مادة مهمة لأي دولة أو مجتمع من المجتمعات، فإن كانت تسير على الوجه الأفضل فإن ذلك له أثر عظيم على مسيرة ونهضة الدول، فهذا المجال يعمل على مدار الساعة بالنسبة للجمهور الذي يتابع ويطلع على آخر الأخبار والقضايا من خلال وسائل الإعلام المتعددة والتي تحاصر المواطن العربي في كل مكان من إذاعة وتلفزيون او قنوات فضائية و«إنترنت» عبر مواقع التواصل، وهي بالمجمل تصب في مصب واحد هو الإعلام مهما تعددت وتنوعت أشكاله وأساليبه.
وبالتالي فإن إيلاء الأهمية القصوى لهذا المجال يعتبر أمرا غاية في الأهمية، لذلك فإن الحديث عن الإعلام لا يتوقف عند حد معين بل مستمر دائما وأبدا ولا يتوقف ولا يأخذ إجازة، فحتى في الأوقات غير الطبيعية يظل أمرا مطلوبا.
وهنا يطيب لنا أن نكرر شكرنا وتقديرنا للقائمين على أعمال المنتدى السعودي للإعلام في هذا العام 2024، مثمنين تلك الجهود الفاعلة لإنجاح أعماله لما له من أهمية على صعيد المنطقة والعالم. وعلى رأس تلك الجهود الفاعلة جهود وزير الاعلام في المملكة العربية السعودية سلمان الدوسري، وأيضا جهود محمد الحارثي رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون CEO of (SBA) رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية «اسبوASBU» الذين لم يألوا جهدا في سبيل إظهار المنظومة الإعلامية بأفضل صورة. والله ولي التوفيق.

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