الماء نعمة

(MENAFN
- Al-Anbaa) لا يعرف قيمة الماء إلا من يحتاج إليه، ونظرة إلى الدول التي يصيبها القحط والتصحر ويمتنع فيها نزول المطر عن السقوط تعطينا فكرة عن قيمة الماء، ولعظمة الماء جعله الله آية من آياته وهو يحيي به الأرض بعد موتها، ولا غنى للإنسان أو أي كائن حي من نبات أو حيوان أو طير عن الماء.
وإن كانت الحروب الآن تنشب للسيطرة على منابع النفط والثروة والمواقع الاستراتيجية فإن الحروب القادمة ستنشب على مصادر الماء، ونتذكر قول الرئيس الراحل أنور السادات انه على استعداد أن يحارب إلى آخر جندي مصري وفي آخر الدنيا إذا تعرض النيل للخطر أو لسيطرة دولة ما، فالماء نعمة كبرى، وآن الأوان لنفتح ملفه، فإذا كان استهلاكنا من الماء قد بلغ هذا الحد الخطير وأصبح استهلاك الفرد لدينا أعلى استهلاك في العالم فلا بد من وقفة متأنية حول سبل ترشيد الاستهلاك من المياه.
والحل يكمن أمامنا في أمرين، الأول محاربة مظاهر الإسراف في المياه، وذلك بتغريم أصحاب البنايات التي يقوم حراسها بغسيل السيارات من مياه الشرب، وكذلك تغريم المنازل التي تستهلك الماء العذب في غسيل السيارات وبكميات كبيرة ونواحي التبذير في المياه كثيرة نوجزها في نقاط:
أولاها أن المساجد والحدائق لا رقيب ولا حسيب فيها على استهلاك الماء، ومحطات غسيل السيارات وصنابير المياه المعطلة التي تهدر الماء ليل نهار وخزانات وبرادات السبيل المنتشرة في الكويت انظروا إليها والى كميات المياه المتساقطة منها والتي تهدر المياه على الأرض فلا بد من حملة إعلامية كبيرة في المساجد والمدارس والتلفاز والصحف والمجلات لترشيد استهلاكنا من المياه وتوعية الناس بتكلفة المياه التي تتحملها الدولة والخطر الذي بات يهددنا، وعلينا إعادة النظر في محاسبة المستهلكين المبذرين على استهلاكهم، بحيث يكون لكل شقة عداد لاستهلاك المياه ليتحمل كل من يسرف فيها فاتورة استهلاكه مع وضع آلية سريعة للتحصيل، فمن لا تردعه حملات التوعية ربما ترده إلى صوابه فاتورة استهلاكه، فنحن لا نهر لدينا ولا بحيرات إنما هو ماء يأتي بعد رحلة مضنية متعبة من التبخير والتقطير.
ومن المظاهر المؤسفة خلال احتفالاتنا بالعيد الوطني والتحرير ظاهرة رش الماء على المارة وبيع الماء بالبالونات من قبل البعض، وهذا فيه إهدار للماء لأن كل قطرة مياه تذهب سدى سنحاسب عليها أمام الله، فأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تناولت الماء وكيفية التعامل مع هذه النعمة الكبرى.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسرفوا بالماء ولو كنتم على نهر جار». صدق رسول الله.
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه، اللهم آمين.
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