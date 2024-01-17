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الماء نعمة

1/17/2024 11:50:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لا يعرف قيمة الماء إلا من يحتاج إليه، ونظرة إلى الدول التي يصيبها القحط والتصحر ويمتنع فيها نزول المطر عن السقوط تعطينا فكرة عن قيمة الماء، ولعظمة الماء جعله الله آية من آياته وهو يحيي به الأرض بعد موتها، ولا غنى للإنسان أو أي كائن حي من نبات أو حيوان أو طير عن الماء.
وإن كانت الحروب الآن تنشب للسيطرة على منابع النفط والثروة والمواقع الاستراتيجية فإن الحروب القادمة ستنشب على مصادر الماء، ونتذكر قول الرئيس الراحل أنور السادات انه على استعداد أن يحارب إلى آخر جندي مصري وفي آخر الدنيا إذا تعرض النيل للخطر أو لسيطرة دولة ما، فالماء نعمة كبرى، وآن الأوان لنفتح ملفه، فإذا كان استهلاكنا من الماء قد بلغ هذا الحد الخطير وأصبح استهلاك الفرد لدينا أعلى استهلاك في العالم فلا بد من وقفة متأنية حول سبل ترشيد الاستهلاك من المياه.
والحل يكمن أمامنا في أمرين، الأول محاربة مظاهر الإسراف في المياه، وذلك بتغريم أصحاب البنايات التي يقوم حراسها بغسيل السيارات من مياه الشرب، وكذلك تغريم المنازل التي تستهلك الماء العذب في غسيل السيارات وبكميات كبيرة ونواحي التبذير في المياه كثيرة نوجزها في نقاط:
أولاها أن المساجد والحدائق لا رقيب ولا حسيب فيها على استهلاك الماء، ومحطات غسيل السيارات وصنابير المياه المعطلة التي تهدر الماء ليل نهار وخزانات وبرادات السبيل المنتشرة في الكويت انظروا إليها والى كميات المياه المتساقطة منها والتي تهدر المياه على الأرض فلا بد من حملة إعلامية كبيرة في المساجد والمدارس والتلفاز والصحف والمجلات لترشيد استهلاكنا من المياه وتوعية الناس بتكلفة المياه التي تتحملها الدولة والخطر الذي بات يهددنا، وعلينا إعادة النظر في محاسبة المستهلكين المبذرين على استهلاكهم، بحيث يكون لكل شقة عداد لاستهلاك المياه ليتحمل كل من يسرف فيها فاتورة استهلاكه مع وضع آلية سريعة للتحصيل، فمن لا تردعه حملات التوعية ربما ترده إلى صوابه فاتورة استهلاكه، فنحن لا نهر لدينا ولا بحيرات إنما هو ماء يأتي بعد رحلة مضنية متعبة من التبخير والتقطير.
ومن المظاهر المؤسفة خلال احتفالاتنا بالعيد الوطني والتحرير ظاهرة رش الماء على المارة وبيع الماء بالبالونات من قبل البعض، وهذا فيه إهدار للماء لأن كل قطرة مياه تذهب سدى سنحاسب عليها أمام الله، فأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تناولت الماء وكيفية التعامل مع هذه النعمة الكبرى.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسرفوا بالماء ولو كنتم على نهر جار». صدق رسول الله.
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه، اللهم آمين.

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