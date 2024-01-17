نجوم الأرثوذكسي يستقبل الجليل.. و4 انتصارات بـسلة الناشئين

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري

يحل فريق الجليل ضيفا ثقيلا على فريق نجوم الأرثوذكسي عند الساعة 7:30 من مساء اليوم في صالة الأرثوذكسي، ضمن ذهاب المرحلة الثانية من منافسات بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، وهو اللقاء الذي سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد".



وشهدت مباريات أول من أمس، فوز فريق نجوم اتحاد عمان على فريق شباب بشرى بنتيجة (50-37)، في لقاء كان فيه اللاعب حمزة الزعتري المسجل الأبرز من جانب فريق نجوم اتحاد عمان بـ17 نقطة و6 متابعات وتمريرتين حاسمتين بفاعلية 10.



وتغلب فريق اتحاد عمان على فريق غزة هاشم بنتيجة (65-27)، في لقاء برز فيه لاعبه حمزة شعبان بتسجيله 7 نقاط و10 متابعات وتمريرتين حاسمتين و6 ستيل بفاعلية 18.



وحسم فريق الإنجليزية موقعة القمة أمام فريق الرياضي بفوزه عليه بنتيجة (64-44)، في لقاء برز فيه لاعبه حمزة أبو ديل بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 23 نقطة و12 متابعة و3 تمريرات حاسمة وستيل وبلوك شوت بفاعلية 31.



ولم يواجه فريق الجليل صعوبات كبيرة في تخطي عقبة فريق كفريوبا بتغلبه عليه بنتيجة (86-18)، في لقاء برز فيه لاعبه سند ماضي بتسجيله 13 نقطة و9 متابعات وتمريرتين حاسمتين وستيل بفاعلية 21، يليه الطيب قاسم بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 10 نقاط و11 متابعة وتمريرتين حاسمتين و2 بلوك شوت بفاعلية 21.



ويتصدر الأرثوذكسي جدول ترتيب فرق مجموعته الأولى برصيد 4 نقاط، متقدما عن فريق نجوم اتحاد عمان بأفضلية فارق السلات المسجلة، والذي حل ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، وتأتي فرق الجليل وشباب بشرى وكفريوبا في المراكز الثالث والرابع والخامس تواليا برصيد نقطتين، ويتذيل نجوم الأرثوذكسي ترتيب فرق المجموعة برصيد نقطة.



وينفرد اتحاد عمان بصدارة ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، يليه الإنجليزية ثانيا برصيد 3 نقاط، ويأتي فريقا بيت ايدس وغزة هاشم في المركزين الثالث والرابع تواليا برصيد نقطتين، ويحتل الرياضي المركز الخامس برصيد نقطة، فيما انسحب فريق كفر راكب من المرحلة الثانية بسبب الظروف المالية.



وطبقا لنظام البطولة، تلعب كل مجموعة فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين، ليتأهل أول وثاني المجموعتين إلى المرحلة الثالثة، بحيث تلعب الفرق الأربعة فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين، لترتيب الفرق بشكل نهائي وتحديد طرفي النهائي والمركز الثالث، على أن يلعب أول وثاني الترتيب سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة في المرحلة النهائية، يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات، فيما يتنافس الفريقان صاحبا الترتيبين الثالث والرابع في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية من يسبق منافسه بانتصارين.

اقرأ أيضاً:

انتصارات للجليل واتحاد عمان والأرثوذكسي وبيت إيدس بـ"سلة الناشئين"