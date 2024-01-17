مركز الفارس يشارك في معسكر الفجيرة الدولي للتايكواندو

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - الغد -
توجه
مركز الفارس إلى الإمارات للمشاركة في معسكر الفجيرة الدولي، استعدادا لخوض
منافسات بطولتي كأس العرب
والفجيرة الدولية.
ويترأس وفد النادي رئيسه
علي العساف والمدربان محمد العساف وزيد المصري واللاعبون واللاعبات ليان رواشدة،
وزين ملحم،وسلاف العدوان، وهمام العدوان، ورها العدوان، ورزان خصاونة، ومحمد ايمن،
واحمد ربابعة، وحمزة نشاش، وعبدالله شاهين، وسالي ضمور، ويوسف شختور، وآنا الفايز،
ويوسف اللوزي، ومهاب النعيمي، ومظفر النعيمي، وعماد الجرس، وأحمد دهامشة، وميسر
دهامشة.
MENAFN17012024000072011014ID1107735782
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.