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مركز الفارس يشارك في معسكر الفجيرة الدولي للتايكواندو

1/17/2024 11:50:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - توجه مركز الفارس إلى الإمارات للمشاركة في معسكر الفجيرة الدولي، استعدادا لخوض منافسات بطولتي كأس العرب والفجيرة الدولية.
ويترأس وفد النادي رئيسه علي العساف والمدربان محمد العساف وزيد المصري واللاعبون واللاعبات ليان رواشدة، وزين ملحم،وسلاف العدوان، وهمام العدوان، ورها العدوان، ورزان خصاونة، ومحمد ايمن، واحمد ربابعة، وحمزة نشاش، وعبدالله شاهين، وسالي ضمور، ويوسف شختور، وآنا الفايز، ويوسف اللوزي، ومهاب النعيمي، ومظفر النعيمي، وعماد الجرس، وأحمد دهامشة، وميسر دهامشة.

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