الاتحاد الآسيوي يغرم الفيصلي 3 آلاف دولار

MENAFN - Alghad Newspaper)قررت لجنة الانضباط والأخلاق قي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، توقيع عقوبة مالية على النادي الفيصلي، على خلفية مباراتيه في مسابقة دوري أبطال آسيا أمام فريقي السد والشارقة.وتقرر تغريم الفيصلي 1500 دولار أميركي، لحصول 5 من لاعبيه على الإنذارات، خلال المباراة السد القطري يوم السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وهي المباراة التي انتهت الفيصلي بفوز 2-0، إضافة إلى غرامة بالمبلغ ذاته، نتيجة المخالفة نفسها في مباراة الفريق أمام الشارقة يوم الرابع من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، والتي انتهت بفوز الفيصلي أيضا بنتيجة 2-1.

وأوضحت لجنة الانضباط والأخلاق، أن على الفيصلي دفع الغرامتين في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ إصدار العقوبة، كما أخطرت الفيصلي بأنه سيتم توقيع عقوبة أكبر في حال خالف المادة ذاتها مستقبلا.



يذكر أن الفيصلي خرج من دور المجموعات في مشاركته الأولى بمسابقة دوري أبطال آسيا، بعدما حل في المركز الأخير بمجموعته برصيد 6 نقاط من انتصارين و4 هزائم.