منتخب الشباب ت20 يبدأ تدريباته في تركيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) بدأ المنتخب الوطني تحت سن 20 عاما تدريباته الفنية والبدنية في أنطاليا، مع انطلاق معسكره التدريبي الذي يقيمه في تركيا حتى 25 الشهر الحالي، استعدادا للتصفيات الآسيوية في أيلول المقبل.
وأجرى المنتخب تدريبه، على ملعب ايكوديزيان سبورت، بقيادة المدرب بيتر ماينديرسما، وبحضور جميع اللاعبين.
ويتخلل المعسكر لقاء المنتخب ونظيره التركي الجمعة المقبلة، قبل أن يختتم معسكره التدريبي بمواجهة العراق الأربعاء 24 الحالي.
--(بترا)
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