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منتخب الشباب ت20 يبدأ تدريباته في تركيا

1/17/2024 11:50:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بدأ المنتخب الوطني تحت سن 20 عاما تدريباته الفنية والبدنية في أنطاليا، مع انطلاق معسكره التدريبي الذي يقيمه في تركيا حتى 25 الشهر الحالي، استعدادا للتصفيات الآسيوية في أيلول المقبل.
وأجرى المنتخب تدريبه، على ملعب ايكوديزيان سبورت، بقيادة المدرب بيتر ماينديرسما، وبحضور جميع اللاعبين.
ويتخلل المعسكر لقاء المنتخب ونظيره التركي الجمعة المقبلة، قبل أن يختتم معسكره التدريبي بمواجهة العراق الأربعاء 24 الحالي.
--(بترا)

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