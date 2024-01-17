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وزير الشباب والرياضة القطري يزور بعثة النشامى

1/17/2024 11:50:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة- وفد اتحاد الإعلام الرياضي

زار وزير الشباب والرياضة القطري حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني اليوم الأربعاء، مقر إقامة المنتخب الوطني في لوسيل.

وكان في استقبال وزير الشباب والرياضة كل من نائب رئيس اتحاد الكرة مروان جمعة، والأمين العام للاتحاد سمر نصار، ونائب الأمين العام فليح الدعجة.

وشهدت الجلسة الحديث عن أداء المنتخب الوطني ونتيجته في المباراة الأولى أمام ماليزيا، والفوز برباعية نظيفة، إضافة للحديث عن قطر واستضافتها المميزة لكأس آسيا.

وكان حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني قد شغل منصب رئيس الاتحاد القطري خلال سنوات طويلة ماضية.

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