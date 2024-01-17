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سائقات متألقات يواجهن عالما ذكوريا في سباقات السيارات بإصرار وتحد

1/17/2024 11:50:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - تزداد مشاركة الفتاة الأردنية في سباقات السيارات بشكل ملحوظ محليا وعربيا في السنوات الأخيرة، مع ظهور سلاسل سباقات جديدة مثل، رالي جميل الذي يقام للسيدات فقط في السعودية.
وهناك أيضا سباقات سلسلة "دبليو"، التي تتكون بأكملها من سائقات، وتقدم 18 مقعدا لموسم كامل، بينما تتطلب قوانين بطولة "إكستريم إي أن" أن يكون نصف المشاركين من السيدات في كل فريق.
وجاء الدعم الأكبر في العام الماضي للمشاركات النسائية، عبر "اف 1 أكاديمي"، وهي سلسلة جديدة تهدف لمساعدة النساء على تسلق هرم سباقات المقعد الأحادي.
ولا يختلف اثنان على أن الفتيات الأردنيات دخلن الرياضات الميكانيكية بقوة، وجلسن خلف مقود السيارة ليكسرن الهيمنة الذكورية على السباقات، ونافسن بكل قوة الرجال في العديد من السباقات.
ومن أسماء السيدات الأردنيات اللواتي اقتحمن غمار رياضات السباقات، وحققن نتائج مميزة، تبرز نانسي المجالي وملاحتها ناديا شنودة، وميرا ترزي وفرح زكريا وبيان زكريا.
وكان الحضور الأردني في رالي جميل الدولي للسيدات العام الماضي في السعودية، مميزا من خلال عدد المشاركات.
لكن، وعند النظر إلى قمة سباقات السيارات، هناك عوامل عدة، يمكن النقاش فيها، بدءاً من غياب الدعمين الاحترافي والمالي، إلى صعوبة مشاركة السيدات في الرالي، والذي يطغى عليه المنافسون الذكور.
المسألة متعلقة بعوامل عدة مترابطة، لا بد من حلها لتمهيد الطريق أمام الجيل اليافع من الفتيات.
وقالت المجالي لـ"الغد": "شاركت في راليات محلية ودولية عدة، إلى جانب أبطال الراليات من الرجال، واحترفت السباقات الدولية، وكان العام 2000 بداية انطلاقتي الحقيقية، عندما شاركت في رالي الأردن الدولي، وحصلت على نتيجة مشرفة على المستوى العربي، ثم توالت مشاركاتي في الراليات الدولية".
وحول واقع المرأة في رياضة السيارات قالت المجالي: "إن المشاكل التي واجهتني في رياضة السيارات، لا تختلف عن أي مشاكل تواجه باقي المتسابقين. دخلت رياضة السيارات بوقت صعب جدا، وتعلمت الكثير من أرجاء الصحراء الشاسعة ومتاهاتها الكبيرة، التي ألهمتني الصبر والتحدي والتواضع والذكاء والفطنة، واختبرت تجربة الحرص والتركيز الكامل على كل شيء دقيق في القيادة، وعشت في كنف الصحراء، ما منحني دروسا ثمينة وفريدة من نوعها، خصوصا عند مشاركتي في بطولة الشرق الأوسط للراليات".
وأردفت:" بالطبع لم أحظ بأي دعم مادي خلال مشاركتي ما شكل عائقا كبيرا، وحد من مشاركتي متسابقة في الراليات، وتوجهت للعب دور الملاحة كي لا أبتعد عن رياضة السيارات، وشاركت ملاحة مع المتسابق شاكر جويحان، والعام الماضي شاركت متسابقة الى جانب الملاحة ناديا شنودة وحققنا نتائج جيدة في بطولة الأردن للراليات والمركز الأول للمجموعة ام تي".
وأكدت: "من بين الأمور التي تزعج المتسابقات الناشئات، وفقا لأسئلتهم لي، هي الأمور الفنية المتعلقة بسيارة المتسابق والفريق الفني، بالنسبة إلي لا فرق بين المرأة والرجل، فكلاهما في حاجة إلى الذكاء والبنية الجسدية، بكل تأكيد بوسع الفتيات تحقيق النتائج نفسها التي يحققها الرجال في هذا المجال، والفرق الوحيد بينهما، يكمن في كيفية مواجهة الصعوبات التي قد تعترض طريقهما، ونجاح المرأة يرتبط بالأساس بسقف طموحاتها فكلما كان مرتفعا ازدادت إنجازاتها".
واختتمت المجالي حديثها بالقول: "أنا أختلف عمن حولي، بشغفي لرياضة السيارات، وهو ما يعطيني حافزا كبيرا لمواصلة الاستمرار فيها، رغم كل العوائق والحواجز".
من جهتها، صرحت ميرا ترزي لـ"الغد": "أعشق رياضة السيارات منذ الصغر، وأحظى بدعم كامل من عائلتي، في البدايات عملت في لجنة الفحص الفني في الأردنية لرياضة السيارات، ثم شاركت بسباقات الكارتينج، وطورت نفسي واتجهت لعلم هندسة السيارات، وانتقلت إلى عالم المحركات، وشاركت في سباقات للسرعة".
وحول واقع المرأة في عالم المحركات قالت ترزي: "أصبحت المرأة تنافس الرجال في السباقات، وتوجهت الفتيات بسؤال لي خلال مشاركتي في السباقات عن شعوري خلف مقود سيارة الرالي، وعما إذا كان الأمر صعبا، وأقول لكل فتاة ترغب في ممارسة رياضة السيارات، أن تغذي روحها بالشجاعة، وتعمل بإصرار على المشاركة في سباقات الكارتينج، لأن المرأة أصبحت الآن رغم الانتقادات، تضاهي الرجال في المجالات الرياضية كافة،، ولا تقتصر رياضة المحركات الميكانيكية على الرجال فقط، حيث شقت المرأة طريقها محققة إنجازات كبيرة في راليات صحراوية صعبة".
الملاحة ناديا شنودة، تحدثت لـ"الغد" عن عودتها للمنافسات بعد غياب طويل، قائلة: "عدت للمشاركة في الراليات بعد انقطاع دام 11 عاما، ولعبت دور الملاحة للمتسابقة نانسي المجالي في رالي الأردن الدولي وفي بطولة الأردن للراليات، وأمنيتي هي أن أرى مزيدا من الفتيات في السباقات كافة، في المستقبل القريب".

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