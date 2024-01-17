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سيدات الاتحاد على أبواب المشاركة في بطولتين كرويتين آسيويتين

1/17/2024 11:50:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – تنتظر فريق الاتحاد بطل دوري المحترفين مشاركتين مهمتين خلال العام الحالي، الأولى بطولة غرب آسيا للأندية، والثانية دوري أبطال آسيا، وذلك بعد أن حقق الاتحاد لقب النسخة الخامسة من الدوري الأردني للمحترفات، وللمرة الأولى في تاريخه.
وينتظر أن يشارك فريق الاتحاد، في منافسات النسخة الثالثة بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة لأندية السيدات، والتي أقرت اللجنة التنفيذية إقامتها خلال الربع الأخير من العام الحالي.
وكانت اللجنة التنفيذية، أقرت خلال اجتماعها بالدوحة على هامش بطولة كأس آسيا، برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين المقترحات المدرجة على روزنامة اتحاد غرب آسيا للعام الحالي ومنها بطولة الأندية، التي دأب اتحاد غرب آسيا على تنظيمها بشكل دوري.
واستحدث الاتحاد البطولة لأول مرة على مستوى الإقليم والقارة على حد سواء، ليستضيف الاتحاد الأردني النسخة الأولى منها في تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2019، وعلى ملعب تطوير العقبة، وشهدت النسخة الأولى من البطولة مشاركة خمسة أندية هي: شباب الأردن الأردني الذي فاز بلقبها، نجوم الرياضة اللبناني صاحب المركز الثاني، أبو ظبي الإماراتي الذي حل ثالثا على الترتيب العام، والرفاع البحريني، وأرثوذكسي بيت ساحور الفلسطيني، كما أقيمت البطولة الثانية، بضيافة الاتحاد الأردني خلال العام 2022، بمشاركة 4 أندية وهي: الأرثوذكسي وصيف الدوري الأردني للمحترفات، ونفط الشمال العراقي، والصفا اللبناني، وفيروزة السوري، حيث توج فريق الصفاء اللبناني باللقب، بعد فوزه في المباراة النهائية على ممثل الكرة الأردنية الأرثوذكسي 3-1، فيما حل الأرثوذكسي ثانيا برصيد 7 نقاط.
كما سيكون فريق الاتحاد، على موعد مع جائزة كبيرة تتمثل في المشاركة في دوري أبطال آسيا للسيدات للموسم 2024-2025، وتنطلق الأدوار التمهيدية لدوري أبطال آسيا خلال الفترة من الخامس والعشرين ولغاية الحادي والثلاثين من شهر آب (أغسطس) من العام الحالي، فيما ينطلق دوري المجموعات يوم السادس من شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2024، ويستمر لغاية الثاني عشر من الشهر ذاته، على أن يقام الدور ربع النهائي يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من شهر آذار (مارس) 2025، على أن تقام مباريات نصف النهائي والنهائي خلال الفترة من الحادي والعشرين ولغاية الرابع والعشرين من شهر أيار (مايو) 2025.
وحسب تعليمات البطولة سيكون لكل اتحاد وطني فريق في البطولة، ومن أجل تحديد الأندية التي تحصل على مقاعد مباشرة في دور المجموعات، سوف يتم استخدام تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، في حين تشتمل الأدوار التمهيدية على الأندية التي تمثل الاتحادات الوطنية الأقل تصنيفا، وذلك بعد النظر إلى عدد المشاركين.
وتتميز الأندية النسوية الأردنية بحصولها على الرخصة الآسيوية في السنوات الماضية، وتحقيق متطلبات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وأثبت فريق الاتحاد حضوره القوي على الساحة الرياضية الأردنية، من خلال إدارة واعية وتخطيط سليم، والتعاقدات مع كفاءات في مجال التدريب محلية وأجنبية، إضافة إلى كوكبة اللاعبات من مختلف الفئات العمرية، والمحترفات المميزات، حيث استحق الفريق الظفر بلقب دوري المحترفات الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه، بعد مستويات ونتائج مميزة قدمها الفريق على مدار الأشهر الماضية تكللت في الحصول على ثاني البطولات خلال فترة وجيزة.
وقاد الفريق في مرحلتي الذهاب والإياب المدرب اللبناني وائل غرز الدين، إذ حصد مع الفريق 17 نقطة من 8 مباريات، من فوزه بـ5 وتعادلين وخسارة وحيدة، قبل أن يعلن النادي عن تعاقده مع المدرب البرازيلي جويل كورنيللي قبل انطلاق المرحلة الذهبية، ويتمكن من الظفر بـ10 نقاط من 4 مباريات، إذ حقق الفوز في 3 مناسبات مقابل تعادل وحيد.
ويذكر أن فريق الاتحاد نال لقب بطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية الأولى لكرة القدم، التي جرت في العاصمة عمان خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، وتسيد الفريق البطولة عن جدارة، ومن دون خسارة، بعد مشوار مميز ونتائج جيدة، واستحق التحية والتقدير من الفرق المشاركة في ختام منافسات البطولة.
الاتحاد الذي تخطى فرق عمان اف سي في المشهد النهائي بهدفين لهدف، يعد الفريق الوحيد من بين فرق البطولة الذي لم يتعرض لأي خسارة في البطولة، بعد أن فاز في مباراتيه على اتحاد جدة 3-0 وعلى عمان اف سي 4-2، فيما تعادل بالجولة الأخيرة مع الهلال السعودي بهدف لمثله، في منافسات الدور الأول، وأبعد فريق الأرثوذكسي بفارق ركلات الترجيح في الدور نصف النهائي، فبل أن يواصل مسلسل انتصاراته ويتغلب على فريق عمان اف سي في نهائي البطولة.

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