Thursday, 18 January 2024 10:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سبورتينغ المصري يعتذر عن سلة الشارقة.. و7 فرق تواصل التحضير

1/17/2024 11:50:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – اعتذر فريق سبورتينغ المصري للسيدات بكرة السلة عن المشاركة في النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والتي تحتضنها إمارة الشارقة في الفترة من 2 إلى 12 شباط (فبراير) المقبل، بمشاركة سبعة فرق، وهي: (حامل اللقب) شباب الفحيص، الشارقة الرياضي للمرأة، العاصمة السعودي، الأهلي البحريني، والفتاة الرياضي الكويتي، وغاز الشمال الرياضي العراقي، والثورة السوري.
وسبق للفحيص المشاركة في نسختين سابقتين، حيث حصل على وصافة البطولة في العام 2018 بخسارته أمام نادي سبورتينغ المصري (62-63)، قبل أن يثأر لنفسه في نسخة العام 2020 ويحقق اللقب الأول في تاريخه برد الدين وفوزه على سبورتينغ المصري (61-59)، علما بأن سبورتينغ المصري توج مؤخرا بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات.
وأعلنت اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب العربية عن مشاركة 61 فريقا عربيا تضم 550 لاعبة من 14 دولة ضمن 8 ألعاب في النسخة السابعة من البطولة الأبرز على صعيد رياضة المرأة، وهي: كرة السلة، كرة الطائرة، الكاراتيه، كرة الطاولة، وألعاب القوى، الرماية، والمبارزة، والقوس والسهم.
وستكون صالة مؤسسة رياضة المرأة ونادي الشارقة بمنطقة سمنان ونادي الشارقة بمنطقة البطائح مسرحا لإقامة المباريات وخوض تدريبات كرة السلة للفرق السبعة المشاركة، علما بأن حفل الافتتاح سيقام مساء الجمعة 2 من شباط (فبراير) في مسرح المجاز بإمارة الشارقة.
ويضم فريق الفحيص كلا من: نايف عصفور مديرا فنيا، محمد اتكيدك مساعدا للمدرب، أحمد سمير مدربا للياقة البدنية، أنس جبارات معالجا، إلى جانب قائمة أولية تضم اللاعبات: تالا شحاتيت، ماسة النوباني، زاره النجار، ذكرى شحادة، جوانا حداد، جود خلف، الشقيقتين زينة وحور القراعين، نيكول خوري، تالا الشعراوي، دانيا منصور، مايا مرعي، سارة أبو شما، رشا عبده، فرح الشياب، إلى جانب ثلاث محترفات، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية قبل السفر إلى إمارة الشارقة.
ويتولى رزكار محمد، تدريب فريق غاز الشمال الرياضي العراقي وتساعده جنار فتاح، إلى جانب تسع لاعبات، وهن: أوا عبدالله كریم، بریسكه عبدالرحمن، ئیفران حسن، هونیا كزاد، سیوه محمود، وره یونس، وتری أمین، ویارا فاضل لونا عمر، على أن يحسم ملف اللاعبات المحترفات الثلاث اللواتي سيمثلن الفريق في الأيام القليلة المقبلة.
وأعلن نادي الثورة السوري عن محترفاته الثلاث لخوض بطولة الشارقة، وهن الأميركيات: صانعة الألعاب تشيلسي شومبيرت، مساعدة الارتكاز آسيا تشامبرز، ولاعبة الارتكاز أليكسس ديفيس.
ويسعى فريق العاصمة السعودي – حامل لقب الدوري السعودي للسيدات للموسم 2023 – إلى حصد الميدالية الأولى للسعودية بكرة السلة في دورة الألعاب للأندية العربية في مشاركته الأولى والثالثة تواليا للفرق السعودية بعد مشاركة فريقي جدة يونايتد العام 2018 وإليت أثلتكس العام 2020.
ويواصل الأهلي البحريني بقيادة مدربه جاسم غلام، معسكره التدريبي المشترك مع الفتاة الرياضي الكويتي، وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للاعبات المشاركات في الأيام القليلة المقبلة.

MENAFN17012024000072011014ID1107735776

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث