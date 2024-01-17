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الوحدات يخوض مباراتين وديتين ويحسم ملف المحترفين الأسبوع المقبل

1/17/2024 11:50:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- يخوض فريق الوحدات مباراتين وديتين بقيادة الجهاز الفني الجديد والمدير الفني أمجد أبو طعيمة، حين يلتقي منتخب الأمن العام عند الساعة الثانية والنصف عصر اليوم على ملعب خريبة السوق وجاوا، فيما يلعب في اللقاء الثاني أمام شباب الأردن بالتوقيت ذاته، من عصر يوم الاثنين المقبل، حيث حدد مكان اللقاء في وقت سابق.
وقال مدير نشاط الكرة زياد شلباية في رده على استفسارات "الغد": "يكثف الفريق تدريباته بقيادة المدير الفني الجديد أمجد أبوطعيمة، وكادره المعاون، في ظل التزام جميع اللاعبين ونجم خط الدفاع العائد من الإصابة طارق خطاب، والتحاق اللاعب شوقي القزعة القادم من شباب الأردن، إلى جانب نجوم الفريق ضمن صفوف المنتخب الأولمبي، باستثناء لاعبيه ضمن صفوف المنتخب الوطني الأول الذي يخوض غمار المنافسة ضمن مجموعته الخامسة، في النهائيات الآسيوية المقامة حاليا في قطر".
وأضاف: "لدينا ثقة كبيرة بالجهاز الفني الجديد، المعروف ببصماته في ملاعب الكرة الأردنية من خلال توليه قيادة العديد من الأندية المحلية، ولديه معرفة كبيرة بجميع لاعبي الوحدات بشكل خاص، واللاعب الأردني بشكل عام، ويوفر له مجلس الإدارة كل سبل الدعم في رحلته التنافسية المقبلة، ونمضي في دراسة العديد من السير الذاتية للمحترفين، بحسب توصيات المدير الفني أمجد أبوطعيمة، والذي ننتظر خياراته النهائية للمباشرة في مفاوضات جادة، بهدف تعزيز الفريق قبل استئناف منافسات الدوري".
وحول انطباعه عن الفوز الكبير الذي حققه "النشامى" في مستهل مشواره الآسيوي، رد شلباية: "قدم نجوم المنتخب الوطني مباراة كبيرة، وقدموا أنفسهم إلى منافسيهم بصورة قوية، بعد الفوز بنتبجة 4-0 في مستهل مشواره، وظهر المنتخب الوطني بصورة طيبة وخطوط متقاربة وتكتيك يتناسب مع المنافس، وعليه التركيز في المباراة المقبلة أمام منتخب كوريا، وبالتأكيد سيقدم المدير الفني للمنتخب الوطني الشكل والأسلوب اللذان يتناسبان مع قوة المنافس، ولدى النشامى فرصة كبيرة في الذهاب بعيدا في المنافسات الآسيوية، والتي تعودنا فيها على نتائج مميزة للكرة الأردنية".
على صعيد متصل، أبدى المدير الفني لفريق الوحدات أمجد أبوطعيمة ارتياحه للمهمة الفنية بقيادة نادي الوحدات خلال المرحلة المقبلة، قائلا: "سعيد بخوض التجربة في قيادة فريق الوحدات، المعروف بتاريخه وبطولته وقاعدته الجماهيرية العريضة، وسنعمل وفريقي المعاون بروح الفريق، لتحقيق الأهداف المرسومة خلال المنافسات المحلية المقبلة".
وتابع: "لا شك أن هذه المرحلة صعبة على جميع الأندية المحلية، والوحدات أحد هذه الأندية سواء من الناحية المالية، أو الإرباك الذي أحدثه الإيقاف الاضطراري، وإن كنا نقف جميعا خلف المنتخب الوطني في مهمته الآسيوية، لكن إذا نظرنا إلى الدوري السعودي، المعروف بعدد أنديته الـ20، وقوته التنافسية ومبارياته المثيرة، فقد أوقفت مبارياته في مطلع الشهر الحالي، وأنهت الفرق مرحلة الذهاب، على خلاف دورينا، فقد أوقفت مباريات الوحدات منذ 19 من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وما تزال أمامنا المباريات المؤجلة". وحول قرار اتحاد الكرة بفتح فترة قيد وتحرير اللاعبين، في الوقت الذي لم يسمح فيه للاعبين المقيدين الجدد بمشاركة فرقها في المباريات المؤجلة، أجاب أبوطعيمة: "هذا القرار أربك حساباتنا، حيث لكل مدرب وجهة نظر فيما يريده من لاعبين، أو من سيستغني عنهم لدواع تنافسية، مما أخرني في الإعلان عن خياراتي سواء المتواجدة معي أو الذين سوف أستبعدهم، فليس من المنطق أن أعلن عن استبعاد لاعبين ومن الممكن أن يشاركونني المباريات المؤجلة، وفي الوقت ذاته، ليس من المنطق أيضا الاستغناء عنهم قبل إغلاق فترة القيد بأيام، ما يربك خيارات هؤلاء اللاعبين، لذا تركني القرار في حيرة من أمري خاصة وأن الفريق لديه مباريات مؤجلة مهمة تنافسيا، أمام الحسين إربد، والرمثا".
وحول خياراته من المحترفين للمرحلة المقبلة، رد أبوطعيمة: "خياراتنا من المحترفين وكما هو معروف، نحتاج إلى مدافع ولاعب ارتكاز، وأدرس أنا وفريقي المعاون العديد من السير الذاتية المطروحة، ونفاضل فيما بينهم بعناية كبيرة، ومن المتوقع أن يتم حسم ملف المحترفين خلال الأسبوع المقبل على أبعد تقدير".
من جهة أخرى، أنجز فريق الوحدات ومدرب حراس المرمى السابق سلامة عيد، المخالصة المالية أمس، بعد أن عمل عيد ضمن الجهاز الفني للصربي داركو ومن بعده العُماني رشيد جابر، حيث أكد عيد على تقديره لإدارة الوحدات على حسن التعامل خلال تواجده في الأجهزة الفنية للفريق، متمنيا التوفيق للكتيبة الخضراء في مختلف الاستحقاقات المحلية المقبلة.

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