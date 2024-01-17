Thursday, 18 January 2024 10:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لبنان يتعادل مع الصين.. وفلسطين تنوي إنعاش حظوظها أمام الإمارات

1/17/2024 11:50:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة - تعادل منتخب لبنان مع الصين 0-0 أمس على ستاد الثمامة في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في كأس آسيا 2023 لكرة القدم.
وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية خلال المباراة، دون أن ينجح أي منهما في الوصول إلى المرمى.
والتقى في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها أمس أيضاً طاجيكستان مع قطر المضيفة وحاملة اللقب على ستاد البيت في الخور.
وارتفع رصيد الصين إلى نقطتين قبل مباراته الأخيرة مع قطر، فيما حصد المنتخب اللبناني نقطته الأولى في البطولة.
جاءت بداية اللقاء حذرة بين الفريقين، حيث انحصر اللعب وسط الميدان مع محاولة الاعتماد على الكرات الطويلة خلف المدافعين في كثير من الأحيان.
وكانت أولى المحاولات الخطيرة من جانب المنتخب الصيني عندما توغل ليو يانج من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، ليرسل عرضية عالية مرت قريبة من أمام المرمى لم تجد من يسكنها داخل الشباك (19).
في المقابل، هدد المنتخب اللبناني مرمى منافسه حينما سدد حسن معتوق كرة قوية من على مشارف منطقة الجزاء باتجاه الزاوية اليمنى تألق الحارس الصيني يان جونلينج في إبعادها، لتصل إلى الجانب الأيمن من منطقة الجزاء، حيث أرسلها حسين زين عرضية داخل الصندوق حوّلها عمر شعبان برأسه لكنها علت المرمى بقليل (25).
وسنحت فرصة خطيرة أخرى لمنتخب لبنان إثر هجمة سريعة من وسط الميدان قادها باسل جرادي قبل أن يمرر الكرة بينية أمام شعبان الذي سددها بدوره قوية أرضية بقدمه اليمنى ذهبت في الشباك الخارجية (34).
وكاد المنتخب الصيني يفتتح باب التسجيل عندما استلم جانج يونينج الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها بقوة باتجاه منتصف المرمى تصدى لها الحارس اللبناني مصطفى مطر قبل أن تصل مرة أخرى أمام المهاجم يونينج ليصوبها باتجاه الزاوية اليمنى، لكن مطر تألق مرة ثانية ليبعد الكرة إلى ركلة ركنية (44).
وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع لزمن الشوط الأول، أهدر منتخب لبنان فرصة الوصول إلى شباك منافسه بعد توغل معتوق من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء ليسدد كرة قوية بقدمه اليمنى باتجاه الزاوية البعيدة إلا أنها ارتدت من العارضة (45+5).
ومع بداية الشوط الثاني، كان المنتخب اللبناني قريبا من هز شباك منافسه بعدما مرر جرادي كرة عرضية أرضية من الجهة اليمنى باتجاه حسن سرور على مشارف منطقة الجزاء سددها الأخير قوية بقدمه اليمنى باتجاه أعلى الزاوية اليسرى لكنها ارتدت من العارضة (53).
ورد المنتخب الصيني بتسديدة شو جين القوية من خارج منطقة الجزاء لكنها جاءت سهلة بين أحضان الحارس مطر (54). وبعد ذلك أرسل يانج كرة عالية من ركلة حرة مباشرة من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء داخل منتصف الصندوق حوّلها وو لي برأسه علت المرمى بقليل (60).
في المقابل، اعتمد المنتخب اللبناني على التسديد من خارج المنطقة في كثير من الأحيان، وسنحت له فرصة خطيرة حينما صوّب سرور كرة قوية من على مشارف المنطقة تألق الحارس الصيني جونلينج في إبعادها إلى ركلة ركنية (63).
وأهدر منتخب الصين فرصة الوصول إلى شباك منافسه مرة أخرى، بعدما سدد داي ويجون كرة قوية من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء تصدى لها الحارس اللبناني مطر قبل أن تصل أمام وو لي الذي سددها ضعيفة باتجاه المرمى، لينجح المدافع خليل خميس في تشتيت الكرة في اللحظة الأخيرة من خط المرمى (65).
ولم تشهد الدقائق المُتبقية من زمن اللقاء محاولات خطيرة على كلا المرميين، حيث قام مدربا المنتخبين بإجراء بعض التبديلات، خصوصا من جانب المنتخب الصيني الذي حاول تعزيز خطه الهجومي في محاولة للوصول إلى شباك منافسه، لكن الدفاع اللبناني كان بالمرصاد للمحاولات الصينية.
اختبار سوري صعب
من ناحية ثانية، يدخل المنتخب السوري اختبارا صعبا حينما يواجه نظيره الأسترالي اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية.
وكان المنتخب السوري قد استهل مشاركته في كأس أمم آسيا بالتعادل السلبي مع أوزبكستان في الجولة الأولى، في المباراة التي أقيمت على ملعب "جاسم بن حمد" يوم السبت الماضي.
على الجانب الآخر، فاز المنتخب الأسترالي على نظيره الهندي 2-0، ضمن منافسات الجولة ذاتها، على ملعب "أحمد بن علي" بالريان.
ويسعى المنتخب السوري لتحقيق نتيجة إيجابية، رغم صعوبة المهمة أمام المنتخب الأسترالي صاحب الحظوظ الأوفر لتصدر المجموعة والمنافسة على اللقب فيما بعد.
وكانت المباراة الأولى أمام أوزبكستان قد شهدت تألق حارس مرمى الفريق أحمد مدنية، والذي حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد أن تصدى لأكثر من محاولة خطيرة طوال 90 دقيقة من المباراة.
لكن مدنية وزملاءه سيكونون مطالبين ببذل جهد أكبر أمام المنتخب الأسترالي، الذي سبق له تحقيق لقب البطولة في نسخة العام 2015 التي أقيمت على أرضه ووسط جماهيره، خصوصا وأن الفريق في رصيده ثلاث نقاط حققها من الفوز على الهند في الجولة الأولى، وهو يطمح لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، لضمان التأهل للدور المقبل.
وبقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، يهدف المنتخب السوري لتحقيق نتيجة إيجابية والثأر لخسارته أمام نفس الفريق في النسخة الماضية العام 2019 في الإمارات، بنتيجة 2-3 في دور المجموعات، كما لم ينس الجمهور السوري تسبب الفريق الأسترالي في ضياع حلم التأهل لكأس العالم 2018 بعد الخسارة 2-3 في مجموع المباراتين، بالمواجهة الفاصلة لتحديد المتأهل للملحق العالمي وقتها.
لكن فريق كوبر سيصطدم بالمنتخب الأسترالي الذي يقوده جراهام أرنولد، وقاده لتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل لدور الـ16 بمونديال قطر 2022، كما يضم الفريق العديد من اللاعبين المميزين مثل المدافع هاري سوتار والحارس ماتيو ريان وغيرهم.
ورغم الفوز على الهند بثنائية نظيفة في بداية المشوار، إلا أن أرنولد قال إن الفريق بحاجة للتحسن في المباريات المقبلة في حال أراد المنافسة على اللقب.
وطالب أرنولد لاعبيه باستغلال الكرات العرضية بشكل أفضل في المباريات المقبلة، من أجل تشكيل خطورة أكبر على المنافسين.
ومن شأن الفوز على أستراليا أن يقرب المنتخب السوري من التأهل لدور الـ16، خصوصا وأنه سيواجه في الجولة الثالثة المنتخب الهندي يوم 23 من كانون الثاني (يناير) الحالي.
على الجانب الآخر، يستهدف المنتخب الأسترالي صدارة المجموعة، من أجل تفادي مواجهة أحد المرشحين للقب في الدور المقبل، وذلك في طريقه من أجل تحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخه.
مواجهة عربية خالصة
إلى ذلك، سيكون ملعب "ستاد الجنوب" في الوكرة، شاهدا على مواجهة عربية خالصة بين المنتخبين الإماراتي والفلسطيني اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة.
ويسعى المنتخب الإماراتي إلى حجز مقعده في دور الـ16 من المسابقة، من خلال تحقيق الفوز الثاني على التوالي، وذلك بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب منتخب هونج كونج 3-1.
على الجانب الآخر، سيحاول المنتخب الفلسطيني الحفاظ على حظوظه في المجموعة، وهو الذي خسر في الجولة الأولى بنتيجة 1-4، أمام إيران.
وبقيادة مدربه البرتغالي باولو بينتو، عرف المنتخب الإماراتي جيدا كيف يحصل على النقاط الثلاث في مواجهة شهدت تعرض مرماه لعدة تهديدات خاصة في الشوط الثاني، لكن المواجهة المقبلة أمام فلسطين ستكون مختلفة، خاصة مع الدعم الجماهيري الكبير للمنتخب "الفدائي"، بالإضافة إلى طبيعة المواجهات العربية الخالصة في البطولة الآسيوية.
ويرى المدرب البرتغالي أن على فريقه أن يقرر مصيره بنفسه، حيث أوضح في تصريحات عقب الفوز في المباراة الأولى على هونج كونج، أن الفوز هو من يقرر مصير الفرق، مشددا على ضرورة تحقيقه من أجل ضمان بلوغ دور الـ16.
ويعتمد المنتخب الإماراتي على خدمات حارسه المخضرم خالد عيسى، بالإضافة إلى ثنائي الوصل فابيو ليما وكايو، مع وجود المهاجم سلطان الأميري، كما أن علي مبخوت، الهداف التاريخي للمنتخب الإماراتي والذي تواجد في المباراة الأولى على مقاعد البدلاء، سيكون ضمن الحسابات في مواجهة فلسطين.
وعلى الجانب الآخر، عانى منتخب فلسطين من صعوبات عديدة في المباراة الأولى أمام إيران، ووجد نفسه خاسرا بثلاثة أهداف نظيفة في 38 دقيقة فقط، قبل أن يسجل هدف تقليص الفارق في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، لكنه استقبل هدفا رابعا في الشوط الثاني.
وربما كانت النتيجة مرشحة للارتفاع في ظل الضغط الإيراني المتواصل، لكن مكرم دبوب، المدير الفني للمنتخب الفلسطيني، يرى أن فارق الإمكانيات كان عاملا حاسما في تلك الخسارة الثقيلة.
ووعد دبوب في تصريحات بعد الخسارة أمام إيران، بمعالجة الأخطاء والعمل عليها قبل مواجهة الإمارات، مشيرا إلى أنها ستكون مباراة مصيرية سيحسم من خلالها وضع فريقه في المسابقة، إما بالحفاظ على آماله في التأهل أو توديع المنافسات مبكرا.
وتكمن أهمية الفوز بالنسبة للمنتخب الإماراتي، في الوصول إلى النقطة السادسة قبل مواجهة إيران في الجولة الثالثة، حيث من المتوقع أن تكون تلك المباراة حاسمة في صراع الصدارة في حال فوز الفريق الإيراني على هونج كونج في الجولة الثانية.
على الجانب الآخر، يرغب منتخب فلسطين في ترك انطباع جيد حتى ولو تأكد مغادرته للبطولة، وهو ما سيسعى إليه في مواجهة الإمارات. -(وكالات)

MENAFN17012024000072011014ID1107735774

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث