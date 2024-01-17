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تاريخ مقلق للمنتخب الوطني أمام الشمشون الكوري

1/17/2024 11:50:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ينحاز التاريخ لصالح منتخب كوريا الجنوبية قبل مواجهته للمنتخب الوطني السبت المقبل، في ثاني جولات كأس آسيا لكرة القدم (قطر 2023)، ما يجعل المنتخب أمام مهمة صعبة لإثبات ذاته وتحقيق الفوز الثاني على التوالي في المجموعة الخامسة.
وقدم المنتخب نفسه بصورة جيدة في البطولة الآسيوية، بعد أن فاز في مباراته الأولى على ماليزيا برباعية بيضاء، حيث كان الأقوى هجوما من بين 24 منتخبا في البطولة بتسجيله 4 أهداف، إلى جانب منتخبي إيران واليابان، كما يعد واحدا من بين 8 منتخبات حافظت على نظافة شباكها في حضورها الأول.
ويتطلع المنتخب الوطني لتسجيل أول فوز تاريخي له على المنتخب الكوري، وحسم التأهل لثمن النهائي بصورة مبكرة، فيما تعد نتيجة التعادل إيجابية حال حصولها، وتضمن بنسبة كبيرة أيضا بالتأهل للدور الثاني، علما بأن المواجهة الأخيرة في دور المجموعات ستكون في 25 من الشهر الحالي أمام البحرين.
ويحتل المنتخب الكوري الجنوبي المركز 23 دوليا والثالث آسيويا، فيما يتواجد المنتخب الوطني في المركز 87 عالميا و13 على الصعيد القاري.
وخلال 5 مواجهات سابقة، لم يتمكن المنتخب الوطني من الفوز على نظيره الكوري، إذ حضرت نتيجة التعادل في مناسبتين، مقابل الهزيمة في 3 مباريات، علما بأن المنتخب الكوري سجل 5 أهداف فقط، مقابل هدفين للمنتخب الوطني، سجلهما اللاعب السابق والمدرب الحالي حسن عبدالفتاح.
ويعد اللاعب عبد الله ذيب الأكثر مشاركة في تاريخ مواجهات المنتخب الوطني أمام كوريا الجنوبية، إذ تواجد في 4 مباريات من أصل 5، شارك في 3 منها بصفة أساسية، ومرة واحدة كبديل.
ويتواجد في القائمة الحالية للمنتخب الوطني لاعبان فقط شاركا في آخر مواجهة بين الطرفين في العام 2014، وهما أنس بني ياسين الذي خاض اللقاء بصفة أساسية، فيما دخل صالح راتب بديلا في الشوط الثاني.
وتعود أول مواجهة بين“النشامى” ونظيره الكوري إلى يوم 19 من شهر تموز (يوليو) من العام 2004 بالصين، حيث تواجدا في مجموعة واحدة بأول مشاركة للمنتخب الوطني بنهائيات كأس آسيا، كما كانت أول مباراة للمنتخب أمام كوريا في تاريخه، وانتهت النتيجة وقتها بالتعادل السلبي بين الطرفين.
وشارك المدرب العام للمنتخب الوطني حاليا، واللاعب السابق عبد الله أبو زمع، في أول مباراة بين المنتخبين، حيث كان قائدا للفريق في تلك الفترة، تحت قيادة المدرب المصري الراحل محمود الجوهري.
وتعادل المنتخبان مجددا في مباراتهما الثانية يوم 31 من شهر أيار (مايو) من العام 2008، والتي جاءت في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، إذ أقيمت مباراة الذهاب في كوريا الجنوبية، وانتهت نتيجتها 2-2، حيث وقع على هدفي المنتخب حسن عبد الفتاح، بعد دخوله كبديل تحت لواء المدرب المدرب البرتغالي نيلو فينجادا.
وحقق المنتخب الكوري أول انتصار له على المنتخب الوطني في مباراة الإياب لحساب البطولة ذاتها بهدف وحيد، في يوم 7 من شهر حزيران (يونيو) من العام ذاته، والتي كان فيها فينجادا أيضا مدرب لـ”النشامى”.
والتقى المنتخبان مجددا في العام 2008 وتحديدا في 5 من شهر أيلول (سبتمبر)، في مباراة ودية، حيث استضافت كوريا الجنوبية المباراة وفازت بها بهدف نظيف، وكانت المباراة الثالث لفينجادا كأكثر مدرب قاد المنتخب أمام“الشمشون”.
واختتم المنتخب الكوري الجنوبي مواجهاته مع المنتخب الوطني في 14 من تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2014، حيث فاز بهدف دون رد، في لقاء ودي جمعهما في الأردن، وكان المشرف على الإدارة الفنية للمنتخب وقتها، المدرب الإنجليزي الراحل راي ويليكنز.

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