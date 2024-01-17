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قادري يتحمل مسؤولية خسارة تونس.. ومصر تواجه غانا بهدف التعويض

1/17/2024 11:50:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - اعتذر جلال قادري المدير الفني لمنتخب تونس للجماهير في بلاده بعد الخسارة أمام ناميبيا بنتيجة 0-1 أول من أمس في الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم.
وقال قادري في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: "نعتذر للجماهير، إنها خسارة موجعة لقد سجل منتخب ناميبيا هدفه في توقيت قاس ولم ننجح في رد الفعل".
وشدد المدرب التونسي: "أتحمل المسؤولية ونحن من وضعنا أنفسنا في هذا الموقف ولكن لدينا الخبرات التي تجعلنا قادرين على تجاوز الموقف الصعب، لا بد أن نستعيد مستوانا وأثق في الفريق في إظهار رد فعل قوي في المباراتين المقبلتين أمام مالي وجنوب أفريقيا".
وأشار أيضا: "نعرف صعوبة وأهمية المباراة الأولى في كل البطولات، ولكن لسنا أول فريق يخسر مباراته الأولى، لقد خسر منتخب الأرجنتين مباراته الأولى في كأس العالم أمام السعودية ثم توج باللقب في نهاية المشوار".
وفسر قادري سبب الخسارة أمام ناميبيا، قائلا: "كنا نعرف نقاط قوة المنافس وحذرت اللاعبين منها ولكن للأسف لم ننتبه إليها وكان مستوانا سيئا للغاية في الشوط الأول وتحسن نسبيا بعد إجراء عدد من التبديلات".
وأتم قادري تصريحاته: "إصابة طه ياسين الخنيسي في أول ربع ساعة أربكت الحسابات ودفعتنا لتغيير الخطة، كما عابنا أيضا عدم الفاعلية في استغلال أربع فرص محققة أمام مرمى ناميبيا".
ويلعب منتخب تونس ضد مالي بعد غد السبت في الجولة الثانية ويختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة جنوب أفريقيا يوم الأربعاء 24 كانون الثاني (يناير) الحالي.
من ناحية ثانية، يبحث محمد صلاح ورفاقه عن تعويض تعادل افتتاحي مخيب مع موزمبيق، عندما تتواجه مصر مع غانا الجريحة أيضاً من خسارة مفاجئة أمام الرأس الأخضر، اليوم الخميس في الجولة الثانية من دور المجموعات، فيما تصطدم المضيفة ساحل العاج بنيجيريا في قمة المجموعة الأولى.
وخلافاً للتوقعات، تصدرت الرأس الأخضر المجموعة الثانية بعد فوزها على غانا، حاملة اللقب أربع مرات، 2-1، فيما احتاجت مصر، بطلة المسابقة سبع مرات (رقم قياسي)، لركلة جزاء في الرمق الأخير ترجمها صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لحصد تعادل مخيب مع موزمبيق 2-2.
ومصر وغانا قوتان أساسيتان في الكرة الأفريقية، فالفراعنة أبطال أفريقيا سبع مرات آخرها في 2010، فيما فاز "النجوم السوداء" باللقب أربع مرات آخرها في 1982.
والتقى الفريقان أربع مرات لحساب البطولة من قبل، تعادلا مرة وفازت غانا مرة وحققت مصر الفوز مرتين، آخرهما 1-0 في دور المجموعات العام 2017.
وبعدما تقدمت مبكرا أمام موزمبيق عبر مهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد (2)، أخفقت مصر في تعزيز تقدمها خلال الشوط الأول، ليباغتها الخصم بهدفين في ظرف 3 دقائق فقط.
وظهر على لاعبي مصر الإرهاق والتأثر بدرجة الحرارة العالية ونسبة الرطوبة المرتفعة في أبيدجان.
لكنّ المدرب البرتغالي لمصر روي فيتوريا ألقى باللوم على "فقدان التركيز".
وقال في المؤتمر الصحافي "لابد أن نكون في قمة تركيزنا. فقدنا التركيز لدقائق قليلة فاستقبلنا هدفين"، مشيرا إلى أنه سيعمل على "تفادي هذه الأخطاء مع لاعبيه" قبل لقاء غانا.
وكانت مصر على بعد دقائق من خسارة مفاجئة أمام موزامبيق التي كادت تحقق فوزها الأول في النهائيات (3 تعادلات في 13 مباراة). لكن صلاح الذي لم يظهر كثيرا خلال اللقاء أنقذها بعدما حول ضربة جزاء تحصل عليها المهاجم مصطفى محمد لهدف التعادل القاتل (90+7).
وتأمل مصر أن يستعيد صلاح (53 هدفاً في 94 مباراة) قمة تركيزه وحدته الهجومية عند الاصطدام بغانا.
وانتقد حسني عبد ربه لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، توظيف صلاح في مركز بعيد عن الجناح الأيمن كما يلعب في ليفربول، وقال: "كان يجب الدفع بأحمد فتوح على حساب محمد حمدي، ولا أرى ضرورة لمشاركة أحمد سيد "زيزو" في التشكيلة الأساسية أمام غانا".
تابع أفضل لاعب في نسخة 2008 والمتوج العامين 2008 و2010 في تصريحات صحافية " يجب الاستفادة من قدرات إمام عاشور لأنه صاحب جودة استثنائية، وهو مستقبل المنتخب الوطني، لكنه يحتاج إلى معاملة نفسية خاصة".
في المقابل، استهلت غانا البطولة بأسوأ طريقة ممكنة حين خسرت في الوقت البدل عن ضائع 1-2 امام الرأس الأخضر المجتهدة، في مباراة شهدت ندية كبيرة بين الفريقين منذ الدقيقة الأولى رغم الفارق الفني والتاريخي الشاسع بينهما.
واعتبر المدرب الإيرلندي كريس هيوتون، الذي تعرض لانتقادات حادة خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة، أن الهزيمة "محبطة للغاية، وقال: "ليس لدينا أي خيار سوى الحصول على نتيجة جيدة أمام مصر". وسيحاول الفريقان تجنب الخسارة التي ستكون قاصمة خصوصا لغانا إذ ستتركها بلا نقاط.
وتلعب الرأس الأخضر (3 نقاط) وموزامبيق (نقطة) الجمعة لحساب الجولة ذاتها.
في المجموعة الأولى، سيحاول البلد المضيف ساحل العاج الفوز على نيجيريا في قمة المجموعة الأولى على ملعب الحسن واتارا في مدينة أنياما، شمال العاصمة أبيدجان.
وتدخل ساحل العاج المباراة منتشية بفوزها في المباراة الافتتاحية أمام غينيا بيساو 2-0، فيما تعادلت نيجيريا بقيادة فيكتور أوسيمهن أفضل لاعب في أفريقيا في 2023 مع غينيا الاستوائية 1-1.
وتأمل ساحل العاج أن تستعيد خدمات نجم هجوم بوروسيا دورتموند الألماني سيباستيان هالر الذي غاب عن المباراة الأولى، للفوز على نيجيريا وضمان التاهل مبكرا في مجموعتها.
سجل أوسيمهن هدفا في المباراة الأولى لم يكن كافيا لتأمين النقاط الثلاث لـ "النسور الممتازة"، التي بدا واضحاً أنها تفتقد إلى البدائل الهجومية، علما بأنها عانت من سلسلة موجعة من الإصابات شملت فيكتور بونيفايس وصادق عمر وويلفريد نديدي الذين غابوا عن تشكيلة النهائيات.
وقال أوسيمهن إن إحراز اللقب سيكون "إحدى أفضل لحظات حياتي"، وتابع: "لقد فعلت ذلك مع نابولي، لقد صنعت التاريخ، وبغض النظر عما أفعله، بصرف النظر عن عدد الأهداف التي سجلتها، لأتمكن من الفوز بكأس أمم إفريقيا، سأكون قطعت شوطا طويلا في حياتي وربما عندما أفعل ذلك أكون قد اكتفيت".
في المقابل، لم يتوج أي منتخب على أرضه منذ مصر العام 2006، وما فرض هذا الواقع استضافة النهائيات من دول متواضعة فنياً على غرار أنغولا والغابون وغينيا الاستوائية.
ويتعين على منتخب ساحل العاج المدجج بالنجوم في خطي الهجوم والوسط كسر هذه اللعنة من أجل إحراز ثالث ألقابه بعد 1992 و2015.
وحث الإعلام المحلي لاعبي "الفيلة" الذي تنتشر صورهم في أرجاء العاصمة على "الفوز وحسم" صدارة المجموعة مبكرا.
وعلى الملعب ذاته، تلعب غينيا الاستوائية مع غينيا بيساو اليوم لحساب نفس المجموعة. وتمني غينيا الاستوائية النفس بتحقيق الفوز والوصول للنقطة الرابعة قبل الاصطدام بساحل العاج.
ويضمن متصدرو كل مجموعة وأصحاب المركز الثاني التأهل مباشرة إلى الدور الـ 16، بينما تتأهل أيضا أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث من المجموعات الست إلى الأدوار الإقصائية. -(وكالات)

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