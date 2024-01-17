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نجوم الأرثوذكسي يتخطى الرياضي.. و3 مباريات بـسلة الناشئين اليوم

1/17/2024 11:50:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – تقام اليوم ثلاث مواجهات ضمن ذهاب المرحلة الأولى من بطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة، حيث تشهد صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب "المدينة الرياضية" مواجهات، الجبيهة والأرثوذكسي عند الساعة 5 مساء، اتحاد عمان مع نجوم الإنجليزية عند الساعة 6:30 مساء، ونجوم الأردن مع نشامى الرياضي عند الساعة 8 مساء.
وكان نجوم الأرثوذكسي، استهل مشواره عن المجموعة الأولى بفوزه على الرياضي (60-40)، في لقاء أقيم أول من أمس وبرز فيه لاعبه كريم بوري بتسجيله 8 نقاط و5 متابعات و7 تمريرات و7 ستيل بفاعلية 19، فيما كان أحمد جابر اللاعب الأبرز من جانب الرياضي بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 10 نقاط و12 متابعة و4 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 16.
وتشهد بطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة، مشاركة 22 فريقا، توزعوا على أربع مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى (الرياضي والإنجليزية ونجوم الأرثوذكسي ونجوم اتحاد عمان والأهلي والمقاولون)، والمجموعة الثانية (اتحاد عمان والأرثوذكسي ونجوم الإنجليزية والجبيهة ونجوم الأردن ونجوم الرياضي)، وفي المجموعة الثالثة (كفريوبا وغزة هاشم وبيت ايدس ودير أبي سعيد والمفرق)، كما تضم المجموعة الرابعة فرق (الجليل وشباب بشرى وجرش وكفر راكب والحسين المفرق).
وطبقا لنظام البطولة، تلعب الفرق فيما بينهما بنظام الدوري الكامل من مرحلتين، وتتأهل الفرق صاحبة المراكز الثلاثة الأولى عن كل مجموعة إلى الدور الثاني بإجمالي 12 فريقا، يقسمون على مجموعتين بواقع 6 فرق في المجموعة الواحدة، ويتأهل أول وثاني المجموعتين للدور الثالث، الذي يقام بنظام الدوري الكامل من مرحلتين لترتيب مراكز الفرق، بحيث يلعب الفريقان صاحبا المركزين الأول الثاني على اللقب في سلسلة طويلة من خمس مباريات، يحسمها من يسبق منافسه في تحقيق ثلاث انتصارات، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثالث والرابع سلسلة من ثلاث مباريات مفترضة على المركز الثالث "الميدالية البرونزية"، يحسمها من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.
وفي ختام ذهاب المرحلة الأولى من بطولة دوري الناشئات تحت 14 سنة لكرة السلة، تغلب فريق الفحيص على فريق نجوم الأرثوذكسي بنتيجة (65-23) في لقاء برزت فيه اللاعبة شهد الهباهبة بـ"الدبل دبل" مع تسجيلها 12 نقطة و14 متابعة وتمريرة و6 ستيل بفاعلية 24.
وتغلب فريق الأهلي على فريق الأقصى بنتيجة (88-21)، في لقاء برزت فيه اللاعبة غزل غنيم بـ"الدبل دبل" مع تسجيلها 14 نقطة و19 متابعة و2 بلوك شوت بفاعلية 27.
وعزز الفحيص صدارته لترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يليه الأهلي ثانيا بـ5 نقاط، ونجوم الأرثوذكسي ثالثا بـ4 نقاط، والأقصى رابعا في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.
وتغلب فريق الأرثوذكسي على فريق جرش (91-13)، في لقاء برزت فيه اللاعبة سارة العسوفي بتسجيلها 16 نقطة و6 متابعات و6 تمريرات و3 ستيل بفاعلية 25، وتغلب فريق نجوم الأردن على فريق الإنجليزية (29-21) في لقاء برزت فيه اللاعبة المى مطر بتسجيلها 6 نقاط و16 متابعة و3 تمريرات و6 ستيل بفاعلية 18.
وتصدر الأرثوذكسي جدول ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، يليه فريق نجوم الأردن ثانيا برصيد 5 نقاط، وحل الإنجليزية ثالثا برصيد 4 نقاط وجرش رابعا برصيد 3 نقاط.

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