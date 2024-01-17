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البلوشي يشيد بهجوم النشامى ويتمنى تفوق التعمري على سون

1/17/2024 11:50:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس الدوحة - أشاد المعلق العماني في قنوات“الكأس” القطرية خليل البلوشي، بثلاثي هجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، والمكون من موسى التعمري وعلي علوان ويزن النعيمات، وبعد حضورهم المميز في مباراة الفريق الأولى التي هزم فيها ماليزيا برباعية نظيفة، إلى جانب اللاعب محمود مرضي الذي سجل هدفين.
وأكد البلوشي في حديث خاص لـ“الغد”، أن المنتخب الوطني كان الأكثر إقناعا من بين المنتخبات العربية في الجولة الأولى بالبطولة الآسيوية، موضحا بأنه ظهر بصورة مميزة جدا، والدليل تحقيقه الانتصار الأكبر في أول 12 مباراة من المسابقة.
وأضاف:“بداية موفقة جدا للمنتخب الأردني بالبطولة القارية من خلال تحقيق انتصار قطع من خلاله خطوة كبيرة بالتأهل للدور الثاني، عمل المدير الفني الحسين عموتة بدا واضحا من خلال تجاوز السلبيات التي رافقت المنتخب قبل خوضه النهائيات”.
ولفت البلوشي إلى أنه مهما كان المنافس المقبل للمنتخب الوطني في الدور الثاني، فإن“النشامى” قادرون على تجاوزه والمضي بعيدا في البطولة، متمنيا بأن يكون أحد فرسان الرهان بعد ما قدمه في ظهوره الأول، وأن يعيد تكرار إنجاز العام 2004 على الأقل، عندما وصل الفريق إلى دور الثمانية.
وتابع:“المباراة المقبلة أمام كوريا الجنوبية صعبة للغاية على المنتخب الأردني، وهي بمثابة سباق التأهل وتصدر المجموعة قياسا على مستويات المنتخبات في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة، وتابعت مباراة كوريا الجنوبية الأولى، وهو فريق منظم يمتلك عناصر مميزة سواء بالدوريات الأوروبية أو المحلي، ومدرب متمرس في شخص الألماني يورجن كلينسمان”.
وأشار البلوشي إلى أن المنتخب الوطني عادة ما يظهر بمستوى مميز أمام المنتخبات الكبيرة، لكنه بعتقد أن السعي وراء نتيجة التعادل، والحصول على نقطة من أمام أحد الفرق المرشحة للظفر باللقب أمر جيد”.
وواصل:“تنتظرنا مواجهة مميزة بين التعمري لاعب مونبيليه الفرنسي، والنجم الكوري في صفوف توتنهام هوتسبير الإنجليزي سون هيونج مين، وقياسا لمستوى اللاعبين الاثنين في فرنسا وإنجلترا، فإننا أمام مواجهة مشتعلة بينهما، وأتمنى التوفيق للتعمري في هذه المواجهة”.
وثمن البلوشي حضور الجماهير الأردنية الكبيرة في مباراته الأولى، وتوقع بأن يتزايد العدد في المواجهة المقبلة، من خلال التفاعل مع الفريق بالأغاني والهتافات، مفيدا بأنه يبادل الجماهير المحبة ذاتها التي يمنحوه إياها.
ويعد المعلق العماني البالغ من العمر 44 عاما، أحد أشهر المعلقين الرياضيين على الساحة العربية، ويتمتع بشعبية كبيرة من مختلف الدول، نظرا لأسلوبه المميز وصوته الفريد في التعليق، إضافة إلى تفاعله المستمر وقربه من الجماهير على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، وتواضعه مع الجميع.
ومن أشهر الجمل التي اشتهر بها في تعليقه..“جن جنون الكوري” و”طالت طالت” و”حصاني كان دلال المنايا”، علما بأنه قام بالتعليق على أكثر من مباراة لفرق ومنتخبات وطنية، ومن أبرزها مواجهة الأردن وأستراليا في العام 2013 بتصفيات كأس العالم، والكلاسيكو الأردني بين الوحدات والفيصلي في أكثر من مناسبة.

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