المنتخب الوطني يتدرب بصفوف مكتملة.. ومرضي يزين التشكيلة المثالية

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

الدوحة - بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، مرحلة التأقلم على الأجواء المناخية الحارة، من خلال التدريب الذي أقيم الأربعاء في ساعات الظهيرة، تحضيرا لمواجهة كوريا الجنوبية بعد غد السبت على ملعب الثمامة عند الساعة الثانية والنصف مساء، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.

وكان اللاعب محمود مرضي قد تعرض لكدمة بسيطة خلال مواجهة ماليزيا، إلا أنه تماثل الشفاء وأصبح جاهزا لموقعة كوريا الجنوبية، بحسب تصريحات رسمية من معسكر المنتخب الوطني عبر الدائرة الإعلامية، كما عاد اللاعبان إبراهيم سعادة ويوسف أبو جلبوش "صيصا" للتدريبات بعد تعرضهما لوعكة صحية مؤخرا، أبعدتهما عن حسابات الجهاز الفني في المباراة الماضية.

ويحرص المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، على جاهزية جميع لاعبيه، من أجل الاستعانة بهم كأوراق رابحة في المباريات، علما بأنه من المتوقع أن يعتمد في المباراة المقبلة، على الأسماء ذاتها التي حققت الفوز على ماليزيا 4-0 مساء الإثنين، وهي الأسماء التي تخدم أفكار المدرب الفنية.

وتضم قائمة المنتخب للبطولة 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب "ديارا"، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد أبو زريق "شرارة"، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، صالح راتب، حمزة الدردور ويزن النعيمات.

وأعلن الاتحاد الآسيوي أمس عن تشكيلة الجولة الأولى للبطولة الآسيوية، والتي شهدت تواجد محمود مرضي من طرف المنتخب الوطني، نظير تفوقه وتألقه في مباراة ماليزيا، على الرغم من خوضه 32 دقيقة، حيث سجل هدفين وكان مميزا في تحركاته على الطرف الأيسر من الملعب، ليستحق على إثرها التواجد في التشكيلة بحسب اختيارات الاتحاد القاري للعبة.

ويخوض المنتخب مباراته المقبلة وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية من أجل قطع شوط كبير للتأهل للدور المقبل، والتي تعد الأصعب في مشوار المنتخب الحالي، علما بأن المنتخب أعطى انطباعا جيدا في حضوره الأول، بانتظار تطور الأداء أمام كوريا أحد الفرق المرشحة للظفر باللقب.

إشادة بـ"رباعي" النشامى

وحظي 4 لاعبين من المنتخب الوطني بإشادة واسعة من قبل الجماهير الأردنية، والإعلام العربي المتواجد في الدوحة، نظير ما قدموه في مباراتهم الأولى أمام ماليزيا، حيث برزوا بصورة ملفتة على الرغم من اختيار الاتحاد الآسيوي لاعبا واحدا من بينهم للتشكيلة المثالية للجولة الأولى.

وتألق حارس المرمى يزيد أبو ليلى في أكثر من مناسبة، ونجح في التصدي لأكثر من كرة، محافظا على نظافة شباك المنتخب الوطني، مع مساهمة كبيرة للمدافع يزن العرب، الذي كان الأميز في الخط الخلفي، بقطعه لغالبية الكرات التي جاءت من الطرف الماليزي، وشراسته الكبيرة في سبيل الدفاع عن المرمى، علما بأنه أحد اللاعبين الذين لعبوا سابقا في الدوري الماليزي.

كما تألق نجم نادي مونبيليه الفرنسي موسى التعمري، وفرض اسمه واحدا من أبرز نجوم الجولة الأولى بتسجيله هدفين، حيث أشار ممثلو وسائل الإعلام المتواجدة في الدوحة بأن التعمري يحمل على عاتقه آمال وطموحات الجماهير الأردنية، باعتباره أكثر اللاعبين مهارة وصاحب إمكانيات فنية كبيرة، وهو الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بالإضافة إلى مرضي الذي نال حصته من الثناء والمديح.

ومن المتوقع أن يعتمد عموتة على لاعبين أصحاب مهارات عالية في المباراة المقبلة، لم يستفد منهم في المباراة الماضية، على غرار محمد أبو زريق "شرارة" ومهند أبو طه، فيما قد يمنح اللاعب أنس العوضات وقتا أكبر أمام كوريا الجنوبية بحسب نتيجة المباراة وظروفها.

آمال بصخب جماهيري أكبر

إلى ذلك أدت جماهير المنتخب الوطني واجبها في مواجهة ماليزيا الأولى، بحضورها بعدد كبير على ستاد الجنوب خلال المباراة الاولى امام ماليزيا، حيث تابع المباراة من المدرجات 23116 مشجعا، أغلبهم من جمهور المنتخب الوطني، ما جعله محط أنظار وسائل الإعلام العربية والآسيوية.

وقامت الجالية الأردنية في قطر بالتجهيز للمواجهة من خلال تحفيز الجماهير بالذهاب للملعب ومؤازرة المنتخب، كما سعت إلى تأمين أكبر عدد من التذاكر المجانية لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الجماهير للحضور ومساندة المنتخب في أول ظهور له.

في المقابل سافر العديد من المشجعين إلى قطر، لمؤازرة "النشامى" في مشاركته الخامسة بالبطولة.

ونجح المنتخب في حضور الجماهير بعدد كبير بتسجيل فوز مريح على نظيره الماليزي، لكن الجمهور بحاجة للتواجد بصخب أكبر في المباريات المقبلة، كي يستمر تحفيز اللاعبين على أرض الملعب.

وهنا يأتي دور الروابط أو المسؤولين عن قيادة الجماهير في مناطق معينة، من أجل ضمان ألا يقتصر التفاعل على دقائق بسيطة عند تسجيل الأهداف.

ويعد الجمهور الأردني من الأميز بين الدول الآسيوية في البطولات القارية، والأمل معقود على على أن يقوم بدوره في بث الحماس في نفوس اللاعبين، بغية تحقيق فوز تاريخي على كوريا الجنوبية يوم السبت.

ويخوض المنتخب مواجهته المقبلة أمام كوريا الجنوبية على ستاد الثمامة المونديالي، والذي تتسع مدرجاته لقرابة 40000 ألف مشجع، علما بأن عددا كبيرا من الجماهير، قامت خلال الفترات الماضية بشراء تذاكرها للمباراة.









أنس العوضات ويوسف أبو جلبوش خلال تدريبات المنتخب الوطني على ملعب العقلة - (من المصدر)