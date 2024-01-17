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تونس تحتضن اجتماعات اللجنة الدائمة للثقافة العربية الألكسو

1/17/2024 11:50:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بدأت بالعاصمة التونسية أول من أمس، أعمال اجتماعات اللجنة الدائمة للثقافة العربية التابعة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) والتي تستمر على مدار يومين برئاسة الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومشاركة أعضاء اللجنة ممثلي الدول العربية الأعضاء في الالكسو.
وتمثل الأردن في اللجنة مساعدة الأمين العام للشؤون الثقافية والفنية، مديرة الاتصال والتعاون الدولي بوزارة الثقافة رولا عواد.
وافتتح الاجتماع الدكتور محمد أعمر، المدير العام للألكسو، مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الدائمة للثقافة العربية باعتبارها من أكثر اللجان التي شكلت صُلب المنظمة نشاطًا وانضباطًا ومهنية، وهو ما جعلها شريكاً أساسياً لقطاع الثقافة في التفكير والمتابعة والتقييم، وتعزيز العمل العربي الثقافي المشترك، ودعم ومساندة عمل المنظمة لتنفيذ أهدافها في تطوير العمل الثقافي وتنفيذ أنشطتها وبرامجها في الدول العربية.
وأكد على أهمية الاجتماع باعتباره يُشكّل انطلاقة مهمة في سياق تحضير الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي الذي تستضيفه المملكة المغربية هذا العام.
وفي كلمة ألقتها وزيرة الشؤون الثقافية بالجمهورية التونسية الدكتورة حياة القرمازي، أشادت بدور اللجنة الكبير الذي يعزز ويرسخ للعمل الثقافي العربي المشترك، وبأن هذا اللقاء أحوج ما نكون إليه لتقوية البنيان في ظل الظروف غير المسبوقة التي يعيشها الشعبي الفلسطيني الأعزل، والتي أدت إلى طمس التراث والثقافة والتراث المعماري وكل رموز الذاكرة الثقافية.
ولفتت إلى أن ما يحدث "يدفعنا جميعاً إلى مساندة الشعب الفلسطيني عبر إصدار بيان يتم المصادقة عليه من قبل اللجنة يبرز الحق الفلسطيني الوجود على أرضه، وحشد تظاهرات ثقافية وفنية ملتزمة للتعاطف مع الشعب الفلسطيني، وتنفيذ برامج تؤكد عروبة القدس، وتفعيل التوصية بشأن توأمة القدس عاصمة دائمة مع كل عاصمة ثقافية يحتفى بها"، كذلك مواصلة عمل جرد لعناصر التراث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي وتوثيقها التي تبرز أن العروبة هي ثقافة قواسم مشتركة تؤكد على المستوى الحضاري والثقافي في مختلف الفترات التاريخية. وأكد رئيس اللجنة الدائمة للثقافة العربية ممثل المملكة العربية السعودية الدكتور طلال الرويس في كلمة ألقاها على أهمية دعم كافة الجهود لتحقيق التكامل العربي في المجالات الثقافية بكافة قطاعاتها، في ظل وجود الكثير من الجوامع المشتركة وما تزخر به الدول العربية من تنوع ثقافي مشترك.
وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال أهمها تقرير حول الموضوع الرئيس للدورة 23 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي (الثقافة والمستقبل الأخضر) التي انعقدت بالرياض عام 2022، والدورة العاشرة لليوم العربي للشعر ورمز الثقافة العربية للعام 2024.
كما وناقش الاجتماع مقترحات دولة قطر المتعلقة بورشات حول تسجيل عناصر التراث الثقافي غير المادي على القائمة التمثيلية لدى "منظمة اليونسكو"، والثقافة والاستدامة، ومقترح الجزائر بشأن مشروع تعاون عربي في مجال المسرح لما يشكله المسرح في عملية التنشئة والتثقيف والتوجيه والترفيه في المجتمع، علاوة على المقترحين التنفيذيين بشأن آليات تصنيف المؤسسات الثقافية العربية، وآليات اختيار عواصم الثقافة العربية.
ومن أهم المواضيع التي سيتناولها المجتمعون خلال أعمال اليوم الثاني للجنة مرئيات ومقترحات أعضاء اللجنة الدائمة لتطوير العمل الثقافي المشترك وتحديث مساراته على ضوء مراجعة التزامات التنمية المستدامة 2030، الاحتفاء بطرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام 2024، والموضوع الرئيس للدورة 24 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي الذي تستضيفه المملكة المغربية هذا العام.

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