سليم.. أنيميشن أردني عن الأبعاد النفسية للحروب على الأطفال

MENAFN - Alghad Newspaper) إسراء الردايدة

تدعو مخرجة فيلم الأنيميشن الطويل "سليم" سينثيا مدانات شرايحة، المشاهد نحو عيش تجربة إنسانية عميقة، حيث يطغى على طريقة السرد الطابع العاطفي بما يتعلق بالصحة العقلية للأطفال من بعد الحرب وأثرها على المديين القريب والبعيد.

الفيلم الذي مثل الأردن في مهرجان "أنيسي" للرسوم المتحركة، يقف دليلا على تطور المشهد السينمائي التحريكي المحلي.



"سليم" الذي عرض أمس، في تاج سينما بعرض خاص وبتنظيم من الهيئة الملكية للأفلام؛ يغوص في عالم حزين، ويعرفنا على الشخصية الرئيسية التي تصبح رحلتها سردًا عالميًا للخسارة والشفاء.



رواية المخرجة للقصص مؤلمة ومؤثرة، حيث تتنقل في تعقيدات المشاعر بلمسة بارعة، من خلال قصة طفل عمره تسع سنوات تعرض لصدمات نفسية بسبب الحرب وفقدان أبيه، ينتقل لمدينة ثانية ويتعلم كيف يتعامل مع الضغوط النفسية، وبالوقت نفسه، يمشي في رحلة أمل وشفاء.



ما يميز "سليم" هو اندماجه السلس للثقافة الأردنية في السرد بدءا من العادات التقليدية إلى الروابط العائلية، ليرسم الفيلم صورة حية للثراء الثقافي في الأردن.



وتعرض مخرجته بمهارة، فسيفساء ثقافية لا تلقى صدى لدى الجماهير المحلية فحسب، بل توفر أيضًا نافذة على التقاليد الأردنية للمشاهد العالمية.



إتقان الرسوم المتحركة



الرسوم المتحركة في "سليم" تخطف الأنفاس. كل إطار هو عمل فني، شهادة على مهارة فريق الرسوم المتحركة.

فالمرئيات لا تعزز السرد فحسب، بل تغمر الجمهور أيضًا في عالم مميز بصريًا يعكس عمق القصة.



"سليم" يعد أول فيلم أردني يتم اختياره في مهرجان أنسي الدولي لأفلام الرسوم المتحركة الذي يعد من أكبر مهرجانات الرسوم المتحركة بالعالم، يقام بمدينة أنسي بفرنسا، وتقريباً يشارك فيه كل سنة ما يقارب 13 ألف شخص بأفلام متعددة وتترشح له أفلام من كل أنحاء العالم"، كما عرض مؤخرا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دروته الـ3 في جدة السعودية.



ترك "سليم" بصمة كبيرة تحدى الصور النمطية المرتبطة بالسينما في الأردن، مما يثبت أن القصص من المنطقة يمكن أن تلقى صدى لدى جماهير متنوعة في جميع أنحاء العالم، حيث صنعت المخرجة سينثيا عملا فنيا يغوص فيه الجمهور في رحلة عاطفية تعزز فهما أعمق للحزن والثقافة والتجربة الإنسانية.



رحلة عبر الإلهام والموضوعات



تنطلق سينثيا في "سليم" عبر رحلة مؤثرة، مستلهمة من موضوع الصحة العقلية للأطفال المتضررين من الصدمات، ولا سيما أولئك الذين تأثروا بالحقائق القاسية للحرب والنزوح. يعكس إنتاج الفيلم، الذي بدأ قبل خمس سنوات، عملية دقيقة بتقارب العمق العاطفي مع الأهمية الثقافية.



ميزة رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد، يعكس "سليم" التزام المخرجة بنقل المشاعر، حيث تعاونت المخرجة مع فريقها الإبداعي وعملوا على إعطاء الأولوية لتعبيرات الوجه وتصميم الشخصيات والتمثيل الصوتي لضمان تصوير حقيقي للحزن.



الأهم من ذلك، حافظ الفريق على نهج حساس للصدمات، وتجنب المحفزات للأطفال الذين عانوا من الصدمات، وهو شعور تم التحقق منه من خلال التعاون مع خبير صدمات الأطفال الأردني الدكتور عصام سمير.



منذ فيلمها القصير "نور" الحائز على جوائز في العام 2016، تطور أسلوب إخراج سينثيا من خلال الجهود التعاونية.

والانتقال من الأفلام القصيرة إلى فيلم مثل "سليم" والذي يسلط الضوء على أهمية العمل الجماعي. إذ كان للعمل مع فريق متنوع، بما في ذلك الفنانون العالميون، دور فعال في نمو التجربة لتظهر بتلك الصورة.



فيما تعكس رحلة إنتاج الفيلم، من كتابة السيناريو إلى الرسوم المتحركة، منحنى التعلم، مع تأكيد أهمية الاستمتاع بالرحلة والتعلم من الأخطاء.