لحظة وصول الدحدوح للدوحة.. عناق مؤثر مع زملائه في“الجزيرة”



وتظهر الصور لحظة نزول الدحدوح من الطائرة والترحاب الحار الذي لقيه من زملائه في القناة والذين كانوا في استقباله في المطار، في لقطة مؤثرة لقيت تفاعلاً واسعاً من رواد "السوشيال ميديا".



ونشر محمد معوض، مدير تحرير بقناة "الجزيرة" فيديو وصول الدحدوح، وعلق عليه قائلاً: "لقد رحبنا للتوّ بزميلنا المحترم وائل الدحدوح في الدوحة لدى وصوله لتلقي العلاج الطبي. إن تفاني وائل الذي لا يتزعزع خلال تغطيته في غزة، حيث فقد عائلته بشكل مأساوي، هو شهادة على صموده والتزامه، ونحن نقف متحدين دعماً له، ونقدم تمنياتنا القلبية له بالشفاء والعافية".





في وقت سابق الثلاثاء، أعلنت قناة "الجزيرة" الفضائية، وصول مراسلها في غزة، الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، إلى الدوحة من أجل تلقي العلاج، على إثر الجروح التي تعرض لها بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة.



وكان وائل الدحدوح، قد وصل قبل ساعات إلى العاصمة المصرية القاهرة، وأفادت قناة القاهرة الإخبارية الخاصة المقربة من السلطات، في نبأ عاجل، بأن "السلطات المصرية نجحت في إدخال الصحفي وائل الدحدوح من قطاع غزة للبلاد".



وفي سياق متصل، أعربت نقابة الصحفيين المصرية في بيان لنقيبها خالد البلشي، عن "الشكر للدولة المصرية والأجهزة المختصة على استجابتها لطلب النقابة، بتسهيل دخول الزميل وائل الدحدوح إلى مصر".



وأضافت أنها "تواصلت مع الدحدوح بعد وصوله للجانب المصري من معبر رفح".

والإثنين، كشف البلشي، في مؤتمر بالنقابة لدعم غزة، عن اعتزام النقابة "إعداد ملف لترشيح الدحدوح لجائزة الشجاعة الدولية التي تقدمها منظمة اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للثقافة)، بجانب جائزة النقابة التي سبق الإعلان عنها".



قبل أيام، أعلن مجلس النقابة "منح وائل الدحدوح جائزة حرية الصحافة لعام 2024، تمجيداً لصموده وصمود الصحفيين الفلسطينيين في وجه العدوان الصهيوني الغاشم"، دون إعلان موعد بشأن تسليمه الجائزة.



كما أوضحت نقابة الصحفيين أن جائزة "حرية الصحافة تمنح للصحفيين الذين يؤدون دوراً بارزاً في الدفاع عن حرية الصحافة".



وائل الدحدوح فقد زوجته وابنه وابنته وحفيدته في غارة إسرائيلية، استهدفت منزلاً نزحوا إليه وسط قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصيب الدحدوح، وقُتل زميله المصور بقناة "الجزيرة" القطرية سامر أبو دقة، بقصف إسرائيلي خلال تغطيتهم لمجريات الحرب بمدينة خان يونس، قبل أن يفجع في يناير/كانون الثاني الجاري، بمقتل نجله الأكبر حمزة.



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلّفت حتى الثلاثاء، 24 ألفاً و285 قتيلاً و61 ألفاً و154 مصاباً، وتسببت بنزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة. -عربي بوست