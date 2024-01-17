Thursday, 18 January 2024 10:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


من أفضل صانع هواتف في 2023؟

1/17/2024 11:50:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تفوقت شركة أبل الأميركية على شركة سامسونغ (كوريا الجنوبية) كأفضل صانع للهواتف في العالم عام 2023، وفقا لوكالة "بلومبرغ"


وأصبح هاتف آيفون الأكثر مبيعا على مدار عام 2023، وهي المرة الأولى التي تفقد فيها أكبر شركة في كوريا الجنوبية المركز الأول منذ عام 2010.


وتمثل مبيعات آيفون نحو خمس السوق العالمية، مع ما يقرب من 235 مليون شحنة العام الماضي، وفقا لتقديرات شركة الأبحاث IDC.


وجاءت سامسونغ، التي انخفضت شحناتها بأرقام مضاعفة إلى 226.6 مليون، في المرتبة الثانية، متقدمة على صانعي الأجهزة الصينيين مثل شركة "شاومي" (Xiaomi)، نقلا عن الحرة.


وتمكنت أبل من توسيع الشحنات في عام 2023 على الرغم من الفتور الذي حصل في أواخر العام مع إطلاق جهاز iPhone 15 في الصين، وهي أكبر سوق دولي لها، حيث تشتد المنافسة بضغط من الشعبية المتزايدة لشركة هواوي، والحظر المفروض على الاستخدام الحكومي لأجهزة أبل.


وفي أكتوبر 2022، أعلنت سامسونغ أن أرباحها التشغيلية في الفصل الثالث انخفضت بنسبة 31,39 في المئة على أساس سنوي بعدما أرخى تباطؤ الاقتصاد العالمي بثقله على السلع الإلكترونية الاستهلاكية.


وتراجعت عائدات قطاع شرائح الذاكرة البالغ الأهمية لدى سامسونغ، على ما قالت الشركة في بيان، مضيفة أن "الطلب على السلع الاستهلاكية لا يزال ضعيفا".


وهبطت الأرباح التشغيلية للفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022 مسجلة 10 تريليون وون (7 مليارات دولار) مقارنة بـ15,8 تريليون وون في نفس الفترة من عام 2021.


وأكبر مصنع لشرائح الذاكرة في العالم هو الشركة الرئيسية المتفرعة من مجموعة سامسونغ العملاقة، أضخم تكتل شركات مملوك من عائلات والذي يهيمن على الأعمال في كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وفقا لفرانس برس.


والتكتل أساسي لمتانة اقتصاد كوريا الجنوبية، إذ يعادل حجم مبيعاته الإجمالي خُمس الناتج المحلي الإجمالي الوطني.

MENAFN17012024000072011014ID1107735765

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث