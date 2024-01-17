من أفضل صانع هواتف في 2023؟



وأصبح هاتف آيفون الأكثر مبيعا على مدار عام 2023، وهي المرة الأولى التي تفقد فيها أكبر شركة في كوريا الجنوبية المركز الأول منذ عام 2010.



وتمثل مبيعات آيفون نحو خمس السوق العالمية، مع ما يقرب من 235 مليون شحنة العام الماضي، وفقا لتقديرات شركة الأبحاث IDC.



وجاءت سامسونغ، التي انخفضت شحناتها بأرقام مضاعفة إلى 226.6 مليون، في المرتبة الثانية، متقدمة على صانعي الأجهزة الصينيين مثل شركة "شاومي" (Xiaomi)، نقلا عن الحرة.





وتمكنت أبل من توسيع الشحنات في عام 2023 على الرغم من الفتور الذي حصل في أواخر العام مع إطلاق جهاز iPhone 15 في الصين، وهي أكبر سوق دولي لها، حيث تشتد المنافسة بضغط من الشعبية المتزايدة لشركة هواوي، والحظر المفروض على الاستخدام الحكومي لأجهزة أبل.



وفي أكتوبر 2022، أعلنت سامسونغ أن أرباحها التشغيلية في الفصل الثالث انخفضت بنسبة 31,39 في المئة على أساس سنوي بعدما أرخى تباطؤ الاقتصاد العالمي بثقله على السلع الإلكترونية الاستهلاكية.



وتراجعت عائدات قطاع شرائح الذاكرة البالغ الأهمية لدى سامسونغ، على ما قالت الشركة في بيان، مضيفة أن "الطلب على السلع الاستهلاكية لا يزال ضعيفا".



وهبطت الأرباح التشغيلية للفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022 مسجلة 10 تريليون وون (7 مليارات دولار) مقارنة بـ15,8 تريليون وون في نفس الفترة من عام 2021.



وأكبر مصنع لشرائح الذاكرة في العالم هو الشركة الرئيسية المتفرعة من مجموعة سامسونغ العملاقة، أضخم تكتل شركات مملوك من عائلات والذي يهيمن على الأعمال في كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وفقا لفرانس برس.



والتكتل أساسي لمتانة اقتصاد كوريا الجنوبية، إذ يعادل حجم مبيعاته الإجمالي خُمس الناتج المحلي الإجمالي الوطني.