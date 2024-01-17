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أبيات ضد الإبادة.. 1000 قصيدة إسبانية لأجل فلسطين

1/17/2024 11:50:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تضامناً مع الشعب الفلسطيني الصامد في وجه آلة الإبادة الإسرائيلية، أطلقت مجموعة من الشعراء الإسبان مبادرة شعرية بعنوان "شعر من أجل فلسطين: أبيات ضد الإبادة".





المبادرة التي تضم حتى الساعة نحو 1000 شاعر، حظيت بصدى واسع في العديد من المدن الإسبانية، لا بل أنها تجاوزت إسبانيا إلى بلجيكا وبعض بلاد أميركا الجنوبية، حيث أعلن أكثر من شاعر ناطق بالإسبانية انضمامه إلى المبادرة.


هكذا، وفي 20 كانون الثاني/يناير الجاري، سيقوم كل شاعر من مدينته بإلقاء قصيدة من أجل فلسطين، يدين فيها الإبادة الإسرائيلية ضد سكان غزة، معلناً تضامنه مع الفلسطينيين، ومثبتاً بأن الشعر يمكن أن يكون جزءاً من مقاومة الاحتلال.


وشملت المبادرة 30 مدينة إسبانية من بينها غرناطة ومدريد وإشبيلية وقرطبة وغيرها، فيما أعلن شعراء في كل من الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي والمكسيك والأوروغواي وفنزويلا مشاركتهم. -الميادين

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