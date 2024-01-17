Thursday, 18 January 2024 10:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


توأم الروح فلسطين للشاعر قديسات..‎ قناديل مضيئة بالظلام

1/17/2024 11:50:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وقّع الشاعر مسير قديسات أول من أمس، ديوانه "توأم الروح فلسطين"، حيث قدم قراءة نقدية للديوان الدكتور صلاح جرار، والدكتور خالد الشلول، وأدارته الإعلامية جينا صالح.
رأى المشاركون في الحفل الذي أقيم برعاية مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال الأحمد العياصرة أن قصائد ديوان "توأم الروح فلسطين"، مشحونة بألوان من المشاعر الممتزجة بين حب للمدن الفلسطينية والقدس الشريف وحزن على ما تعانيه من ممارسات العدو الصهيوني، فقصائده قناديل مضيئة في الظلام.
الدكتور صلاح جرار قال إن الشعر هو نبض النفوس الطاهرة والقلوب العامرة بالحب والإيمان والقيم الإنسانية السامية، مضيفا أن الشاعر قديسات يمثل نموذجاً في الانتماء إلى أمّة عريقة ووطن عربي يمتد من الماء إلى الماء. وأشار جرار إلى أن ديوان "توأم الروح فلسطين"، مشحون بألوان من المشاعر الممتزجة بين حب للمدن الفلسطينية والقدس الشريف وحزن على ما تعانيه من ممارسات العدو الصهيوني، مبينا أن الشاعر قد خص بقصائده الشجية مدنا فلسطينية "القدس وطبريا وغزة ويافا وجنين"، وعددا من المدن الأخرى، ونالت القدس وجنين وغزة الحظ الأوفر من هذه القصائد، مضيفا أن الشاعر قد أبدع وهو يقيم علاقة روحية بين مدن الأردن والمدن الفلسطينية.
ورأى جرار أنه رغم القصائد التي تشوبها المرارة بسبب الواقع العربي إلا أنها تعد قصائد مبشرة، لأنها لا تخلو من الأمل ومن اليقين بالنصر، كما تجنب الشاعر الإطالة بقصائده ولغته نابضة بالأحاسيس والصدق وحميمية المشاعر، مما أضفى على قصائده العذوبة والجمال وقدرة التأثير على القارئ.
ورأى الدكتور خالد الشلول: إن قديسات صادق ومبدع صاحب الكلمات الراقية والإحساس الرائع يستطيع جعل الكلمات قناديل مضيئة في الظلام، مضيفاً بأن الشاعر وصف قوة وصلابة شعب بأكمله من خلال قصائده.
بعد ذلك قرأ الشاعر قديسات عددا من قصائد ديوانه منها "خريف العرب، رسالة أخيرة من غزة إلى الوطن العربي الكبير.. أحاول وسيكتب التاريخ".

MENAFN17012024000072011014ID1107735762

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث