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الصمت.. حينما يكون فرصة للعلاج ومغادرة دوامة الضغوط النفسية

1/17/2024 11:50:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغريد السعايدة عمان- تستغل آمنة جرير الأجواء الشتوية الماطرة لتجلس فترة من الوقت تناظر المشاهد من حديقة بيتها، على أمل أن تكون هذه الجلسة الذاتية الصامتة، فرصة لها لتفرغ تلك الطاقة السلبية المتراكمة في ذهنها، كما تقول، وتعود بعد ذلك بحالة أفضل.
هذه العادة التي عمدت إلى ممارستها آمنة ما بين الحين والآخر، ترى أنها الآن بأمسّ الحاجة لها، فهي ومنذ عدة أشهر تشعر بضغوط نفسية كبيرة، ساهمت في مضاعفتها تلك الأحداث والأخبار والصور التي تشاهدها كل يوم، وتبعث على الحزن والألم والقهر، فوجدت أن الجلوس بصمت يبعث على الراحة والهدوء والتأمل بالنعم التي حولنا.
هذه الحالة العفوية من آمنة، يرى فيها علماء النفس أنها طريقة يتبعها الكثيرون منهم، والتي عادةً ما تُسمى بـ "العلاج بالصمت"، وهناك العديد من الدراسات والأبحاث التي تتناول هذا النوع من العلاج، ومدى الفائدة التي قد يحصل عليها المريض بعد جلسات من هذا الإجراء الطبي المدروس، وقد يكون سبباً في علاج الكثير من الحالات النفسية التي يتم تقييمها.
وقد يجد البعض أن العلاج بالصمت، وبخاصة من الأشخاص الذين يقومون به بشكل عفوي من دون العلم بأنه إجراء طبي، فقد يجد بعضهم أن الجلوس بمرافقة سماع بعض من آيات القرآن بصوت هادئ، وملازمة الصمت تماماً، أو الاستماع إلى بودكاست غني بالحديث اللطيف، وأحياناً قد يجد آخرون أن التزام الصمت لوقت والاستماع إلى الموسيقا، هي جميعها طرق يمكن أن تريح النفس وتبعث على الهدوء والاطمئنان.
وهنا، ترى دعاء سعد، وهي أم وموظفة، بأن الحاجة إلى الهدوء من دون الحاجة إلى الكلام والنقاش والحوار مع أي شخص هي فرصة مناسبة وحاجة أساسية للابتعاد عن مشاكل الحياة اليومية، وما نراه على مدار الساعة من أخبار يثقل القلب ولا يمكننا أن ننفصل عن الواقع، إلا بسرقة تلك اللحظات الهادئة الصامتة التي نحتاجها بين الحين والآخر.
هذا الأسلوب من مساعدة النفس على الهدوء و"إراحة العقل"، على حد تعبيرها، تعلمته دعاء من خلال بعض المقاطع التي شاهدتها لأحد الخبراء النفسيين الأسريين المعروفين في الوطن العربي، ومثال عليه، الخبير النفسي طارق الحبيب الذي يقدم نصائح للمساعدة الذاتية على تهدئة النفس وعلاجها من التوتر والقلق، ومنها أسلوب الصمت الطوعي أو التأمل.
ولا تنكر دعاء بأنها تحاول جاهدة هذه الفترة إلى اتباع هذه الطريقة بشكل ذاتي منها، بل وتحاول أن تثبته كـ "تقليد" مكرر لديها كلما سنحت الفرصة، وتعلم أبناءها على ذلك، حتى يعتادوا على إعطاء والدتهم الفرصة لنفسها للجلوس بصمت، وقد يرافقها أحياناً قراءة مقتطفات من كتاب، وربما دون شيء، كون طبيعة الكتاب قد تساهم في إثارة بعض المشاعر لديها، وهي تحاول البقاء "بصمت فعلي"، ولا تنكر أنها استفادت كثيراً من هذا الأمر.
علماء النفس كذلك، يقولون بأن "هذا الأسلوب المُتبع لدى البعض سواء بطريقة عفوية أو علاجية يُحتّم عليهم الابتعاد عن كل شيء خاصة بعد التعرض للصدمات العاطفية، ولذلك علينا أن نقلل الحركات والكلام ونستغرق بالصمت والتأمل".
"الصمت هو الامتناع عن الكلام بشكل عام لكنه في علم النفس عرض من أعراض المرض النفسي"، كما يرى الاختصاصي النفسي التربوي الدكتور موسى مطارنة، بيد أنه في ذات الوقت قد يكون طريقة للعلاج المدروس، ولكن له في ذات الوقت دلالات تكون نتيجة لتعرض الفرد لصدمة نفسية عصبية شديدة أو التعرض لأذى نفسي غير محتمل أو اضطرابات مثل الضغط والتوتر واضطرابات شخصية وغياب التفاعل الاجتماعي، وهذا ما يُسمى بـ "الصمت المرضي".
ووفق مطارنة، فإن الصمت ما هو إلا مهارة يملكها الشخص في مساعدة نفسه، ويختلف عن الصمت المرضي، بحيث يستخدمها الشخص للتعامل مع القضايا والمواقف التي تحيط به، وله فوائد كثيرة على الدماغ والعقل، موضحاً بأن بعض خلايا المخ تكون نائمة وغير نشطة، ومهارة استخدام الصمت من شأنها أن تغذي الدماغ من خلال التأمل الداخلي، ويساعد الفرد على التفكير بعمق في كل ما يحدث حوله.
كما يبين مطارنة أن بعض الأشخاص قد يتعمدون الصمت بطريقة طوعية وينتظرون لبعض الوقت وهم يفكرون ويتأملون بما يجول في خاطرهم وما يشغل عقلهم، وهي ما يعتبره مختصون طريقة مميزة لتنمية الدماغ في تحديد المشكلة وإيجاد طريقة للحل، كل ذلك دون الحاجة إلى الحديث والنطق بأي كلمة، فقط صمت إيجابي وتأمل وتفكير هادئ.
كما يؤكد مطارنة أن مهارة الصمت من شأنها كذلك أن تزوّد الفرد بالطاقة الجيدة التي تساعد على التركيز والقوة العقلانية، وأحيانا يستخدم الصمت ليكون أداء تعبيريا اتجاه الآخرين، خاصة عندما يرتبط بالإيماءات الجسدية، والتي تساعد الفرد في إيصال الرسالة للشخص المقابل "بدون كلام"، وهذه مهارات يجب على الإنسان أن يتعلم استخدامها في حياته وتعاملاته مع الآخرين.
إلى ذلك، من المهم اتباع الصمت كطريقة لعلاج النفس ومساعدتها على ترتيب أمورها الداخلية، مبينا مطارنة أن هناك حالات واضحة يمكن التعرف عليها في حال كان هذا صمتاً مرضياً أو لا، كما في حالات التعرض للعنف والاضطرابات النفسية الأخرى، كما في عدم الثقة بالنفس، والتعرض للمشاكل في الطفولة أو للصدمات النفسية.

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