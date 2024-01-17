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علماء يفسرون سر فعالية العلاج بالصدمات الكهربائية

1/17/2024 11:50:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يرتبط ضجيج خلفية الدماغ بالنشاط العصبي الفطري، إذ يستمر الدماغ في عرض هذا النشاط التلقائي حتى عندما يكون الشخص في حالة راحة أو ليس مشغولا في أداء مهمة ذهنية محددة.
ربما أخيرا توصلت مجموعة من العلماء في جامعة كاليفورنيا الأميركية إلى حل اللغز الذي طال أمده وراء فعالية العلاج بالصدمات الكهربائية، والذي يتضمّن تحفيز نوبة تشنجية خاضعة للرقابة في نقطة ما في الدماغ من خلال تمرير تيارات كهربائية، وهو ما يجعل العلاج بهذه الطريقة فعالا بشكل خاص في علاج الاضطرابات العقلية ومن ضمنها الاكتئاب، وهو من أكثر الاضطرابات العقلية والسلوكية شيوعا في العالم، وفق ما نشر على موقع "الجزيرة نت".
ففي بحث حديث نُشر في مجلة "الطب النفسي الانتقالي"، يقترح باحثون فرضية جديدة غير مألوفة ترى أنّ العلاج بالصدمات الكهربائية يخفف من أعراض الاكتئاب عن طريق زيادة النشاط غير الدوري في الدماغ، وهو نوع من النشاط الكهربائي الذي يفتقر إلى نمط ثابت ويتعلّق بـ"ضجيج خلفية الدماغ".
ويشير مصطلح "ضجيج خلفية الدماغ" عادة إلى النشاط العصبي الفطري أو الداخلي الذي يحدث في الدماغ حتى في غياب المحفزات الخارجية، وغالبا ما يكون قياس هذا النشاط العصبي المستمر باستخدام تقنيات مثل تخطيط كهربية الدماغ أو التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي.
وعلى الرغم من فعاليته، فقد اكتسب العلاج بالصدمات الكهربائية سمعة سلبية بسبب التصوير التاريخي على أنّه صدمات مؤلمة ذات جهد كهربائي عال. ومع ذلك، فإن الإجراء الحديث يستخدم جرعات عالية التحكم من الكهرباء ويتم إدارته تحت التخدير، مما يجعله أكثر أمانا وأقل صدمة مما يُصوّر.
ويصل معدل نجاح العلاج بالصدمات الكهربائية إلى 80 % لدى المرضى، مع وجود بعض العيوب التي تشمل الارتباك المؤقت، والضعف الإدراكي، والحاجة إلى جلسات علاجية متكررة.
واستخدم الباحثون في عملهم تقنية تخطيط كهربية الدماغ لفحص نشاط الدماغ لدى المرضى الذين يخضعون للعلاج بالصدمات الكهربائية لعلاج الاكتئاب، كما قاموا بالتحقيق في علاج مماثل يسمى علاج النوبات المغناطيسية والذي يحفز النوبات باستخدام المغناطيس بدلا من الأقطاب الكهربائية. وقد أدى كلا العلاجين إلى زيادة مستويات النشاط غير الدوري في أدمغة المرضى بعد العلاج.
ونتيجة لذلك يرى العلماء أنّ النشاط غير الدوري المرتبط بضجيج خلفية الدماغ يلعب دورا حاسما في تحسين أداء الدماغ، ويقترح الباحثون أنّ العلاج بالصدمات الكهربائية يساعد في استعادة هذه الوظائف لدى الأفراد المصابين بالاكتئاب، خاصة عن طريق تعزيز النشاط المثبط في الدماغ.
وبينما تثبت هذه النتائج وجود صلة بين النشاط غير الدوري وفوائد العلاج بالصدمات الكهربائية، يؤكد الباحثون الحاجة إلى مزيد من الدراسات، كما أنّهم يتطلعون إلى التحقق من استخدام محتمل للنشاط غير الدوري كمقياس لتقييم فعالية علاجات الاكتئاب الأخرى، بما في ذلك الأدوية.

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