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عرض ومناقشة فيلم زهرة الصبار للمخرجة القوصي

1/17/2024 11:50:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) - ضمن برنامج "لقاء الثلاثاء" الأسبوعي والذي تنظمه الجمعية الأردنية للتصوير، تم عرض ومناقشة الفيلم الروائي الطويل "زهرة الصبار" للمخرجة هالة القوصي أول من أمس في مقر الجمعية الكائن في الشميساني، وذلك ضمن أنشطتها الفنية والثقافية.
قدم الفيلم الزميل فؤاد مسعود، وقد جاء اختيار "زهرة الصبار" كون مخرجة الفيلم هالة القوصي هي بالأصل مصورة فوتوغرافية وحاصلة على شهادة البكالوريس من كلية جون سميث/ جامعة لندن تخصص "الصورة والاتصال"، وعليه ظهر في كثير من مشاهد الفيلم تأثير الفن البصري بشكل لافت وواضح سواء بالمشاهد الداخلية أو بالمشاهد الخارجية.
تضمنت الأمسية نقاشات مميزة من الزملاء والضيوف الحضور، حيث علق المخرج هشام غيث، بأن حبكة الفيلم تكاد تكون مخفية وغير ظاهرة سينمائيا لربما، إذ كان القصد هو عدم الدخول في الصراع الدرامي بشكل سينمائي، إنما بقاؤه بحدود طاقة الإنسان الطبيعية "على الواقع" في تحدي الهموم والمشاكل اليومية والإحباطات والمعيقات النفسية والخارجية.
وعوضت المخرجة عن انخفاض مستوى الحبكة من خلال رسم مشاهد وتكوينات مبدعة وجميلة، ومزجت بين الخيال والواقع من خلال استخدامها فنون المسرح في تكثيف التعبير والمنولوج الداخلي، وهذا ظهر جليا في شخصية عايدة (سلمى سامي) الممثلة القادمة من الأرياف، والتي لا تجد فرصة فنية تعبر فيها عن طموحها الفني وتصدم بواقع فني تجاري سخيف وتافه، ومع سوء اختيارها لفتى أحلامها الكاتب التقدمي الذي يرفض فكرة الزواج والارتباط بحجة عالمه الخاص والمعقد. وشخصية عايدة تمثل الجيل الوسط، أما الجيل الأكبر الذي يعبر عن الحكمة والتعقل كان من خلال شخصية سميحة (منحة البطرواي) التي تسكن مع عايدة في شقة متهالكة صغيرة على السطح.
سميحة والتي كان لها عز وجمال بشبابها وكانت تعيش في ظروف برجوازية أرستقراطية، لكن مع التقدم بالسن وانكفاء الشباب والجمال فقدت كل ما يمكن أن يؤمّن لها عيشة كريمة في النهاية، ونجد أنها تحاول أن تساعد عايدة في اتخاذ قرارات صائبة وألا تقع في الخطأ الذي وقعت به هي.
الجيل الثالث هو جيل الشباب الذي يتمثل في شاب حالم بإنشاء محطة إذاعية شبابية، وهو يمثل الأمل للجميع.. لكن هذا الأمل يبدو في نهاية الفيلم.. لربما تم قتله مجازيا وكأنها إشارة سوداء للمستقبل.
لكن في نهايات الفيلم وفي مشهد تعبيري له مدلولات مكثفة، نلاحظ أن نهر النيل هو الذي يطهر الجميع باستثناء الشاب ياسين (مروان العزب). حيث المشهد المميز وكأن الشخصيات تتطهر من الذنوب في مياه النيل.. وأيضا قدرة نهر النيل أو المواطن المصري على التخلص من مشاكله وإحباطاته وأن يكون قويا ونقياً ومتعافيا.. مع ذلك يبقى فتى أحلام عايدة معها وتبقى سميحة تبحث عن طوق نجاة، أما ياسين فيتلطخ بالدماء لربما بسبب فكرة إنشاء محطة إذاعية مستقلة وغير تبعية.
فيلم "زهرة الصبار" يحتوي لوحات وتعبيرات تحتاج إلى تفسير في كل تفاصيلها المكدسة بين المدينة والشوارع والأزقة، والمشاكل اليومية الدائمة والمؤقتة مثل انقطاع المياه والكهرباء ونقاط التفتيش والبغشيش والهيمنة والسيطرة الإعلامية الموجهة، وغير ذلك من مشاكل المواطن المصري والعربي بشكل عام.

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