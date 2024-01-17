ريشة الفايز تحاكي التراث والفلكلور بلمسات يمتزج بها الجمال والفن

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة

عمّان- دخلت الفنانة التشكيلية الأردنية إيمان فواز الفايز، عالم الفن التشكيلي متسلحة بموهبتها في الرسم التي ارتأت تعزيزها كي تتمكن من فهم الفن بمختلف مدارسه.

اختارت الفايز الفن الواقعي ووجدت به الفن الأقرب لنفسها؛ تميزت بهذا اللون التشكيلي، وتحديدا في رسم المشاهد التي تنقل جماليات وتفاصيل التراث الأردني.

وتمتلك الفايز مهارات فنية أخرى، إذ ساهمت بتدريب العديد من الفتيات على الرسم بالخزف والزجاج، كونها معتمدة لدى برنامج إرادة، كما قدمت العديد من دورات الرسم تطوعاً في الجمعيات الخيرية والمدارس في البادية الوسطى، إضافة لذلك فإنها ناشطة اجتماعية وعضو فعال في عدد من الجمعيات الخيرية.

وتطرح الفايز أعمالها الفنية من خلال المشاركة في معارض جماعية بما تنتجه من لوحات فنية، تتوجها بالتراث الأردني الذي يعتبر مصدر إلهامها في المقام الأول، كما تسعى أن يتعرف عليها الجمهور المتذوق للفن التشكيلي، وفق ما ذكرته في سياق حديثها لـ "الغد".

وتؤكد أن التراث يشكل جزءاً أساسياً ومهما في ذاكرتها الحياتية والثقافية والفنية، وكل لوحة ترسمها تحمل رؤية وهدفا، مشيرة إلى أنها تستخدم الألوان التي توحي بأفكار مقتبسة من التراث، وكل عمل يوحي برؤية شفافة مأخوذة من تأثيرات الواقع الحي وبلمسات يمتزج بها الفن بالجمال وإشراقة اللون والحركة، إلى جانب التركيز على حضورها المتنوع في أغلب اللوحات وبأشكال جميلة ومختلفة كل منها يعبر عن حالة وحكاية رمزية.

وتقول الفايز التي ترأس منتدى نشميات البادية الوسطى، بأنها كثيرة الانتباه والتخطيط والتدقيق في التفاصيل لأي فكرة ترغب بتنفيذها على الواقع، لأن رسوماتها هي مزيج بين تقديم الماضي بصورة عصرية وبأفكار بعيدة عن التكرار، لهذا كل رسمة تحتوي على مجموعة عناصر ضرورية ومهمة والتي من شأنها أن تثري أعمالها الفنية وتلاقي إعجاباً من المتذوقين والمهتمين بالحركة الفنية التشكيلية، مشيرة إلى أن المخزون الثقافي الذي تمتلكه ساعدها على الجمع ما بين الدقة والتفكير والجمال في التعبير ونقلها بالألوان على مساحة من اللوحات.

ولا تخفي في مفهوم حديثها إلى أن تأثرها بالمدرسة الواقعية لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة هدف، وهو الوصول إلى مستوى متقدم من الأعمال الفنية التي تحاكي هذه المدرسة، لأن الفن الواقعي هو أساس الفن التشكيلي المرئي لترجمة الأفكار بأساليب مختلفة ويعد مقياساً لمهارة الشخص، وهو أيضاً حياة متجددة لا حدود له وعالم خاص لا يمكن أن يتأثر بتغيرات أو أحداث، لأنه وسيلة تعبير ثابتة، وفق ما أكدته: "حبي للرسم جعلني كثيرة البحث والاطلاع على كل ما مر به الرسم منذ فكرته الأولى وعلاقته بالحياة على مر الزمان".

وأشارت الفايز التي شاركت في معرض ريشة عالمية بأيد عربية (5)، الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية في العاصمة المصرية القاهرة، إلى أن دراستها وانخراطها في معهد الفنون الجميلة التابع لوزارة الثقافة كان له الفضل في التطلع واكتساب خبرات ومفاهيم وأسس ساعدت كثيراً في صقل موهبتها في عالم الفن التشكيلي، مؤكدة حرصها الدائم على تقديم مفردات من التراث الأردني والتاريخ والحضارة في رسوماتها، فهي لم تأت من فراغ بل من الدراسة واكتساب المعلومات.

وتميل أعمال التشكيلية التي شاركت في معرض لوزارة الثقافة بقاعة المركز الثقافي الملكي، ومعرض للمرسم الجوال، والتي تطمح خلال هذا العام بإقامة معرضها الشخصي الأول، إلى رصد الفولكلور، ما يعكس حبها وتعلقها بشغف بالتراث الشعبي الأردني من خلال الترجمة الواقعية التي تظهر على لوحاتها، والتي يمكن فيها ملاحظة تفاصيل الحياة اليومية عن كثب، وما فيها من زوايا جمالية مضيئة، بالإضافة إلى اهتمامها بالتراث الأردني.

وتبين الفايز وهي ناشطة في العمل التطوعي أن أعمالها الفنية تتمحور في أغلبها حول التراث والفولكلور، كونها ترسم صورا ذات تعابير وجدانية تراها في عيون من ترسمهم وهذه المفردة تستخدمها في جل أعمالها الفنية، مشيرة في نفس الوقت إلى أنه؛ إن لم تكن تجربة الفنان، دائماً، فيها تجديد يعني ذلك أنه لا يوجد تطور حتى بنفسه، مؤكدة أن الاطلاع مهم لأي إنسان سواء كان رساماً أو مثقفاً، داعية الفنان التشكيلي أن يتابع كل جديد في عالم الفنون التشكيلية التي دوماً تقدم أساليب حديثة ومتجددة باستمرار.

واختتمت حديثها بتأكيدها أن التراث جزء منها، والفنان إذا لم يكن ينتمي إلى قضيته والبيئة التي يعيش فيها يكون فارغاً، لأن من خلال البيئة يظهر الإبداع، من خلال تعايش الفنان مع قضايا مجتمعية إنسانية ووطنية يطور تجربته الإبداعية. مشيرة إلى طموحها في إقامة معرضها الشخصي الأول الذي تكرس فيه جل جهدها في تحقيق ما تصبو إليه في إيصال مضامين رسالتها بالحفاظ على المنتج التراثي الأردني الذي اكتسبناه من أجدادنا الأوائل، إضافة إلى تاريخ وحضارة هذا الوطن الذي نعتز بالانتماء إليه.









جانب من لوحات التشكيلية إيمان الفايز-(من المصدر)