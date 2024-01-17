نواب يفتحون ملفات الإعفاءات الطبية وصندوق دعم الطالب

MENAFN - Alghad Newspaper) جهاد المنسي

أقر مجلس النواب 13 مادة من أصل 16 مادة في مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، كان ذلك في جلسة عقدها المجلس اليوم برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي، وفيها أعاد النواب طرح موضوع الإعفاءات الطبية وزيادتها، وموضوع صندوق دعم الطالب وأهمية وقف أي إجراءات تغيير عليه.

ووافق النواب على ما ورد في مشروع القانون الذي تضمن وجود نقيب الصحافيين ونقيب المحامين وممثلين عن المجتمع المدني في عضوية مجلس المعلومات الذي يتشكل وفق أحكام القانون، ونص على الحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري أردني له مصلحة مشروعة او سبب مشروع الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكام هذا القانون.



وبحسب مشروع القانون فان المعلومات هي أي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة إلكترونيا أو بأي طريقة وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته، أما الوثائق المصنفة فهي أي وثائق مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مخزنة إلكترونيا أو بأي طريقة أو مطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل أو الصور الشمسية والأفلام أو المخططات أو الرسوم أو الخرائط أو ما يشابهها والمصنفة على أنها سرية أو وثائق محمية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.



والدائرة وفق التعريف الوارد في مشروع القانون هي الوزارة أو الدائرة أو السلطة أو الهيئة أو أي مؤسسة عامة أو مؤسسة رسمية عامة أو الشركة التي تتولى إدارة مرفق عام والنقابات والأحزاب وأي جهة تتلقى تمويلاً جزئياً أو كلياً من الموازنة العامة للدولة أو من أي جهة أجنبية، والمسؤول فهو رئيس الوزراء أو الوزير أو الرئيس أو المدير العام للدائرة او مدير الجهة المعنية.



وبموجب مشروع القانون فانه يتشكل مجلس يسمى (مجلس المعلومات) برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من: مفوض المعلومات/ نائبا للرئيس، وأمين عام وزارة العدل، وأمين عام وزارة الداخلية، ومدير عام دائرة الاحصاءات العامة، ومدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الأردنية، والمفوض العام لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين الأردنيين، ونقيب المحامين الأردنيين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المختصة يسميهما رئيس الوزراء لمدة سنتين.



ويتولى المجلس ضمان تزويد المعلومات الى طالبيها وفق أحكام هذا القانون، ووضع الخطط اللازمة لضمان حق الحصول على المعلومات وسير عمل المجلس، وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات، واعتماد نماذج طلب الحصول على المعلومات، والنظر في الاعتراضات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والبت فيها، وإقرار التقرير السنوي حول أعمال المجلس، ورفع التقرير السنوي إلى رئيس الوزراء ومجلس الأمة ونشره على الموقع الالكتروني للمجلس، واقتراح مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات.



وبحسب القانون المعدل تسمي الدائرة شخصا مختصاً بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومتابعتها، ويقدم طلب الحصول على المعلومات خطياً أو إلكترونياً وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية المتضمن اسم مقدم الطلب وجنسيته ومكان إقامته بالنسبة للشخص الطبيعي والمقر بالنسبة للشخص المعنوي وموضوع المعلومات المطلوبة.



وجاء في مشروع القانون انه على الشخص المختص فور تسلمه الطلب أن يعطي إشعار استلام لمقدم الطلب، وعلى المسؤول إجابة الطلب او رفضه خلال خمسة عشر يوم عمل من اليوم التالي لتاريخ تقديمه، ويجوز تمديد هذه المدة إلى عشرة أيام أخرى ولمرة واحدة فقط ولأسباب مبررة.



ويشترط في حال رفض الطلب أن يكون القرار معللاً ومسبباً، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قراراً بالرفض، وإذا كانت المعلومات المطلوبة غير متوافرة أو تم اتلافها لمرور الزمن فيتعين بيان ذلك لمقدم الطلب، ويقدم الشخص المختص بالمعلومات التسهيلات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة وللأميين وكبار السن.



ومنح مشروع القانون المسؤول ان يمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بالوثائق التي يتم الحصول عليها من دولة أخرى وتم الاتفاق أن تبقى سرية من قبل الجانبين، والمعلومات التي قد تلحق الضرر بالدفاع الوطني او امن الدولة، او سياستها الخارجية، والمعلومات التي تتضمن تحليلات او توصيات او اقتراحات او استشارات تقدم للمسؤول قبل ان يتم اتخاذ قرار بشأنها، ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الإدارات الحكومية المختلفة حولها، والمعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الأشخاص التعليمية او الطبية او السجلات الوظيفية او الحسابات او التحويلات المصرفية أو الأسرار المهنية، والمراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء كانت بريدية او برقية او هاتفية او عبر اي وسيلة تقنية أخرى مع الدوائر الحكومية والإجابات عليها، والمعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى التأثير في المفاوضات بين المملكة واي دولة او جهة أخرى، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة او الضابطة العدلية أو الأجهزة الأمنية بشأن اي جريمة او قضية ضمن اختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية او الجمركية او البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها، والمعلومات ذات الطبيعة التجارية او الصناعية او المالية او الاقتصادية والمعلومات عن العطاءات او البحوث العلمية او التقنية التي يؤدي الكشف عنها إلى الإخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية او بالمنافسة العادلة والمشروعة او التي تؤدي الى ربح او خسارة غير مشروعين لأي شخص.



وفي الجلسة انتقد رئيس كتلة العدالة النائب مجحم الصقور مشاركة اتحاد كيك بوكسينغ في بطولة العالم بوجود وفد صهيوني، وقيام حكام أردنيين بإدارة مباريات شارك فيها لاعبين صهاينة، معربا عن رفضه للتطبيع، مشيرا ان الأردن يرفض التطبيع بكل أشكاله، وان موقف الأردن ملكا وشعبا وبرلمان وحكومة واضح ضد العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وكان الصقور يتحدث وخلفه يافطة كتب عليها (لا للتطبيع) مع صورة للوفد الأردني والحكام الأردنيين في البرتغال وهم يديرون مباراة لاعبين صهاينة، مطالبا بدعم موقف جنوب افريقيا ضد الكيان المحتل.



اما النائب خالد أبو حسان فقد تحدث عن موضوع المعالجات الطبية مطالبا العمل على حل المشكلة بالسرعة الممكنة، وانضم النواب صفاء المومني وزهير السعيدين ونضال الحياري، للمطالبة بإعادة النظر بالإعفاءات الطبية ورفعها، كما اشارت المومني لأهمية إعادة النظر بالقروض المنح الطبية.



وهنأ رئيس لجنة الرياضة والشباب النائب محمد محارمة الاتحاد الأردني لكرة القدم بفوز المنتخب الوطني في اول البطولات في كاس اسيا لكرة القدم المقامة حاليا في الدوحة.



وقرأ النواب الفاتحة على روح والدة وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ورئيس المجلس القضائي الأسبق والعين السابق محمد صامد الرقاد.

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