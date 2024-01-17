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زيارة مفاجئة لولي العهد إلى وزارة الاستثمار

1/17/2024 11:49:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في زيارة مفاجئة لوزارة الاستثمار، شَرَّفنا اليوم الأربعاء سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بهدف الاطلاع على إنجازات الوزارة وخطط عملها في جذب الاستثمارات وتمكينها.
خلال اللقاء قدمت وزيرة الاستثمار خلود السقاف موجزا عن اهم إنجازات الوزارة خلال عام ٢٠٢٣ وخطط عملها المستقبلية التي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي ٢٠٣٣.
وعلى هامش اللقاء جال سمو الأمير داخل الوزارة واطلع على آلية سير عمل الخدمات التي تقدم للمستثمرين من خلال النافذة الاستثمارية الشاملة.

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