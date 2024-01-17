زيارة مفاجئة لولي العهد إلى وزارة الاستثمار

(MENAFN
- Alghad Newspaper) في زيارة مفاجئة لوزارة الاستثمار، شَرَّفنا اليوم الأربعاء سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بهدف الاطلاع على إنجازات الوزارة وخطط عملها في جذب الاستثمارات وتمكينها.
خلال اللقاء قدمت وزيرة الاستثمار خلود السقاف موجزا عن اهم إنجازات الوزارة خلال عام ٢٠٢٣ وخطط عملها المستقبلية التي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي ٢٠٣٣.
وعلى هامش اللقاء جال سمو الأمير داخل الوزارة واطلع على آلية سير عمل الخدمات التي تقدم للمستثمرين من خلال النافذة الاستثمارية الشاملة.
MENAFN17012024000072011014ID1107735752
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.