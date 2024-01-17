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العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية يواصل جهوده لرفع الظلم عن فلسطين وأهلها

1/17/2024 11:49:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فعاليات أكاديمية وإعلامية: مواقف الملك ورؤاه الإستشرافية أيقظت الضمير العالمي تجاه معاناة الأشقاء الفلسطينيين

عمان- أكدت فعاليات أكاديمية وإعلامية وقوفهم خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، ومساندتهم لجهود جلالته المتواصلة لوقف ما يشهد قطاع غزة من عدوان إسرائيلي سافر، وما تتعرض له مناطق الضفة الغربية من انتهاكات وإجراءات إسرائيلية تعسفية.

وقالوا إن رؤى جلالة الملك الإستشرافية ومواقفه وجهوده، الدولية والإقليمية، الدؤوبة، أيقظت الضمير العالمي، تجاه ما يعاني منه الأشقاء الفلسطينيين من ظلم واستبداد من قبل الإحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك، خلال لقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، أساتذة من جامعات رسمية وخاصة، وأعضاء من مجموعة (بلكي الإخبارية)، في لقاءين منفصلين، عقدا في الديوان الملكي الهاشمي.

وفي بداية اللقاء، قال العيسوي إن الأردن، بقيادته الهاشمية، كان ولا زال وسيبقى، ثابت على مواقفه تجاه القضية الفلسطينية، ويواصل جهوده لرفع الظلم عن الأشقاء الفلسطينيين ومساندتهم لنيل حقوقهم المشروعة في الحرية وتقرير المصير وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واستعرض مواقف الأردن الراسخة وجهود جلالة الملك السياسية والإنسانية لنصرة الاشقاء في غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى تأكيدات جلالة الملك بأن الأردن لن يقبل تحت أي ظرف بأي تسوية للقضية الفلسطينية على حسابه ولا يقبل بأي حل لا يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.

وقال إن الأردن، بقيادة جلالة الملك، ومنذ بدء العدوان على غزة، يوظف مكانته الدولية والإقليمية لوقف العدوان والتحذير من تداعيات استمراره، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية للتحرك الجاد لردع إسرائيل عن مواصلتها إرتكاب جرائمها البشعة بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الجهود الملكية الدولية والإقليمية المتواصلة اسهمت في توضيح حقيقة ما تقترفه إسرائيل في غزة من قـتـلٍ للمدنيين وهدم لكل المرافق الحيوية، وإبراز المعاناة الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، والتأكيد على أهمية بلورة موقف دولي موحد لوقف للعدوان وضمان استدامة إيصال المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية الكافية.

وبين إن مباحثات ولقاءات واتصالات جلالة الملك، مع زعماء وقادة المجتمع الدولي، تؤكد على مواقف الأردن الصلبة لدعم الشعب الفلسطيني ورفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، ووقف دوامة العنف والاعتداءات، التي يتعرض لها الأشقاء في الضفة الغربية.

وأوضح أن القضية الفلسطينية، باعتبارها، قضية الأردن المركزية، فإن حلها العادل والشامل يشكل مصلحة وطنية، وقال إن"الأردن، بقيادته الهاشمية، سيواصل تقديم الدعم الكامل لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، لنيل حقوقه العادلة والمشروعة وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

واضاف أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، مستمر في جهوده للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة، الإسلامية والمسيحية، بالقدس الشريف وحمايتها ورعايتها والحفاظ على عروبتها، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

واشار إلى مضامين، مقابلات جلالة الملكة رانيا العبدالله، مع محطة (سي أن أن) ومقالها الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست، في توضيح الصورة الحقيقية للظلم والمعاناة الإنسانية، التي يتعرض له الأشقاء الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي، وكشف الأباطيل الإسرائيلية.

كما لفت إلى جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الذي أشرف بشكل مباشر على عملية تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني الخاص2 لجنوب قطاع غزة، وحرصه على مرافقة بعثة المستشفى إلى مدينة العريش المصرية، ومتابعته الميدانية لقوافل المساعدات الأردنية للأشقاء في غزة.

وأشار إلى مشاركة سمو الأمير سلمى بنت عبدالله الثاني، في إحدى عمليات الإنزال الجوي لمساعدات طبية وعلاجية للمستشفى الميداني الأردني في غزة.

وأكد أن الأردن، تجسيدا لواجبه الإنساني وبتوجيهات ملكية مباشرة، سيستمر ببذل كل الجهود لوقف العدوان على غزة، وضمان استمرارية تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في غزة والضفة الغربية ومواصلة إمداد المستشفيات الأردنية الميدانية بجميع المستلزمات والمساعدات الطبية والعلاجية.

وقال العيسوي إن الأردن قادر على مواجهة كل التحديات، التي تشهدها المنطقة والإقليم، وحماية أمنه واستقراره بحكمة قيادته وحرص ووعي الشعب الأردني، مشددا على أهمية تحصين الجبهة الداخلية والتصدي لكل الإشاعات والإفتراءات ومحاولات التشكيك بمواقف الأردن الثابتة.

من جانبهم، أعرب المتحدثون عن فخرهم واعتزازهم بمواقف جلالة الملك في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وجهود جلالته المكثفة والمتواصلة لتحقيق الوقف الفوري والدائم للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وأكدوا، خلال اللقاءين، أن الأردنيين يسيرون بخطى واثقة وثابتة، خلف قيادتهم الهاشمية الفذة، في جميع مواقفها وجهودها لإنصاف الشعب الفلسطيني ووضع حد للمعاناة الإنسانية المأساوية التي يتعرض لها جراء الإحتلال الإسرائيلي.

وقالوا إن الأردنيين يقفون صفا واحدا، في رسالة يبعثون بها إلى العالم أجمع أن الأردن قوي بعزم قيادته الهاشمية ويقظة شعبه، وقادر على مواجهة التحديات التي تفرضها الظروف التي تمر بها المنطقة.

واضافوا أن الموقف الأردني تجاه قضايا امته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، على الصعيدين السياسي والإنساني، لا يستطيع أحد المزاودة عليها أو التشكيك بها.

وبينوا أن مواقف وجهود جلالة الملك، نابعة من إيمان الهاشميين المطلق بعدالة القضية الفلسطينية، وهي امتداد للمسيرة وللسيرة المشرفة للأباء والأجداد من بني هاشم، الذين قدموا التضحيات الجسام دفاعا عن فلسطين وأهلها.

وأشاروا إلى أن القضية الفلسطينية والقدس، حاضرتان دوما على أجندة جلالة الملك، وأنهما محور مواقف وحراك جلالته السياسي وجولاته المكوكية.

ولفتوا إلى أن الجهود الملكية أثرت بشكل قوي وفاعل على مواقف الدول والرأي العام العالمي، إزاء ما يجري من تدمير وإبادة للمدنيين الأبرياء، دون أدنى مراعاة واحترام للقوانين والمواثيق الدولية.

وقالوا إن الأردن، بقيادته الحكيمة، هو الأكثر جرأة بمواقفه في إدانة العدوان الهمجي الإسرائيلي، والمطالبة بوقفه الفوري، والأكثر استشرافا لتداعيات استمراره على أمن واستقرار المنطقة، والتأكيد المستمر على ضرورة إطلاق مسار سياسي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأكدوا، في مداخلاتهم، أن جلالة الملك، في مواقفه الشجاعة، حمل لواء الشرف والدفاع عن كرامة الأمة، بما يجسد رسالة الهاشميين، التي ناضلوا من أجلها عبر السنين، لتحقيق حرية الشعوب والحفاظ على كرامة الأمة.

وبينوا أن الدبلوماسية الاردنية لعبت دورا مهما وفاعلا في دحض الإدعاءات الإسرائيلية، وكشف زيف سرديتها وما تضمنته من أكاذيب وإفتراءات، أمام العالم أجمع.

وأوضحوا أن الأردن، هو بمثابة الرئة للأشقاء الفلسطينيين، وأن العلاقة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، علاقة متجذرة وتاريخية وراسخة، وأن قلوب جميع الأردنيين والأردنيات ستبقى بوصلتها فلسطين والقدس ومقدساتها.

وشددوا على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، في حماية هذه المقدسات والحفاظ على عروبتها وهويتها، لافتين، بهذا الصدد، إلى الإعمار الهاشمي المستمر للمقدسات.

وثمنوا الدور الذي يقوم به الأردن لدعم الأهل في غزة والضفة الغربية، إنقاذا وإسنادا وإغاثة لهم، في هذه الظروف الأستثنائية، من خلال عمليات الإنزال الجوي لإمداد المستشفيات الأردنية الميدانية، وتسيير قوافل المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية.

وأكدوا أهمية مضامين مقابلات جلالة الملكة رانيا العبدالله مع محطة (سي أن أن) الأميركية ومقالها في صحيفة الواشنطن بوست، في تعرية وفضح السردية الإسرائيلية أمام الرأي العام العالمي، وإبراز معاناة الشعب الفلسطيني، التي يمر بها منذ عقود، وما يتعرض الأطفال والنساء والشيوخ، من قتل وتدمير تترتكبها ألة القتل الإسرائيلية.

واشادوا بجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وحرص سموه على مرافقة كوادر المستشفى الميداني الجديد إلى مدينة العريش المصرية، ومتابعته الميدانية لعمليات إرسال المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء، التي كان الأردن سباقا في إرسالها للأشقاء في غزة منذ اندلاع الحرب.

كما عبروا عن اعتزازهم بمشاركة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، في واحدة من عمليات الإنزال الجوي لمساعدات إغاثية وطبية للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

وأكدوا ضرورة تمتين الجبهة الداخلية، والحفاظ على تماسكها في وجه التحديات التي تعصف بالمنطقة، مشيرين إلى أن الأردن القوي بوحدته ومنعته، هو الأقدر على دعم القضايا العادلة لأمتيه العربية والإسلامية.

كما أكدوا أنهم، كأكاديميين وإعلاميين، أصحاب رسالة إنسانية سامية يؤدونها في توعية الشباب الأردني بمواقف القيادة الهاشمية الشجاعة، تجاه قضايا أمته، وبطبيعة التحديات التي يمر بها الوطن والمؤمرات التي تحاك ضده وضرورة مجابهة كل أصوات الظلام، الضالة والمضللة.

ولفتوا إلى أهمية دور الإعلام في إبراز رسالة الأردن وثوابته التاريخية والدفاع عن مواقفه المشرفة تجاه أمته.

وثمنوا جهود نشامى القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية، حماة الوطن والعين الساهرة للحفاظ على أمنه واستقراره وصون حدوده ومقدراته وإنجازاته.

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