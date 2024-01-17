الصحفيين تسمي الزميل جميل برماوي عضوا في مجلس إدارة بترا

الصحفيين تسمي الزميل جميل برماوي عضوا في مجلس إدارة بترا
التاريخ
1/17/2024 11:49:44 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قرر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين خلال اجتماع له اليوم الأربعاء، برئاسة النقيب الزميل راكان السعايدة وحضور أعضاء المجلس تسمية الزميل جميل برماوي عضوا في مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ممثلا عن النقابة.
(بترا)
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