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الصحفيين تسمي الزميل جميل برماوي عضوا في مجلس إدارة بترا

1/17/2024 11:49:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين خلال اجتماع له اليوم الأربعاء، برئاسة النقيب الزميل راكان السعايدة وحضور أعضاء المجلس تسمية الزميل جميل برماوي عضوا في مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ممثلا عن النقابة.
(بترا)

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