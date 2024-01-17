مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي الدلابيح و الحياري

(MENAFN
- Alghad Newspaper) مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة الدلابيح بوفاة الحاجة جميلة الدلابيح، والدة اللواء الركن المتقاعد طايل الدلابيح، وإلى عشيرة الحياري بوفاة ريا عبدالكريم الحياري، شقيقة رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدتين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومتين وعموم عشائر الدلابيح والحياري، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ورضوانه.
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