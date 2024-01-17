الاردن يرحب بانتخاب الممثل الدائم للمغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمّان- رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بانتخاب الممثل الدائم للمملكة المغربية الشقيقة لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعام 2024 ما يعد انعكاساً للتقدير الدولي للإنجازات التي حققتها المملكة المغربية في مجال احترام وتعزيز حقوق الإنسان وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، تقدير المملكة للجهود المستمرة التي تبذلها المملكة المغربية الشقيقة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إضافةً إلى الجهود الدبلوماسية والحقوقية التي تبذلها على الساحتين الإقليمية والدولية، معرباً عن ثقة المملكة في قدرة المملكة المغربية الشقيقة على قيادة هذه الهيئة الحكومية الدولية، ودعمها لأهدافها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، متمنياً لها دوام التقدم والازدهار. -(بترا)
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