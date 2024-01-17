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الاردن يرحب بانتخاب الممثل الدائم للمغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

1/17/2024 11:49:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمّان- رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بانتخاب الممثل الدائم للمملكة المغربية الشقيقة لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعام 2024 ما يعد انعكاساً للتقدير الدولي للإنجازات التي حققتها المملكة المغربية في مجال احترام وتعزيز حقوق الإنسان وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، تقدير المملكة للجهود المستمرة التي تبذلها المملكة المغربية الشقيقة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إضافةً إلى الجهود الدبلوماسية والحقوقية التي تبذلها على الساحتين الإقليمية والدولية، معرباً عن ثقة المملكة في قدرة المملكة المغربية الشقيقة على قيادة هذه الهيئة الحكومية الدولية، ودعمها لأهدافها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، متمنياً لها دوام التقدم والازدهار. -(بترا)

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