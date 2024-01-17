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معايير العدالة تم انتهاكها في عالم اليوم

1/17/2024 11:49:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يوسف عبد الله محمود "يبدأ الطغيان حيث ينتهي القانون" جون لوك. مفكر إنجليزي.
سؤال بات ملحا تطرحه الشعوب في العالم.
لمصلحة من "عسكرة العالم"؟ لمصلحة من إبادة البشر؟
"عسكرة العالم" أدت وتؤدي إلى خوف هذه الشعوب على أمنها وسلامتها، ما يشهده عالمنا اليوم من سباق التسلح لا مبرر له إلا لخدمة الإمبريالية العالمية. هناك اليوم "ثقافة عسكرية" يقف وراءها مهندسو الحروب الذين فارقهم الحس الإنساني فباتوا خدما لسلطان بلدانهم التي لم تعد تحترم المعايير الأخلاقية بل همها استغلال شعوب المجتمعات النامية ونهب مواردها.
عالمنا اليوم فقد مدنيته الإنسانية، لأنه وجهها نحو الحرب بدلا من السلام. ومع الأسف لم تحسن معظم المجتمعات النامية التعامل مع الشرط الإنساني لحياة شعوبها فمعظم ديونها والمقدرة بالمليارات والملايين لا تخصص لمشاريع التنمية الحقيقية بل لشراء الأسلحة وتخزينها استعدادا لخطر داهم ومفاجئ أو تذهب لجيوب البعض!
لم تعد مفاهيم "التضامن الإنساني" تلقى أي اعتبار في العالم اليوم. أسقطت من الحساب "رفاه البشرية" لم يعد يشغل قادة العالم من الإمبرياليين: النزعة الإنسانية" فارقتهم. لا قيمة للمنظور الأخلاقي في نظرهم. صحيح أن استغلال الإنسان لأخيه الإنسان قديم قدم التاريخ، لكنه اليوم تتم ممارسته على نحو غير مسبوق. بقسوة تتم ممارسته. بوحشية يتم التعامل به.
لغة الحوار الهادئ فقدت وجودها اليوم. خيم العنف والتهديد على لغة الحوار في عصرنا هذا. القوي المدجج بالسلام ينتهك حقوق الضعيف المسالم. "العربدة" التي تسود العالم اليوم هي التي جعلت إسرائيل المحتلة لفلسطين تضرب عرض الحائط بالقوانين الدولية معتمدة على الدعم الأميركي. عالمنا أكثر علما وأقل حكمة على حد قول سمو الأمير الحسن بن طلال. عالمنا مشحون بالكراهية التي يدفع إليها الإمبرياليون في العالم. الكراهية تغتال الحب ، معايير "العدالة" تم احتقارها.
لم يعد هؤلاء يقيمون وزنا لصرخات المضطهدين الذين يدافعون عن حقوقهم المشروعة، والفلسطينيون نموذجا.
مقولة "ضبط النفس" التي يسوقها الإمبرياليون لهم لم تعد مقنعة.
لماذا لا يتم محاسبة المجرم والجاني على جرائمه!؟ لماذا يحشر البريء في الزنزانة؟
مقولة "ضبط النفس" هي آخر ما في جعبة هؤلاء الذين لا يقيمون وزنا للمعايير الإنسانية. شريعة الغاب شريعتهم!
المقاومة الوطنية المشروعة باتت "إرهابا" في عرفهم أما العدوان فدفاع عن النفس.
أتساءل في الختام: أين مقولة الرئيس الأميركي فرانكلن د. روزفلت؟ "شعار الحرب هو فليبق الأقوياء وليمة الضعفاء. أما شعار السلم فهو فليساعد الأقوياء الضعفاء على البقاء". أين أميركا من هذا الشعار؟
شعار أضعه اليوم أمام رؤساء أميركا دون استثناء. لماذا لا يتم تطبيقه على الأرض؟
معاييركم المزدوجة باتت مفضوحة ومدانة.

MENAFN17012024000072011014ID1107735746

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