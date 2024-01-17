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ضبط 3697 طن سماد عضوي غير معالج

1/17/2024 11:49:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات ما تزال قضية استعمال مزارعين للسماد العضوي غير المعالج في مناطق الأغوار، مشكلة تتفاقم كل عام، برغم عمليات الضبط التي تقوم بها وزارة الزراعة ومديرية الامن العام/ الإدارة الملكية لحماية البيئة، لمركبات تدخل آلاف الأطنان منه.
ويعتبر استخدام السماد العضوي غير المعالج، مشكلة بذاتها، لانه يتسبب بانتشار الذباب، والروائح الكريهة، وتلويث الهواء بانبعاثاته، ما يشكل عبئا بيئيا وصحيا على المواطنين، الى جانب تأثيراته السلبية على المجال السياحي في المنطقة.
وفي هذا السياق، بينت إحصائيات للإدارة الملكية والوزارة، أنه جرى ضبط 333 مركبة محملة بالسماد العضوي غير المعالج العام الماضي تحمل 3697 طنا من السماد العضوي غير المعالج، وفي العام 2022 جرى ضبط 775 مركبة تحمل ـ11234، أما مواقع ومساحات تجميع السماد العام الماضي فبلغت 78، بكمية وصلت الى 19182 طنا، وفي العام 2022 بلغت 38 بكمية 16398 طنا.
مدير مديرية الوقاية والصحة النباتية بالوزارة عماد العوض لـ"الغد"، أكد أن عمليات ضبط الأسمدة العضوية غير المعالجة والمركبات المخالفة التي تدخل الى مناطق الأغوار، تأتي ضمن جهود الوزارة والإدارة الملكية، وذلك بالتنسيق بين الجانبين، لضمان نجاح عمليات الضبط، ومعالجة جذور المشكلة في مناطق إنتاج الأسمدة العضوية.
وأوضح ان المزارعين يضيفون السماد العضوي مع بداية كل موسم، لرفع نسبة المادة العضوية في التربة، ما يودي لتحسين خواصها وخصوبتها، إذ ترفع المادة العضوية مستوى حفظ الرطوبة في التربة، وتخفض درجة حموضتها، ما يؤدي لزيادة قدرة النبات على امتصاص العناصر الغذائية، وخصوصا الصغرى منها.
‏‎لكن المزارعين يفضلون اضافة السماد العضوي غير المعالج، ظناً منهم ان له فوائد كبيرة لاحتوائه على عناصر غذائية مختلفة، ولاعتقادهم بالاستفادة من عملية إطلاق الحرارة التي تنتج عن تخمر الزبل بعد إضافته للتربة، ما يؤدي لتوفير الدفء لجذور النبات، إذ تعمل هذه الحرارة على قتل آفات موجودة في التربة المضاف اليها السماد العضوي.
‏‎وأضاف انه مما يزيد من الاقبال على استخدام السماد غير المعالج، تدني سعره مقابل المعالج، إذ لا يتعدى الـ20 دينارا للطن الواحد مقابل 40 دينارا لطن السماد المعالج، مبينا أن ذلك يجعل المزارعين يتجهون الى منفعة ضئيلة وغير مؤكدة أمام مشكلة اكبر، وهي احتواء السماد العضوي غير المعالج، على بذور اعشاب مختلفة، ومسببات فطرية، وبيوض حشرات بخاصة الذباب المنزلي، وهذه مشكلة بيئية واضحة في وادي الأردن، تهدد السكان والبيئة والاستثمار والسياحة هناك، إذ تحاول الوزارة مكافحة الذباب منذ سنوات طويلة، وإرشاد المزارعين لأهمية استخدام السماد العضوي المعالج، بتنفيذ المدارس الحقلية للمزارعين.
وقال العوض، إن الوزارة تسجل المبيدات الزراعية والصحة العامة والزيوت والمعقمات بعد دراستها عن طريق لجنة تسجيل المبيدات، وتمثل القطاعين العام والخاص، ويجري ذلك بالرجوع للمرجعيات المختصة في نظام تسجيل المبيدات كالمنظمات العالمية، للتأكد من أن المواد الفعالة المستخدمة بتلك المبيدات، والمواد الداخلة بتركيبتها آمنة، ومسموح استخدامها وغير ممنوعة عالميا، والتأكد من فعالية المسجلة منها.
وأضاف العوض، أنه بعد الموافقة على تسجيلها تفحص عينات منها، للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية التي سجلت على أساسها، من حيث الصفات الفيزيائية والكيميائية والفعالية الخاصة لكل مبيد.
كما يجري إعداد بطاقة بيان خاصة بكل مبيد، تتضمن المعلومات التي تهم المزارع من حيث نسبة المادة الفعالة ونمط التصنيع، والآفات المستهدفة، ومعدل الاستخدام وفترات الأمان، وعدد مرات الرش في الموسم، والفترة الزمنية بين كل رشة، وفترات تحريم الدخول للمنطقة التي ترش.
وكذلك توضع اشتراطات للمبيدات مقيدة الاستخدام، بحيث يقتصر استخدامها على مهندس مختص، وتوضع محاذير للاستخدام، وطريقة الخلط ومدة الصلاحية لكل مبيد، والإسعافات الأولية وطرق التخزين المناسبة، والتخلص من العبوات الفارغة بالطرق الآمنة بيئيا، ويحلل عينة من كل مبيد مستورد يدخل لأراضي المملكة، للتأكد من المطابقة.
وأكد عوض أن الوزارة، تقوم ايضا بدور الرقابة على تداول المبيدات في الأسواق عبر جولات ميدانية ورقابية، بالتعاون مع المديريات في أنحاء المملكة، وتؤخذ عينات عشوائية أثناء الجولات وفحصها في المختبرات المعتمدة لدى الوزارة، للتأكد من مطابقتها للشروط الفنية المعتمدة.
كما وتنفذ جولات ميدانية على المصانع المحلية، وأخذ عينات عشوائية للمبيدات المصنعة من خط الإنتاج، او من المبيدات الجاهزة المعدة للتداول في الأسواق المحلية او المراد تصديرها للخارج، وإرسالها للمختبرات المعتمده في الوزارة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة.
هذا وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات بحث في لقاء مؤخرا مع مدير الأمن العام اللواء د. عبيدالله المعايطة آليات التعاون المشترك، بخاصة المتعلقة بضبط الأسمدة العضوية المخالفة وغير المعالجة التي تدخل الأغوار.

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