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غياب الحلول لـالإعلانات الطبية.. وأطباء القطاع الخاص يصعدون

1/17/2024 11:49:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي ما تزال الإعلانات الطبية المخالفة تراوح مكانها من دون حلول، وهو ما تعاني منه نقابة الأطباء منذ أعوام طويلة، وتعمل على إيجاد أنظمة وقوانين، توقف هذه الظاهرة، التي اضحت موضوعًا مهمًا جدا، خصوصا وأن الإعلانات الطبية الخادعة والمزيفة، التي تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي، تعتبر مشكلة قانونية، بحيث يمكن أن تتحمل الجهات المعلنة المسؤولية الجنائية جراء تضليلها للمرضى.
وبحسب أطباء، يجب أن تتوافق الإعلانات الطبية مع القوانين والأخلاقيات المهنية، لضمان حماية المرضى، وهو ما يتطلب الالتزام بقواعد ومعايير واضحة، والاحتكام للشفافية والصدق والاحترام بين مقدم الخدمة ومتلقيها.
ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يجب أن تكون الإعلانات الطبية موضوعية ومعتمدة على الأدلة العلمية، وتتوافق مع القوانين والأنظمة المحلية، وتحترم الخصوصية والكرامة الشخصية للمرضى.
عضو مجلس النقابة د. مها فاخوري، بينت في حديث لها لـ"الغد"، أن مجلس النقابة منذ بدأ تسلّمه لمهامه، وضع تعليمات بشأن الاعلانات الطبية، تُفضي الى عرض الإعلان على لجنة ضبط المهنة في النقابة قبل عرضه في أي مكان.
ولفتت فاخوري، إلى أن هناك أطباء يعتقدون بأن ضبط المهنة، مقتصر فقط على الأطباء أنفسهم، وأن مشكلة النقابة تكمن في أن سلطتها تقع عليهم فقط. مؤكدة أنه وفق المادة 5 من قانون الصحة العامة، لا يجوز لأي شخص القيام بأعمال الدعاية والإعلان، أو ممارسة أي من المهن الطبية او الصحية، ما لم يحصل على ترخيص لذلك من الوزير، وفقا للقوانين والأنظمة الموضوعة لذلك.
وفي هذا النطاق، اشارت الى انتشار ما تطلقه بعض الجهات التي تزعم بأنها اكاديميات تدريب على برامج التجميل غير الجراحي، وقالت إنه لا يوجد أي اعتماد لشهاداتها من وزارة الصحة ولا من النقابة، موضحة أنها شركات مسجلة إما في وزارة الصناعة والتجارة او مؤسسة التدريب، بمسميات شركات وجامعات تقدم دروسا "أون لاين" في بريطانيا والولايات المتحدة، وهي غير معتمدة في تلك الدول أيضا.
وأشارت إلى أن الدورات التي تقدمها هذه الأكاديميات، سيجري تقييدها قريبا، بتعليمات وشروط واضحة، في محاولة لوقف فوضاها، بالإضافة إلى أن الشكاوى في هذا الجانب لدى النقابة، يمكن أن تعرض المتسببين للمساءلة القانونية.
وقالت فاخوري "ارتأينا في لجنة ضبط المهنة في النقابة ولمدة عامين، انتهاج سياسة التوعية والتنوير التي يبدو أنها لم تؤت ثمارها"، مضيفة أن "أي شكوى ستردنا بخصوص الدورات أو استعمال شهادات هذه الجهات، كشهادة خبرة، مضللة للمواطن، وسنتعامل معها ضمن القوانين، بإغلاق العيادات والمراكز المتورّطة، وصولا لتحويل القائمين عليها إلى مجالس تأديبية".
وبينت فاخوري أن تنظيم المهنة والإعلانات التي تتعلق بها، يحتاج لتعاون من الجهات التي تمنح التراخيص مع وزارة الصحة والنقابة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وقالت إن الحاجة باتت ماسة لإنشاء مركز تدريب تابع للنقابة تحت مظلة جمعيات الاختصاص.
وأكدت فاخوري، أن الخروج بنظام للإعلانات الطبية يحتاج بالطرق التشريعية فترات طويلة، وأن مجلس النقابة قرّر استخدام صلاحياته في إصدار تعليمات للإعلان الطبي للسيطرة عليه.
ومن ضمن التعليمات المقترحة، وجوب أن يُعلن الطبيب عن نفسه وعن تخصصه حسب الشهادة الممنوحه له من المجلس الطبي الأردني، كما أنه يجب أن يكون ممارسا لتخصصه ومسددا لجميع التزاماته المالية للنقابة.
وشددت على أن التعليمات واضحة ووضع المعايير أمر سهل، فالطبيب يُعلن عن نفسه حسب مسمّى شهادته في المجلس، كما ان محتوى الإعلان يكون علميا توعويا، يحاكي عاداتنا وتقاليدنا، ولا يستفز مشاعر أي جهة من المواطنين، لا اخلاقيا ولا بأي اتجاه، ويجب أن يكون هادفا، وإن توظيف صورة أي مريض في اي اعلان، يجب أن يوافق عليها المريض خطيا للطبيب، وألا يكون الهدف والقصد من الدعاية، نسب نجاحات واكتشافات معينة لشخص، وهي لا تمت للحقيقة بصلة.
إلى ذلك، أفضى اجتماع اللجنة المصغرة لأطباء القطاع الخاص الذي عُقد في مقر النقابة أول من أمس، إلى قرارات أهمها مخاطبة المجلس بخصوص وضع آليه لتنظيم عمل الأطباء في القطاع لدى المستشفيات الخاصة، بحيث يجري تعيينهم شريطة أن يكون الطبيب مسجلا في سجلات النقابة، ويحمل مزاولة المهنة من الوزارة، وفق الوظيفة التي يعين فيها.
واشترطت الجنسية الأردنية، أو من يحمل ترخيصا للعمل ومزاولة مهنه من الجنسيات الآخرى، على ألا يعمل في قطاعات أخرى. كما اتفق على تشكيل لجنة تشاورية من الاختصاصات والمحافظات كافة، تتكون من 50 طبيبا، لتسهيل التواصل مع الأطباء في القطاع الخاص، ومساعدة اللجنة المصغرة في عملها.
وبسبب استياء وامتعاض الأطباء في القطاع، وطلبهم بالتوقف عن التعامل مع شركات التأمين، تقرّر مخاطبة مجلس النقابة وإعلامه بهذا القرار"إذا لم نحصل على موافقة شركات التأمين على لائحة الأجور (2008) + 20 %+20 %+20 %، لغاية تاريخ 01/02/2024".
وأكد المجتمعون، اللجوء للتوقف عن التعامل مع شركات التأمين، إذ سيصبح استقبال المرضى مقابل الدفع الفوري ودون تعبئة النماذج الخاصة به، على أساس لائحة الأجور لعام 2021 وسيعلن عن ذلك ببيان منفصل، يوضح آلية التوقف والتنسيق مع أطباء القطاع الخاص كافة.
وأكدت اللجنة المصغّرة، الاتفاق على عدم التعامل مع برنامج (حكيم) حتى يوقع الاتفاق النهائي معه ومع الجهات المعنية، بينما نوقش ملف الصندوق التعاوني، ووضحت قانونية وآلية تخفيض النسبة المقتطعة من الصندوق لصالح صندوق التقاعد، وتخفيض النسبة المقتطعة من الطبيب لصالح الصندوق التعاوني.
واتخذت اللجنة المصغّرة، قرارا بتأجيل مناقشة المواضيع التي تتعلق بتراخيص العيادات والمراكز الطبية، ولجنة الشكاوى، وإمكانية إضافة أحد أعضاء اللجنة.

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