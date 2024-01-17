Thursday, 18 January 2024 10:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المعايطة: تراجع أعداد الحوادث والمخالفات بعد سريان قانون السير المعدل

1/17/2024 11:49:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- أكد مدير الأمن العام اللواء د. عبيد الله المعايطة، ضرورة المضي قدماً في تنفيذ الإستراتيجية المرورية الهادفة لتعزيز بيئة مرورية آمنة، وتقييم خططها وإجراءاتها، ووضع الحلول اللازمة للتخفيف من الازدحامات في مختلف المناطق.
ونقل اللواء المعايطة أثناء زيارته أمس، إدارة السير، تقدير جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، واعتزاز جلالته بمرتبات الأمن العام وإدارة السير كافّة، مثنياً على جهودهم المبذولة، لا سيما تقديمهم يد العون والمساعدة للمواطنين، وتوفير البيئة المرورية الآمنة لهم على مدار الساعة وفي مختلف الظروف والأوقات.
وأضاف، أننا بدأنا نلمس ومنذ سريان قانون السير الجديد انخفاضاً وتراجعاً في أعداد الحوادث المرورية والمخالفات المرورية ولا سيّما الخطرة منها بمختلف أنواعها وأشكالها، إذ شهدت تراجعاً كبيراً في الأشهر الأخيرة في المناطق كافّة، موجهاً بقياس ذلك الأثر بشكل علمي ووفق دراسة علمية ومقارنة مفصّلة، للوقوف على الوضع المروري ومعالجة أي سلبيات تظهرها الدراسة والعمل على تصويبها.
وشدد المعايطة على الاستمرار في إنفاذ القانون على الجميع دون تحيّز أو تمييز، للمضي قدماً في تنفيذ الإستراتيجية المرورية الهادفة إلى الحد من الحوادث والمخالفات المرورية من أجل حماية الأرواح ووقف استنزاف المقدّرات.
وبيَّن مدير الأمن العام أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تعزيز منظومة العمل المروري، عبر تكثيف الرقابة المرورية في مختلف الشوارع ولا سيّما المناطق الحيوية التي تشهد ازدحامات مرورية، مؤكداً أن مديرية الأمن العام ستوفر الدعم اللازم للإدارات المرورية كافّة؛ لرفدها بالموارد البشرية واللوجيستية، وبما يمكنها من تحديث أنظمتها، وتطوير الإجراءات المطبّقة فيها وبالتعاون والتنسيق المستمر مع جميع الشركاء في العملية المرورية.
واستمع المعايطة لإيجاز قدّمه مدير إدارة السير عن أبرز المحاور العملياتية والقانونية والتدريبية الهادفة إلى رفع جاهزية العاملين في الإدارة، وبما يضمن توفير البيئة المرورية الآمنة على الطرقات، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.-(بترا)

MENAFN17012024000072011014ID1107735743

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث