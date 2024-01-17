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مطالب للاستثمار بمستقبل المياه وتغيير النهج الحالي لتخزينها

1/17/2024 11:49:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس في مواجهة مخاوف مزيد من الجفاف في المنطقة العربية، ومن ضمنها الأردن، تعاظمت دعوات مختصين بقطاع المياه، للاستثمار في مصادر المياه غير التقليدية، وانتهاج إجراءات تصبّ بتغيير النهج الحالي لتخزين المياه.
وفيما دعا تقرير دولي صدر مؤخرا عن الموقع العالمي المتخصص بشؤون المياه والبيئة "Think Landscape"، وحصلت "الغد" على نسخة منه، للاستثمار بمستقبل المياه مضيا بمواجهة أزمة المناخ، أكد خبراء لـ"الغد"، أهمية تعزيز حصاد مياه الأمطار، واعتماد تقنيات ري أكثر كفاءة، ووضع قيود على الإفراط باستخدام المياه وتخفيض فاقدها المياه.
وفي حين أشار التقرير الذي حمل عنوانه "كيف تتكيف المنطقة الأكثر جفافا في العالم مع أزمة المناخ؟"، للحاجة الى مزيد من التعاون الدولي لإصلاح سياسات استخدام المياه السيئة، والاستثمار في تقنيات الإدارة المستدامة للمياه، أوصى الخبراء بضرورة الجرأة في طرح حلول مواجهة ندرة المياه، مقترحين إمكانية الاستعانة بسفن تحلية المياه في البحار، باستئجارها حسب الحاجة والفترة الملحة ووفق الإمكانات المتاحة.
الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات، دعا للاستثمار في موارد المياه غير التقليدية، وأهمها تحلية مياه البحر، واستخدام المياه العادمة ومياه الصرف الصحي، المعالجة في الزراعات المقيدة والمياه شبه المالحة، في إطار مواجهة قضية الأمن المائي وندرة المياه في الأردن والمنطقة.
وأشار الدحيات، لأهمية المضي في "حصاد مياه الأمطار واعتماد تقنيات ري أكثر كفاءة كالري بالتنقيط في الزراعة، وترشيد مياه الري والتحكم بالاستهلاك باستخدام التكنولوجيا المتقدّمة، لتخفيف الضغط على الموارد التقليدية كالمياه الجوفية".
ودعا لـ"وضع قيود على الإفراط باستخدام المياه وتخفيض فاقدها الناتج عن التسربات، وتهالك الشبكات وإعادة استخدام وتدوير المياه الجوفية والسطحية المستخدمة في الصناعات، وأبرزها الصناعات التعدينية كالفوسفات والبوتاس".
واعتبر الدحيات، أن "امتلاك وتوطين المياه من التدخلات الهامة التي يجب العمل عليها في واحد من أفقر البلدان بالمياه، وأهمها تكنولوجيا التحلية ومعالجة المياه العادمة والري".
وأضاف أن أرقام لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، أظهرت افتقار نحو 50 مليونا في المنطقة لمياه الشرب الأساسية وعيش 90 % من إجمالي عدد سكانها، أي 390 مليونا في بلدان تعاني من ندرة المياه.
وتقدّر نسبة الاستثمار التي تحتاجها مشاريع البنية التحتية لقطاع المياه في المنطقة بـ4.5 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي سنويا، لتعزيز الصمود في مواجهة تغير المناخ بالقدر الكافي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، وفق الدحيات.
وبين أن قضية تغير المناخ في الأردن، ساهمت بضغط على عدة قطاعات حيوية، بخاصة المياه، والذي يفرض تحديات متنامية، باعتباره ركيزة أساسية بتحقيق التنمية، وعنصراً جوهرياً في الأنشطة الإنتاجية، حظيت بأهمية في رؤية التحديث الاقتصادي 2033 ومنحت الأولوية في السياسة الوطنية للتغيّر المناخي 2022 - 2050، وفي تنفيذ خطط التكيّف مع المناخ التي تم إعدادها لاحقا.
أما أستاذ علوم المياه الجوفية د. الياس سلامة، فدعا لضرورة الجرأة بطرح الحلول المرتبطة بمواجهة ندرة المياه، مقترحا إمكانية أن يستعين الأردن بتأمين كميات المياه المالحة، عبر استئجار سفن متخصصة بتحلية المياه في البحار، والاستفادة من نجاح دول عدة في هذا الإطار.
وقال سلامة، إن هذا الحل الممكن لدينا في الأردن، باستئجار سفينة متخصصة بتحلية مياه البحر، ليكون موقعها في العقبة، مشيرا الى أن فترة استئجارها تحدد حسب الحاجة للمياه، وعبر تأمين دعم الجهات الملحة، لاسيما وأن تكلفة ذلك، حسب تجارب دول عدة، ليس كبيرا.
وجدد خبير المياه الجوفية، تأكيده أن حل الأردن الوحيد لمواجهة معضلة شح المياه، وتخطي العجز المائي وعدم الاعتماد على أي جانب آخر، هو تحلية مياه البحر عبر مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، والذي تمضي به الحكومة حاليا، مشدّدا أيضا على أهمية رفع كفاءة استخدام المياه في قطاعات عدة بخاصة الزراعة.
الأستاذة في كلية الهندسة المدنية بالجامعة الألمانية الأردنية د. منى هندية، دعت لانتهاج إجراءات عدة تصبّ في صالح الاستثمار بمستقبل المياه، مبينة أن ذلك يشمل النهج الحالي لتخزين المياه طبيعيا؛ كالمياه الجوفية والأراضي الرطبة والأنهار الجليدية واحتياطيات رطوبة التربة، باعتبارها أساسية للبقاء على قيد الحياة، وحمايتها وعدم استنزافها، وبالشكل المبني؛ كالسدود والبرك الزراعية، والشكل الهجين، كإعادة تغذية المخزون الطبيعي من المياه الجوفية، بحيث يجري تقييم منشآت تخزين المياه وتصميمها وتطويرها وإدارتها بشكل مستدام وفعال، وتعظيم منافع جميع أشكال تخزين المياه.
وأشارت هندية، الى أهمية تحديث كيفية توزيع المياه، وتنويع مصادرها باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بالزراعة، وتحلية مياه البحر، موصية بـ"تنفيذ خطط الأمن المائي، والموازنات المالية للمياه، التي تبين مقدار المياه الجوفية المتاحة، ومقدار إعادة تغذيته، وما يمكن تخصيصه للزراعة".
وأوصت بضرورة "توعية المزارعين باستخدام أساليب ري مبتكرة موفرة للمياه، وزراعة المحاصيل الأقل استهلاكا للمياه، والمحاصيل عالية القيمة كالرمان والكمون، توازيا وأهمية إجراء دراسات مائية واقتصادية تأخذ في الاعتبار مختلف مستخدمي المياه، استخدامات الزراعة والصناعة والمنزلية والإيكولوجية.
ونبهت هندية لمخاطر افتقار معظم المجاري المائية المشتركة لـ"أي إطار قانوني ينظم استخدام المياه"، محذرة من تأثير أزمات المياه المرتبطة بتغير المناخ على المجتمع والبيئة والاقتصاد، وسط دعوتها لتعزيز قضية تخزين المياه، مع تصاعد الظواهر المناخية المتطرفة، كونها "أداة متزايدة الأهمية للتكيف مع تغير المناخ".
وبينت أن تخزين المياه يوفر 3 خدمات رئيسة: تحسين توافر المياه في فترات الجفاف، والحد من آثار الفيضانات، وتوفر كميات المياه المخزنة التي يجري ضخها، مصدرا مهما لتوليد الطاقة الكهرومائية، وتعتبر عنصرا مكملا من الطاقة النظيفة.
وحذرت الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023 – 2040 من المخاطر الكبيرة لتغير المناخ، مشيرة الى أنه "مصحوب بعواقب وخيمة محتملة على الإنسان والاقتصاد والنظم البيئية، بخاصة على قطاع المياه، أكثر القطاعات تأثرا بالتغيير المناخي"، مبينة أن تغير المناخ بالنسبة للمياه، يعني كميات هطول أمطار ذات أنماط متغيرة باستمرار، وارتفاع درجات الحرارة، وأحيانا مزيدا من الفيضانات الشديدة، وانخفاض معدل جريان المياه في الوديان وتغذية المياه الجوفية بنسبة 15 % بحلول العام 2040.
وبين التقرير ذاته، أن تقديرات صدرت عن معهد الموارد العالمية، أشارت إلى أن المنطقة العربية، تضم 13 من أكثر 15 دولة تعاني من الإجهاد المائي عالميا، اذ يعاني 83 % من سكان المنطقة من الإجهاد المائي الشديد.
وبناء على ذلك، فإن 100 % من السكان، سيعيشون في ظل إجهاد مائي مرتفع للغاية بحلول العام 2050"، وفق التقرير الذي حذر من مخاطر انعكاس ذلك، ليس فقط بالنسبة للمستهلكين والصناعات التي تعتمد على المياه، ولكن أيضا على الاستقرار السياسي.
ووفق أحدث تقرير عن المخاطر المناخية، صادر عن مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا، فإن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة تقلب هطول الأمطار سيؤديان لزيادة خطر فشل الحصاد بحلول خمسينيات القرن الحالي، فيما ستصبح بعض المناطق ، معرضة بشكل متزايد للحرارة الشديدة، بحيث تتجاوز درجات الحرارة حدود التحمل البشري، ما سيؤدي لمزيد من حالات الجفاف المتكررة، وسيسهم ذلك في ارتفاع الأسعار وزيادة الاعتماد على الواردات الغذائية، وتهديد الناتج الاقتصادي، وفق التقرير.

MENAFN17012024000072011014ID1107735742

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