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رصاص إسرائيل على الميداني الأردني لن ينال من موقف الأردن الداعم لصمود غزة

1/17/2024 11:49:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمَّان- تغرق إسرائيل كل دقيقة بوحل الإجرام بحق كل ما هو حي على أرض فلسطين وتحديدًا قطاع غزَّة، ووصل بها الامر إلى أن تستهدف الطَّواقم الطِّبية الأردنية للمرة الثَّانية على التَّوالي، بيد أنَّ الأردن لن يتراجع خطوة واحدة إلى الوراء في الدفاع عن فلسطين وأهلها وإغاثتهم وتلبية ندائهم.
بعد الاستهداف الجديد لطواقم المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزَّة، قال رئيس لجنة فلسطين النيابية، المهندس فراس العجارمة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنَّ الاحتلال الاسرائيلي يتحمل كامل المسؤولية عن سلامة طواقمنا في غزه، مؤكدا أن هذا العمل لن يثني الأردن عن الوقوف مع الأهل في غزة وتخفيف آلامهم.
وأضاف إن العمل يجري وبكل قوة على زيادة المساعدات الطبية عبر الإنزالات الجوية والمعابر من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية، مشيرا إلى الوقوف التَّام خلف قيادتنا الهاشمية وقواتنا المسلحة والتي ما توانت يوما عن مساعدة الأشقاء وعن الحفاظ على حدودنا مصونةً محمية.
وأكد أنَّ الأردن يقف بكل إمكاناته مع غزة والضفة الغربية إلى أن يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المتمثلة بقيام دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
وقال أستاذ القانون في معهد الإعلام الأردني، المحامي الدكتور صخر الخصاونة، إنَّ المستشفيات وكوادرها تحظى بحماية خاصة في اتفاقية جنيف الرابعة؛ إذ لا يجوز بأي حال شن هجوم على المستشفيات المدنية المعنية بتقديم الخدمات الطبية للمدنيين من كبار السِّن والعجائز والنساء والأطفال، حيث أفرد القانون مواد خاصة لحماية هذه الأعيان.
وبين أنَّ القانون الدولي يضمن حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيتي جنيف لعام 1977 ولاهاي لعام 1954.
وأضاف أنَّ الاتفاقية أسبغت الحماية القانونية لكافة الأطراف من جرحى ومرضى، وفي عام 1970 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قانون ينص على أن منطقة المستشفى أو أي ملجأ مماثل يمنع أن يكون محلاً للهجمات العسكرية.
وبين أنَّ أي هجوم مماثل على أي مكان معلن أنه يحمي المرضى أو الجرحى يعد جريمة بموجب نظام روما الأساسي ويعد مخالفة جسيمة للقوانين والأعراف المتعلقة بالحرب.
المحلل السياسي منذر الحوارات قال إنها رسالة توجهها دولة الاحتلال لمحاربة والنيل من الدور الأردني النشط والفعال فيما يتعلق بموقفه ضد الإجراءات الإسرائيلية والعدوان على غزة أولها محاولة تصفية القضية الفلسطينية بالتهجير حينما رفضوا تماما فكرة التهجير، وثانيهما حينما رفضت الأردن تصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف وقبل ذلك دعم الأردن في نشر الرواية الفلسطينية الحقيقية ودحر الرواية المزيفة التي رغبت إسرائيل ترويجها وتسويقها للعالم، بالإضافة إلى الموقف الأردني من الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية بحق دولة الاحتلال وارتكابها جرائم شنيعة ضد الإنسانية حيث أعلن الأردن موقفه العلني و دعمه للدعوى ضد دولة الاحتلال.
وأكد أن الاحتلال لديه موقف ضد الدولة الأردنية بمواقفه الداعمة لفلسطين وقطاع غزة وهو دور يغضب إسرائيل محاولةً ثني الأردن عنه.
وتابع: إن رسالة الأردن من خلال بيان القوات المسلحة- الجيش العربي، والتي حملت إسرائيل كامل المسؤولية، عما يجري بحق المستشفيات فهي المسؤولة عن أمن وحماية هذه المؤسسات الإنسانية ومسؤولة عن حماية دورها وحماية أدائها.
وأوضح أن الأردن يعلم تماما أن إسرائيل تستهدف دوره والنيل منه بدايةً بالإشاعات التي تبث بين الحين والآخر، وثانيا بالرسائل العسكرية التي توجه للمستشفى الميداني، مشددا على ما جرى في المستشفى الميداني اليوم ليست طلقة طائشة انما فعل مقصود الغاية منه إيصال رسالة للأردن، مؤكدا أن الأردن لن يتوقف عن تقديم العون للأشقاء الفلسطينين واعتبار أن القضية الفلسطينية تمس الشعب الشقيق الذي له الحق في العيش بسلام والوقوف على دوره في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية بالإضافة إلى موقفه من المسجد الأقصى ورعايته والوصاية عليه في محاولة من إسرائيل لتهويد المسجد وهدمه ومحاولة بناء ما يزعم أنه الهيكل.
وأشار إلى وجود ضغينة كبيرة على الأردن تحاول تصفيتها، مؤكدا تواصل إصرار الأردن على تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينين.
من جهته أكد اللواء المتقاعد عبدالله الحسنات وجود عدو غاشم صهيوني متعجرف يستخدم قوة هائلة من النار وكل ما لديه من قدرة قتالية عالية جدا، بإستخدام كافة الأسلحة لقتل المدنيين والتدمير الشامل، موضحا انه لا يحترم المواثيق والأعراف واتفاقية جنيف.
واكد ان الاحتلال يعلم يقيناً أين يقع المستشفى الميداني الأردني والذي وجد لعلاج أهل غزة من مصابين وجرحى وليس لديه أي تدخل في العمليات العسكرية.
وأضاف كما يعلم ايضا وبموجب القوانين الدولية كما ورد في اتفاقية جنيف التي تمنع اي عدوان على المستشفى الميداني، لكن ليس غريبا على هذا العدو فقد دمر معظم المستشفيات والمراكز الصحية والبنية التحتية للقطاع الصحي، فلذلك ليس بغريب عليه التعرض أيصا للمستشفى الميداني العسكري الأردني فهي مخالفة وخرق واضح لكل الاتفاقيات الدولية.
وبين الحسنات أن المساس بالمستشفى الميداني الأردني قد يعتبر مساسا بالسيادة الأردنية، لأن المستشفى الأردني يمثل الأردن هناك، لذلك يتوجب محاسبة هذا العدو كما يجب عليه أن يتحمل مسؤوليته الكاملة تجاه ما حدث.
وحث الحسنات على توجيه رسالة جديدة جدا لإيقاف العدو الغاشم عند حده والتعريف بحجمه لأنه تمادى كثيرا، مشددا على عدم تفويت الفرصة دون أن يحاسب بما تراه الدولة الأردنية قانونيا وأمام المحاكم الدولية والقانون الدولي.
واشار الى أن هذه هي المرة الثانية، كما يتوجب عليه الاعتذار عن هذا العدوان، بالإضافة إلى وضع ضمانات واضحة أمام الجميع.
وأظهر أهمية الدور الذي يقوم به المستشفى الميداني من تقديم العلاج والوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، مبينا أن هذا العدوان لا يمثل حقا و واجب احترام المساعدات الإنسانية والكوادر الطبية التي تقوم بمهام صعبة جدا في ظل الظروف الحالية الصعبة، لافتا إلى أن العدو يركز في هذا الوقت على العمليات القتالية في جنوب غزة، في خان يونس، ودير البلح، ومنطقة رفح.
فيما أوضح الدكتور إنيس قاسم المتخصص في القانون الدولي أنه يعد ما ورد في البيان العسكري للقوات المسلحة اعتداء على المؤسسة العسكرية الأردنية طبقا للقانون الدولي الإنساني وعلى إسرائيل أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار والعناية اللازمة، استنادا للقانون الدولي لا سيما ما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة التي تحض على حماية المنشآت الطبية والمؤسسات والمركبات الطبية ولا سيما إذا كانت موجودة في منطقة نزاعِ ساخن، كما يحق للدولة الأردنية المطالبة بالتعويض المادي الذي وقع على عاتق الدولة من علاج ونقل المصابين وغيره من خسائر مادية.
من جهته قال المحلل والخبير الدكتور عامر السبايلة أنه يحق للأردن اليوم إدانة فكرة استهداف المستشفى الميداني بالذات لأنه مستشفى أردني تحديدا ويخدم المدنيين في قطاع غزة.
وأكد أن الموقف الأردني واضح ولن يتخلى عن غزة برمزية الإبقاء على المستشفى الميداني وتعريض المستشفى أن يكون خط مواجهة أول يمر بكل هذه الأخطار.
بدوره اكد استاذ الاعلام في جامعة الزرقاء الدكتور تحسين الشرادقة ان الاردن بقيادة جلالة الملك لن يتراجع عن اسناد الاشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية حتى ينالوا حقوقهم المشروعة في اقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال الشرادقة ان ارسال القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي - المستشفيات الميدانية إلى غزة والضفة الغربية هو دليل ساطع على التزام الأردن بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق لمساندته ودعمه لمواجهة آلة الحرب الاسرائيلية الغاشمة .
-(بترا)

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