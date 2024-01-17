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حماية البيئة في إربد تعقد محاضرة توعوية

1/17/2024 11:49:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عقد قسم حماية البيئة الشمال /فرع اربد محاضرة توعوية لمجموعة من سيدات المجتمع المحلي وذلك في مقر جمعية اردن العطاء الخيرية، حيث تم التعريف بالادارة الملكية لحماية البيئة والواجبات التي تقوم بها وكذلك أعطاء محاضرة بعنوان المواد الكيميائية المنزلية الخطرة والبدائل الطبيعية لها والحديث عن البلاستيك ومخاطر الديوكسين.

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