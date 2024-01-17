حماية البيئة في إربد تعقد محاضرة توعوية

حماية البيئة في إربد تعقد محاضرة توعوية
التاريخ
1/17/2024 11:49:42 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) عقد قسم حماية البيئة الشمال /فرع اربد محاضرة توعوية لمجموعة من سيدات المجتمع المحلي وذلك في مقر جمعية اردن العطاء الخيرية، حيث تم التعريف بالادارة الملكية لحماية البيئة والواجبات التي تقوم بها وكذلك أعطاء محاضرة بعنوان المواد الكيميائية المنزلية الخطرة والبدائل الطبيعية لها والحديث عن البلاستيك ومخاطر الديوكسين.
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