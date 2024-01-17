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المستقلة للانتخاب تتيح تغيير الدائرة الانتخابية عبر تطبيق سند

1/17/2024 11:49:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي ودائرة الأحوال المدنية، خدمة تغيير الدائرة الانتخابية لمن أتاح لهم القانون تغييرها عن طريق تطبيق "سند" الإلكتروني.
وقالت الهيئة على موقعها الإلكتروني إنها أتاحت هذه الخدمة للناخبين المسيحي والشركسي والشيشاني، لدائرة يوجد فيها مقعد مخصص للمسيحيين والشركس والشيشان، في حال كان مكان الإقامة الحالي لا يوجد فيه مقعد مخصص لهم.
وتجري عبر التطبيق خدمة التسجيل فيه، عن طريق اختيار الخدمات، ومن ثم الذهاب لقسم الهيئة، فتظهر البيانات الخاصة بطالب الخدمة، ليتمكن بعدها من تغيير الدائرة الانتخابية التي خصص لها المقعد، وليس تغيير مكان إقامة الناخب على سجل الناخبين، لتنتهي إجراءات النقل بظهور كلمة "تم قبول الطلب بنجاح".
وتنص المادة (4/ح/2) من قانون الانتخاب "إذا كان في المحافظة أكثر من دائرة انتخابية، وتم تخصيص مقعد للشركس والشيشان أو مقعد للمسيحيين في دائرة انتخابية أو أكثر من دوائر تلك المحافظة، يحق لأي ناخب شركسي أو شيشاني أو مسيحي إذا كان مقيما في دائرة انتخابية، لا يوجد فيها ذلك المقعد، الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأي دائرة انتخابية مخصص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة ذاتها".

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