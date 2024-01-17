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مراجعة حماية البيئة ومنحه مخالب قانونية تعزز من تنفيذه

1/17/2024 11:49:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات كشف تقرير حالة البلاد للعام الماضي عن أن التقدم المحرز على صعيد البيئة يعد "محدوداً"، رغم تزايد الاهتمام بالقضايا البيئية والضغوط على عناصرها، والمتمثلة بالتسارع في الزيادة السكانية، والرقعة العمرانية، والتنوع في الصناعات.
وأظهر تقرير الأداء البيئي لعام 2022 "تراجع" الأردن الى المراكز 81 في ترتيب دول العالم، مقارنة مع 180 دولة مدرجة في التقرير، و "متراجعاُ" بذلك 33 مركزاُ، وإن كان تقدم الى المستوى الثاني على مستوى الدول العربية.
ووفق ما ورد في تقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الشهر الحالي ، فقد جاءت أهم التطورات لهذا القطاع في عام 2022 محدودة تتعلق بتأسيس الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية، والتي تشمل حالياً عشرة تتوزع في كافة الأقاليم الجغرافية، والانماط النباتية المختلفة في المملكة.
وفي هذا السياق تحديداّ أكد مُدير مركز المياه والبيئة في الجامعة الهاشمية د. ضياء الروسان على أن "الأردن يعتبر متقدماً في العمل البيئي مقارنة بدول المنطقة التي تشهد تراجعاً في هذا الشأن".
وأشار لـ"الغد" الى أن "كافة الملاحظات الواردة في التقرير تصف الوضع القائم بشأن القطاع البيئي في المملكة، بل أشارت بصورة مباشرة للمشكلات والتحديات البيئية".
الا أن التقرير لم يطرح كافة الحلول المطلوبة لمعالجة التحديات والمشكلات تلك، مثل أن هنالك حاجة لتقليل من التداخلات بين وزارة البيئة والمؤسسات الأخرى، ومنحها المزيد من الصلاحيات، من وجهة نظر الروسان.
ما زالت المملكة تواجه تغيرات كبيرة في المناخ وخاصة بدرجات الحرارة، وكميات هطول الأمطار، والتغيير المتسارع في أنماط الإنتاج والاستهلاك، وتشابك العلاقات بين القطاعات مثل المياه والزراعة والطاقة والتطوير الحضري.
وحذرت نتائج التقرير من أن ذلك الأمر يشكل "خطراً محدقاُ" على النظم الطبيعة والبشرية في المملكة.
ومن بين التحديات كذلك نقص الموارد المالية المخصصة وانخفاضها، وتعدد المرجعيات وتداخل الصلاحيات، وضعف الاستجابة من المؤسسات والوزارات.
وللحفاظ على البيئة فإن ذلك يتطلب تعزيز إدماج الأبعاد البيئية في السياسات الوطنية المختلفة، وفي الاتفاقيات الدولية، والثنائية ومتعددة الأطراف.
ويتفق رئيس اتحاد الجمعيات البيئية (الاتحاد النوعي) عمر الشوشان مع ما ورد في التقرير، وبالأخص فيما يتعلق بتعدد المرجعيات، وتداخل الصلاحيات، وضعف الاستجابة المؤسسية سواء كانت من وزارة البيئة، أو من شركاؤها من الوزارات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص.
وأكد لـ"الغد" على أن ثمة ضرورة ملحة لمراجعة قانون حماية البيئة وتوسيع اطار عمله، وتمكينه من مخالب قانونية تعزز من نفاده بقوة.
ولفت الى أن اغلب التطورات في قطاع البيئة جاءت من خلال مبادرات ملكية كتلك التي ساهمت في تعزيز حماية الحياة البحرية في خليج العقبة، ودعم شبكة المحميات الطبيعية.
وبين أن وزارة البيئة فوتت فرص تمويلية كبيرة على الأردن نتيجة الضعف السياسي والفني لديها.
وبناء على ذلك يجب إعادة النظر في إدارة القطاع البيئي، وبما يتوافق مع خطة التحديث الاقتصادي، والتحديات المناخية واثار اللجوء الإنساني على الرأس المال الطبيعي، بحد قوله.
وأوصت نتائج التقرير بـضرورة لإعادة النظر بالتشريعات البيئية بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي مع التأكيد على دعم الجهود المبذولة لتحقيق المستوى المنشود في الوعي البيئي داخل المجتمع الأردني، وعلى سائر المستويات الاجتماعية والثقافية.
كما لا بد من متابعة إصدار التقارير الدورية المختلفة والمرتبطة بحالة البيئة في الأردن بانتظام، وتعزيز مشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وبخاصة الجمعيات البيئية في صياغة القرارات والتعليمات المتصلة بحماية البيئة وصونها، وفق ما ورد في التقرير.
وشددت التوصيات على معالجة الانتهاكات الحقوقية البيئية كافة (الإجرام البيئي)، وإدراج حق المواطن في البيئة المتوازنة والتنمية المستدامة ضمن القرارات والسياسات العامة للدولة.
وبحسب الرئيس التنفيذي لمنظمة "محامون بلا حدود" المحامي صدام أبو عزام فإن هذا الوصف للمشهد الوطني المتعلق بمعالجة الانتهاكات الحقوقية البيئية يعد أمراً "متوقعاً"، لأن الجهود المحلية المبذولة على مستوى التشريعات والسياسات والقرارات لم تعالج كل هذه التحديات.
ولذلك، ومن وجهة نظره فإن الحالة الراهنة للقطاع البيئي بقيت كما هي، لا بل على العكس ازدادت سلبية، وتراجعت مؤشرات الأردن في البيئة على المستوى الدولي.
وهذا الأمر، بحد قوله يؤكد على "التضارب وعدم الانسجام المؤسسي" بين الجهات ذات العلاقة بالعمل البيئي، في وقت تتسم بأنها "غير قادرة" على تطوير رؤية وطنية مشتركة للنهوض بهذا القطاع.
وبين أن محور النضال الإنساني القادم على مستوى الحكومات والأفراد، وكل القطاعات هو الحد وتلافي تأثيرات تغييرات المًناخ.
ومن بين التوصيات التي أوردها التقرير تعزيز العمل التشاركي ما بين وزارة البيئة والجهات التعليمية كافة، وتطبيق الممارسات العالمية الفضلى فيما يخص محطات التنقية القريبة من التجمعات السكانية ودعم إنتاج المحتوى الرقمي بأشكاله كافة، وبيان مدى خطورة التلوث البيئي.

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